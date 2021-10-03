«Офицеры признались, что на учениях пили»: что спустя 20 лет известно об авиакатастрофе над Черным морем, за которую никто не ответил

Трагедия унесла жизни 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Фото: Андрей КОПАЛОВ/Архив «КП».

4 октября 2001 года - черная дата в истории российской авиации. 20 лет назад во время учений в Крыму украинские военные сбили зенитной ракетой пассажирский самолет Ту-154, выполнявший авиарейс по маршруту Тель-Авив - Новосибирск. Обломки лайнера рухнули в Черное море, у 66 пассажиров и 12 членов экипажа, которые находились на борту, не было ни единого шанса.

Наказали ли кого-то после случившегося? Нет. Разве что после ЧП уволили министра обороны Украины Александра Кузьмука. Борис Калиновский, сын одного из погибших в авиакатастрофе, рассказал, как он и другие семьи годами боролись за справедливость.

Табло Толмачево в день трагедии. Фото: Андрей КОПАЛОВ/Архив «КП»

«СНАЧАЛА ОБЪЯВИЛИ, ЧТО САМОЛЕТ СЕЛ В СОФИИ»

День трагедии Борис Калиновский помнит с точностью до минуты. Со своим папой - 62-летним Виктором Борисовичем Калиновским, преподавателем Новосибирского музыкального колледжа - он говорил прямо перед его вылетом из Тель-Авива.

Виктор Калиновский был в гостях в Израиле. Фото: предоставлено Борияом КАЛИНОВСКИМ.

- Отец был в Израиле в гостях у своего друга, сказал мне, что встретимся по прилете, - вспоминает последний разговор Борис Калиновский. - А через несколько часов коллеги (Калиновский-младший тогда тоже трудился в музыкальном колледже. - Ред.) сказали, чтобы я срочно шел домой и включал телевизор. Прихожу - а там моя мама, папины друзья сидят и ждут новостей. Сначала объявили, что Ту-154, на котором летел отец, приземлился в Софии, вроде аварийная посадка…

Виктор Калиновский в аэропорту - одно из последних его фото. Фото: Андрей КОПАЛОВ/Архив «КП».

Борис и его сестра рванули в аэропорт Толмачево. Хотели узнать более точные новости хотя бы там. До последнего надеялись, что с их папой все в порядке.

Семьи погибших несколько часов провели в аэропорту. Фото: Андрей КОПАЛОВ/Архив «КП».

- В аэропорту уже было много чиновников - тогда я понял, что случилась беда, иначе зачем бы им приезжать в Толмачево? - рассуждает Борис Калиновский. - Но нам ничего не говорили: о том, что погибли все пассажиры, а самолет упал в Черное море, лично я узнал из новостей. Помню, с нами в аэропорту был парень, у которого планировалась свадьба, а его любимая была как раз в том самом самолете…

Барнаулец Виталий Дыкман с женой должны были встретить отца сибиряка в Толмачево. Фото: Андрей КОПАЛОВ/Архив «КП».

Уже позже станет известно заключение Межгосударственного авиационного комитета (МАК): самолет был сбит зенитной ракетой 5В28 комплекса С-200В, запущенной 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины на учениях.

Родные погибших в день трагедии приехали в Толмачево. Фото: Андрей КОПАЛОВ/Архив «КП».

Мишень - беспилотник Ту-143 «Рейс» - летела в 26 - 28 километрах от точки старта ракеты. В это же время с теми же координатами в том же направлении летел самолет Ту-154. Ракета достигла борта за 220 секунд и взорвалась на высоте 11,1 километра…

Виталий до последнего верил, что отец опоздал на самолет. Но звонок брату разрушил все надежды. Фото: Андрей КОПАЛОВ/Архив «КП».

ПОЧЕМУ СБИЛИ ВСЕ-ТАКИ ТУ-154?

На этот вопрос Калиновский отвечает так:

- Уже спустя много лет, когда несколько украинских офицеров вышли на пенсию, они в разговорах с журналистами признались: на учениях были пьяные люди. Моя версия: пили не те, кто непосредственно стрелял, а руководители, которые должны были следить, чтобы удар пришелся четко в цель… К тому же украинские власти сделали совсем небольшую зону ограничения вокруг учений - радиусом 70 километров, тогда как использовались ракеты С-200, радиус действия которых - до 300 километров! То есть на время учений нужно было перекрыть международную воздушную трассу, но тогда Украина должна была бы компенсировать авиакомпаниям все затраты, связанные с облетом этой зоны в этот период. Но в суде все это потом проигнорировали.

На похороны погибших в Ту-154 пришли сотни людей. Фото: Андрей КОПАЛОВ/Архив «КП».

Спустя полгода после трагедии была создана межведомственная российско-украинская комиссия по урегулированию претензий в связи с авиакатастрофой. Тогда же появился Фонд помощи семьям погибших пассажиров рейса 1812 (Тель-Авив - Новосибирск), который возглавил Борис Калиновский, и семьи погибших подали коллективный иск в Печерский районный суд города Киева, требуя от Украины компенсации морального вреда.

