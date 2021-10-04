В регионе работают над ранним выявлением рака

В новом корпусе областного онкодиспансера установлен современный аппарат МРТ. Фото: www.nso.ru

По словам заместителя главного врача областного онкодиспансера Вадима Захарова, за последние 10 лет наметилась тенденция к снижению смертности от рака. В борьбе с онкозаболеваниями помогают новое оборудование, а также дооснащение медицинских центров, которое идет благодаря двум федеральным проектам: «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи и модернизации первичного звена».

ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Раннее выявление заболевания является ключевым фактором успешного лечения, поэтому основная задача медиков - максимально сократить срок выявления новообразований. Для этого в Новосибирской области активно развивают программу диспансеризации населения и разворачивают работу центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

В нашем регионе уже работают семь ЦАОПов: на базе городских клинических больниц № 1, 2, 11, а также Ордынской, Татарской, Искитимской и Карасукской центральных районных больниц.

В 2021 году один ЦАОП открылся на базе частного медцентра, а до конца года запустят в работу еще четыре: в Бердской центральной городской больнице, а также в Черепановской, Барабинской и Тогучинской центральных районных больницах. Уже сейчас там идет ремонт и закупается оборудование. До 2024 года в регионе должно появиться 16 ЦАОПов.

Один ЦАОП может обслуживать несколько райцентров, в нем можно пройти КТ, МРТ без необходимости ехать в город. Это помогает обнаруживать больше онкозаболеваний на ранней стадии и, конечно, удобно для жителей отдаленных районов.

ОБНОВЛЕНИЕ ОБЛАСТНОГО ОНКОДИСПАНСЕРА

В Новосибирском областном клиническом онкологическом диспансере благодаря программе «Борьба с онкологическими заболеваниями», которая входит в национальный проект «Здравоохранение», удалось расширить возможности оказания онкопомощи больным.

На базе диспансера открылись новое отделение противоопухолевой терапии, новый корпус МРТ-диагностики, корпус с гистологической, цитологической и молекулярно-генетической лабораториями.

СПРАВКА КП

ЦАОП - центр амбулаторной онкологической помощи. Это мощный медицинский комплекс, принципиально новое звено онкологической службы, созданное с целью максимально быстро поставить диагноз, определить тактику лечения и дать направление в онкодиспансер.

ЧТО СДЕЛАНО НА БАЗЕ НОКОДА

• Возведен двухэтажный корпус площадью более 1000 квадратных метров и организовано отделение противоопухолевой лекарственной терапии, в том числе в условиях дневного стационара.

• Из средств бюджета Новосибирской области на противоопухолевое отделение выделено 45 миллионов рублей.

• За счет средств регионального бюджета построен одноэтажный корпус отделения магнитно-резонансной томографии стоимостью более 10 миллионов рублей.

• Корпус оснащен современным аппаратом МРТ.

• С июля по декабрь 2020 года на новом аппарате проведено 858 исследований, за 2021 год - 2094 исследования.

• За 45 миллионов рублей из средств бюджета Новосибирской области возведена пристройка площадью 458,6 квадратного метра. Здесь организованы гистологическая, цитологическая и молекулярно-генетическая лаборатории.