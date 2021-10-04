«Они нам цветы потопчут»: в Новосибирске онкобольных детей выгнали с игровой площадки

Возле площадки растут цветы. Фото: предоставлено Ксений АЛЕШИНОЙ

В Новосибирске онкобольных детей выгнали с детской площадки. Об этом стало известно благодаря посту одного из волонтеров в социальных сетях. «Это площадка не для наших детей? Или эта площадка в принципе не для детей? И что нужно сделать, чтобы играть там?» — возмущенно пишет сибирячка на своей странице. Из-за чего ребятишек выгнали и что об этом говорят жильцы дома — в материале КП-Новосибирск.

«ОТКРЫЛА КАЛИТКУ И ВЕЛЕЛА УХОДИТЬ»

Центр для реабилитации онкобольных детей официально открылся в конце сентября в Октябрьском районе, на улице Большевистской. Сюда приходят ребятишки, находящиеся на поддерживающей терапии, или те, кто в стадии ремиссии.

— Мы помогаем детям, которые долгое время провели в больнице. Лечение длительное, и ребенку требуется психологическая помощь, чтобы он спокойно мог выйти в сад, школу или игровой центр, — рассказала КП-Новосибирск Ксения Алешина, сотрудник центра. — Перед тем как открывать наше учреждение, мы разговаривали с жильцами дома, рассказывали, что здесь будет центр реабилитации, чтобы они не боялись.

Центр находится на первом этаже жилого дома. Двор многоэтажки огорожен забором, но вход в центр находится с неогороженной стороны. Ребята с родителями заметили во дворе небольшую площадку — маленькая горка и песочница. Кто-то захотел зайти и поиграть. Тут и возникли проблемы.

Центр находится перед забором жилого дома. Фото: предоставлено Ксений АЛЕШИНОЙ

Несколько мам с ребятишками пришли на занятия, а потом решили поиграть на площадке. Ворота во двор были открыты.

— С площадки детей выгнали жители дома. Аргументировали это тем, что у них там цветы посажены и ребятишки могут их затоптать. Мы с мамами еще раз рассказали жильцам о центре, объяснив, что наши дети — не вандалы, а детская площадка — не клумба, а пространство для игр, — говорит сибирячка.

Казалось бы, ситуация разрешилась. Детской площадкой никто особенно и не интересовался, да и попасть туда не так-то просто. Родители даже заметили однажды, что кто-то накрыл игровую зону полиэтиленовой пленкой.

— На днях двое наших подопечных зашли на площадку, где сидели две пенсионерки. Одна из них встала, подошла к калитке и сказала детям: «Уходите отсюда». В ситуацию вмешались родители. Одна из мам пыталась снять видео, но пенсионеры выбили из ее рук телефон, — объясняет сотрудница центра.

По словам Ксении, такая ситуация может произойти с любым ребенком. Жители дома боятся, что дети могут что-нибудь сломать или потоптать цветы.

— Нам снова пришлось объяснять, что мы здесь надолго. Мы ведь работаем, занимаемся с детьми и ничего крушить не собираемся, — продолжает Ксения.

По словам волонтера, ситуацию пока удалось загладить.

Дети, посещающие центр, внешне ничем не отличаются от обычных ребят. Вряд ли пенсионеры опасались каких-то неведомых им болезней. Скорее всего, они просто не хотят пускать на площадку посторонних. В то же время, как говорят мамы детей из центра, других ребят на площадке никогда не видели. Вполне возможно, что на горку с песочницей скинулись всего несколько квартир, которые теперь и решают, кому можно посещать благоустроенный «оазис». Однако в любом случае это не повод отказывать детям, которые и так уже столкнулись со множеством проблем в этой жизни.

ДРУГАЯ СТОРОНА

Корреспондент КП-Новосибирск дозвонилась до старшей по дому. Она сказала, что женщины приходили к ней знакомиться, но про инцидент с площадкой не слышала.

— Я в санатории, и мне никто об этом не сообщал, — кратко прокомментировала Нина Григорьевна, попросив не указывать ее фамилию.

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