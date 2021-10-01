Новосибирский «РЭС» оказывает всестороннюю поддержку ветеранам-энергетикам

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В системообразующем электросетевом предприятии Новосибирской области - АО «РЭС» - достаточно действующих сотрудников из категории «за шестьдесят», энергии и активности которых можно только позавидовать. Они продолжают работать на ответственных должностях и руководящих постах, передавая накопленный опыт и знания, помогая молодым коллегам осваивать непростую и ответственную профессию энергетика.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

А тех, кто ушел на заслуженный отдых, объединяет в своих рядах ветеранская организация, действующая во всех филиалах компании. На сегодняшний день в ее составе числятся более тысячи заслуженных энергетиков, стоявших у истоков предприятия и заложивших принципы, на которых и поныне строится работа всей энергосистемы Сибири.

Многие из них стали основателями многочисленных трудовых династий - практически в каждом филиале компании работают по несколько поколений членов семей, избравших профессию энергетика как продолжение семейной традиции. Общий трудовой стаж 17 энергетических династий АО «РЭС» давно перевалил за тысячу лет!

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В компании, регулярно подтверждающей статус предприятия высокой социальной ответственности, оказывают всестороннюю поддержку пожилым работникам и ветеранам предприятия и не только в преддверие праздника. При участии профсоюзной и ветеранской организаций регулярно проводятся различные творческие, культурные и спортивные мероприятия, а также оказывается помощь пенсионерам в улучшении их быта.

В последние 2 года в период пандемии коронавируса массовые мероприятия заменили на индивидуальное взаимодействие с ветеранами предприятия - организовываются выезды на дом для поздравлений и вручения подарков, публикуются поздравительные материалы в районных газетах, а также предоставляется возможность посещения культурных и досуговых центров. Вся эта работа ведется для того, чтобы дать людям в возрасте почувствовать свою ценность и востребованность, окружить вниманием и душевным теплом.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Какой бы путь не выбрали умудренные годами энергетики - продолжить работать, заняться саморазвитием и культурным просвещением, проводить больше времени с семьей или ухаживать за приусадебным хозяйством - главное, что в АО «РЭС» помнят и чтут всех тех, кто отдал свои трудовые годы на благо развития электроэнергетики Новосибирской области. Своим самоотверженным трудом они заслужили всеобщий почет и уважение.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В этот праздничный день поздравляем всех представителей старшего поколения с Международным днём пожилых людей! Особые слова признательности ветеранам-энергетикам - за профессионализм, многолетний созидательный труд, плоды которого находят отражение в жизни каждого жителя области. Желаем крепкого здоровья и долголетия, оптимизма и жизнелюбия, душевного тепла и счастья.