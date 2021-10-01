Мусорная красота

Лучшие работы выбрать было непросто. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В Музее Дзержинского района наградили детей, победивших в дистанционном мегашоу-фестивале «Мусорный переполох». За необычным ярким названием скрывается не менее интересная идея: дети мастерили поделки из вторичных материалов. Таким креативным способом удалось еще раз привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды.

Конкурс организовала общественная организация «Клуб избирателей Мочалина» при поддержке мэрии Новосибирска, отдела образования администрации Дзержинского района и Музея Дзержинского района. В фестивале приняли участие около 5 тысяч взрослых и детей, в том числе из 19 школ и одного детского сада. Самыми активными стали школы № 18 (102 участника), 153 (55 участников), 96 (51 участник).

Победители конкурса получили призы: за третье место - компьютерную мышь, за второе - наушники, а за первое - bluetooth-колонку. Как сказала председатель Клуба Мочалина, депутат Совета депутатов города Новосибирска, региональный координатор федерального партийного проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» Екатерина Козловская (Митряшина), поощрительные призы получили все ребята, чьи работы участвовали в конкурсе. Также сертификатами были отмечены родители и преподаватели, а самым активным школам вручены памятные подарки.

«РАБОТ ПОСТУПИЛО НЕВЕРОЯТНО МНОГО!»

В 2021 году Клуб Мочалина выиграл грант на реализацию социально значимого проекта - дистанционного мегашоу-фестиваля - конкурса поделок из вторичного материала. Он проходил в три этапа, участвовали в нем все школы Дзержинского района. Сначала лучшие работы отбирались на уровне школ. Лучшие из них направили в Клуб и опубликовали на официальной страничке Клуба ВКонтакте. Затем началось открытое народное онлайн-голосование за понравившуюся работу. Победителей определяла конкурсная комиссия в номинациях «Декор», «Модель», «Для дома, для семьи», «Играй, не скучай».

- Сначала мы не знали, как люди воспримут нашу идею. Но пошел очень активный отклик, работ на конкурс поступило невероятно много, и все они были такие разные, яркие, интересные, красивые! Хорошо, что победителей выбирали онлайн-голосованием, иначе конкурсной комиссии было бы очень сложно выбрать призеров! Мы рассматривали только те работы, которые набрали наибольшее количество голосов, - рассказывает депутат Екатерина Козловская.

Екатерина Козловская Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Перед церемонией награждения мы прошлись по выставке лучших работ конкурса, которая до 15 октября будет работать в Музее Дзержинского района. Здесь и необычные подсвечники, и светильники, и масса милых и красивых вещиц для украшения дома. К примеру, Семен Козлов занял второе место в номинации «Для дома, для семьи». Он вместе с мамой сделал часы из деревянного ящика из-под фруктов и старого советского домино. Часы не только стильно выглядят, но и исправно показывают время.

- Мне кажется, очень важно убирать мусор или использовать его еще раз. Ведь так наша земля станет чище, а мы не будем дышать грязным воздухом и пить грязную воду, - рассуждает юный призер конкурса.

ТЕПЛО, ДУШЕВНО, КРЕАТИВНО

В церемонии награждения принял участие и начальник отдела поддержки общественных инициатив мэрии города Новосибирска Максим Малков.

- Когда проект «Мусорного переполоха» подавался на конкурс муниципальных грантов, он нас очень вдохновил своим интересным названием и содержанием. Вроде бы тема продвижения работы с вторичными материалами не нова, но здорово, что она трансформируется, обрастает современными форматами и активно продвигается. Надеюсь, проект будет развиваться и дальше, - подчеркнул Максим Малков и выразил благодарность Екатерине Козловской за пример ярких и интересных проектов, которые выдвигаются от Дзержинского района.

Награждение прошло в очень теплой, душевной атмосфере. А победительницы в номинации «Модель» добавили происходящему еще больше красок и волшебства: девочки вышли на церемонию в ярких платьях, глядя на которые никогда и не догадаешься, что они были созданы из мусора!