«Нельзя спрашивать возраст, ориентацию, зато в офис можно приходить с собакой»: откровения россиянки о работе в одной из самых крупных компаний Америки

На фотографии Мария в Белвью, в одном из пригородов Сиэтла. Фото: предоставлено Марией Фельдман.

Выпускница НГТУ Мария Фельдман переехала из Сибири в Израиль, а оттуда в Америку. Там сибирячка устроилась программистом в Amazon. Девушка рассказала КП-Новосибирск про переезд США и о работе в крупнейшей американской компании.

— В Америку я переезжала уже из Израиля. Поэтому после первого переезда второй уже не так пугал. Тем более в англоязычную страну после не англоязычной. В Израиль я переезжала одна, а в Америку вдвоем с мужем — переезжать парой тоже намного проще. Несмотря на то, что мы переезжали по работе мужа: он работал в Израильском офисе Майкрософта, а перевелся в Сиэтлский, самое сложное было оформить все документы для визы. Мне кажется бюрократия с визами — это вообще самый сложный шаг в переезде. В Америке столько иммигрантов, что, когда оказываешься там, все процессы уже налажены, главное оказаться на легальной основе с разрешением на работу, — рассказала КП-Новосибирск Мария.

В Америку Мария переехала из Израиля с мужем. На фото они путешествуют по Канаде. Фото: предоставлено Марией Фельдман.

Девушка добавила, ее виза позволяла работать, однако несколько месяцев ей пришлось все же подождать. Для Марии период без учебы и работы показался странными — она привыкла трудиться с последних курсов университета. В скором времени ей удалось устроиться в Amazon, там она работает и сейчас.

— В «Амазоне» несколько этапов собеседований. С одной стороны на них дают достаточно сложные технические задачки, с другой — «Амазон» не скрывает, какой будет формат собеседований, поэтому можно заранее подготовиться. Конечно, точно не говорят какие будут задачки, но всегда есть примеры, на которые можно ориентироваться, — рассказала Мария.

По ее словам, во всех больших корпорациях схожий формат собеседований. Из-за этого готовиться можно сразу ко всем и пробоваться с несколько мест. Потом уже можно выбирать между теми вариантами, где предложат работу.

— У меня было 3 собеседования — это техзадание онлайн, техническое собеседование по телефону, а также техническое собеседование лично, — уточнила Мария.

По словам девушки, в в компании работают программисты со всего мира. Именно поэтому корпоративная культура ориентирована на мультикультурность. При этом в «Амазоне» действует ряд определенных правил:

— Есть вещи, которые ни в коем случае нельзя спрашивать напрямую — это возраст, семейное положение, религия, ориентация. И шутить про все эти темы тоже нельзя. Но люди сами любят о себе все рассказывать, а на всех мероприятиях любят спрашивать: «расскажите веселый факт о себе», и тут уж каждый выкручивается как может.

Мария уточнила, уже полтора года «Амазон» работает в удаленном режиме из-за ковида. Все встречи, включая обеды с командой и настольные игры, проходят в онлайн формате.

— Когда все работают в офисе, такие мероприятия, конечно, намного веселее. А еще в офис можно приводить собак! — рассказала девушка.

Мария рассказала и об уровне зарплат в компании. Она уточнила, в Америке принято указывать заработок в год, а не в месяц.

— Уровень зарплаты программистов в «Амазоне» — 150 000 — 300 000 в год до налогов. Зарплата включает и оклад, и бонусы, и акции компании, — рассказала сибирячка.

Девушка также поделилась мнением, чем отличается жизнь в Америке от жизни в России. По ее словам, в США люди не стремятся к жизни в мегаполисах, для них стандартное место жительства — пригород.

— Это стандартное место жительства среднего класса. Иметь свой дом и что-то все время в нем улучшать — это типично американский образ жизни. И газон всегда должен быть красивее, чем газон соседа. Также хочу сказать, что американцы всегда стараются производить хорошее впечатление и быть вежливыми — это важная часть культуры. Однако это вовсе не значит, что они не будут отстаивать свои права, если им показалось, что кто-то их нарушил, — добавила Мария.

Девушка добавила, что все, что она рассказала про «Амазон», как сотрудник — это ее личное мнение, не отражающее официальную политику компании.

Справка КП

Amazon — американская компания. Фирма считается крупнейшей в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Штаб-квартира базируется в Сиэтле. По результатам 2020 года оборот «Амазона» составил 386 миллиарда долларов, а чистая прибыль компании равнялась 21,3 миллиарду долларов.

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