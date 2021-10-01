«Мы засиделись дома»: в Новосибирске пенсионеры вышли на зарядку с Олимпийским чемпионом

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В День пожилого человека в Нарымском сквере Новосибирска для старшего поколения прошла «Зарядка с чемпионом». Разминку провел Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области от «Единой России» Евгений Подгорный.

- Жизнь - это движение. Здорово, что у нас есть возможность проводить такие разминки для старшего поколения на свежем воздухе. Акция «Зарядка с чемпионом» проходит уже не в первый раз в Новосибирской области. Таким образом, партия «Единая Россия» хочет поддержать пожилых людей, чтобы они больше двигались и общались между собой. Это очень важно и нужно, - отметил Евгений Подгорный.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Главный врач Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн Людмила Канунникова, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», которая также приняла участие в зарядке, подчеркнула, что если хочешь активно и качественно продолжать свое долголетие - двигайся.

- Один из важнейших факторов сохранения здоровья старшего поколения - физическая активность. Чем больше пожилой человек уделяет внимание движению умеренным нагрузкам, тем он больше устойчив к хроническим заболеваниям, связанными с возрастом. Рекомендация для пожилого человека - 2,5 часа в неделю уделять спорту. Даже легкая разминка даст свой эффект. Можно просто гулять. Этого будет достаточно. Это хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Сердце надо прокачивать, - отметила Людмила Канунникова.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Спортивный врач Елена Октябрьская отметила, что с медицинской точки зрения зарядка на свежем воздухе полезна, независимо от возраста и погоды.

- Физические упражнения - единственный эффективный безопасный наименее затратный способ продления долголетия. Таким образом, люди старшего поколения могут продлить активность опорно-двигательного аппарата, натренировать кардиовыносливость. В пожилом возрасте, это первоочередное, - подчеркнула Елена Октябрьская.

Участники зарядки поблагодарили Олимпийского чемпиона Евгения Подгорного за внимание, проявленное к ним.

- Стараюсь вести активный образ жизни. Специально в спортзал не хожу, но с удовольствием участвую в таких зарядках на свежем воздухе. Потому что порой чувствуешь, что засиделся дома, хочется не только подвигаться, но и пообщаться, - отметила Татьяна Искакова.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Напомним, акция «Зарядка с чемпионом», которая проводится по инициативе «Единой России», направлена на популяризацию здорового образа жизни и привлечение молодежи к занятиям спортом. В апреле 2021 года к ней присоединились более 7,5 тысяч человек в 41 регионе России. Тогда партийные Центры поддержки гражданских инициатив совместно с профильными некоммерческими организациями провели в регионах свыше 160 мастер-классов и спортивных разминок с известными спортсменами. Их участниками стали представители всех групп населения - студенты, школьники, пенсионеры.