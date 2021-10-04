Парк в ретростиле и очищенная вода

Так выглядит отремонтированный парк в Искитиме. Фото: www.nso.ru

НИ ПОПИТЬ, НИ ПОЛИТЬ? ИСПРАВЯТ!

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» чистая вода в этом году появится в рабочем поселке Ордынское и селе Венгерово. Для жителей Ордынского района это очень актуально, они говорят, что раньше у них каждое лето были перебои с водой. А в селе Венгерово не только напор в магистральных трубопроводах очень слабый, но и качество самой воды оставляет желать лучшего. Как говорят венгеровцы, ни попить, ни полить.

- На объекты водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» будет направлено 636 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит добиться общего прироста численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, на 30,5 тысячи человек, - прокомментировал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Владимир Нормайкин.

Масштабное строительство по проекту «Чистая вода» идет и в Тогучине. Осенью здесь запустят модульные системы водоподготовки, чтобы у тогучинцев тоже была чистая вода.

НОВЫЕ СКВЕРЫ

По словам министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, один из самых крупных и самых интересных проектов в нашем регионе - это парк для активного отдыха в микрорайоне Южный города Искитима.

- Раньше он выглядел неуютно, был темным и заросшим. Сейчас он сильно изменился. В прошлом году в парке появились пешеходные дорожки, освещение, скамейки и две детские площадки. В этом году работы по благоустройству завершатся: подрядчики сделают дополнительное озеленение, ограждение парка, спортивную площадку и отдельное место для выгула собак. Сумма контрактов - 26 миллионов рублей. В итоге получится одно из самых комфортных общественных пространств для прогулок и семейного отдыха в нашем регионе, - отметил Денис Архипов.

А в Маслянино облагораживают парк в советском стиле. В этом году здесь закончат озеленение, уложат покрытие, оборудуют скейт-парк, установят беседку, урны, скамейки и скульптуры.

Напомним, что в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Новосибирской области запланировано благоустройство 185 объектов - парков, скверов и дворов. Работы по благоустройству уже идут в Карасуке, Куйбышеве и Купино. В этом же году начнут благоустраивать территорию, прилегающую к ледовой арене. Здесь планируют разбить парк «Спортивный» площадью 15 гектаров с детскими площадками, зонами для занятий спортом, дорожками для бега и скандинавской ходьбы.

КАК РЕАЛИЗУЮТ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА»

• Ввели в эксплуатацию новые станции водоподготовки в Сузуне, сейчас устанавливают дегазаторы.

• Реконструируют водозабор в р. п. Маслянино.

• Строят водозаборные скважины и станции водоподготовки в г. Карасуке.

• Начали строить комплекс объектов по водоочистке и водоподготовке в р. п. Краснозерское.

• Строят модульные станции водоподготовки и станцию химводоочистки в Тогучине.

• В июле начали строительство системы водоочистки в с. Усть-Тарка.

• Строят водозаборные сооружения в г. Бердске.

• Начали строительство комплекса сооружений очистки подземных вод в р. п. Ордынское и реконструкцию системы водоснабжения в с. Венгерово.