«Комсомолка» одной из первых написала о трагедии. Фото: предоставлено Новосибирской государственной областной научной библиотекой.

Киев выплатил деньги. Но не по суду, который длился больше 6 лет и закончился отказом в иске. В соответствии с договором «Об урегулировании претензий», подписанным между Россией и Украиной 26 декабря 2003 года, украинское правительство еще во время судебного процесса заявило, что перечислит родственникам погибших российских пассажиров 7,8 миллиона долларов, израильским - 7,5 миллиона долларов.

Расчет был такой: 200 тысяч долларов за жертву (по тем временам - 6 миллионов рублей, примерная стоимость трехкомнатной квартиры в Новосибирске. - Ред.). Эти средства многие семьи, в том числе и Калиновский, потратили именно на покупку жилья.

На похоронах никто не сдерживал эмоций. Фото: Андрей КОПАЛОВ/Архив «КП».

- Задело, что украинская сторона позиционировала это не как компенсацию, а как гуманитарную помощь. Причем деньги поступили на счета далеко не сразу, а только в конце апреля 2005 года. Мы же добивались в суде официального признания вины Украины, их военных. У нас на руках были и заключение экспертов, и выводы МАК, но внезапно Киев предоставил выводы своего института судебных экспертиз, о котором ранее никто и слышать не слышал, и вот там говорилось, что военные не виновны. Мол, сделали расчеты, что ракета якобы не могла долететь до самолета. И что самолет погубило непонятно что, но точно не украинская ракета. Все семьи погибших тогда были очень возмущены, - говорит Калиновский.

Украина выплатила родным компенсацию - 200 тысяч долларов. Фото: Андрей КОПАЛОВ/Архив «КП».

Родные погибших ждали и уголовного преследования виновных. Но 20 сентября 2004 года Генеральная прокуратура Украины закрыла дело, Верховный суд Украины подтвердил, что решение законно.

Кстати, одновременно с родственниками погибших с Киевом судилась и авиакомпания «Сибирь». Дело рассматривали больше 7 лет - и киевский суд снова встал на сторону земляков.

У многих погибших остались семьи и дети. Фото: Андрей КОПАЛОВ/Архив «КП».

- Киев на заседаниях настаивал на том, что ракета была российской, а не украинской. Ракета действительно была российского производства, но выпущена-то была их военными! И ответственность лежит на них, - до сих пор возмущен Калиновский.

По словам родственников погибших, доказать вину Украины можно было, используя данные американских и французских спецслужб.

Евгений Гаров (на фото слева) - командир воздушного судна. Фото: Андрей КОПАЛОВ/Архив «КП».

- Именно их спутники зафиксировали, откуда был произведен запуск ракеты, - уверен Калиновский. - Сразу после трагедии и Штаты, и Франция публично заявили о том, что в катастрофе виновата Украина. Однако официальных данных их спецслужбы в суд не предоставили.

Горюющих родных на кладбище поддержали неравнодушные сибиряки. Фото: Андрей КОПАЛОВ/Архив «КП».

СМЕРТЬ БУДТО ШЛА ПО ПЯТАМ…

После крушения самолета беды не оставляли семьи тех, кого так или иначе коснулась катастрофа. У самого Бориса Калиновского убили сестру - артистку хора Новосибирского театра музкомедии Елену. После встречи Нового, 2010 года ночью 1 января женщина решила прогуляться и подышать свежим воздухом в Центральном парке. Во дворе дома ее подкараулил грабитель - 17-летний подросток. Увидел женщину в норковой шубе, подумал, что богатая, и забил до смерти. Добычей убийцы стали всего 100 рублей.

Борис Калиновский и его сестра Елена на месте крушения самолета в Черном море. Фото: предоставлено Борияом КАЛИНОВСКИМ.

Судьба не пощадила и трех человек, которые опоздали на рейс и не попали в рухнувший самолет. Их называли счастливчиками. Но позже стало известно, что всего через несколько месяцев после авиакатастрофы их жизни унесла страшная авария.

- Не знаю, верите ли вы в Бога, судьбу, - вздыхает Борис. - Но эта трагедия перевернула жизнь моей семьи. По отцу я тоскую до сих пор, вспоминаю его каждый день. И с годами эта тоска не стихает…

ДОСЛОВНО

«Внезапно кто-то крикнул, что впереди горящий объект»

Трагедия произошла на глазах пилотов и пассажиров Ан-24, летевшего рядом из Симферополя в Ереван. Вот что рассказывал «Комсомолке» летчик Давид Саргасян:

- Мы летели на высоте 6300 метров. Российская «тушка» находилась на высоте 11 километров, примерно в 20 километрах от нас. При желании ее можно было разглядеть. Точный момент взрыва никто из нас не засек, потому что мы следили за своими приборами. Внезапно кто-то крикнул, что впереди горящий объект. Как потом оказалось, это были обломки самолета. Мы не имели права уходить с заданной высоты, и нам пришлось делать крюк в несколько километров, облетая место катастрофы. Задерживаться мы тоже не имели права по инструкции. Оставалось лишь сообщить о произошедшем диспетчеру и продолжить полет.

ОФИЦИАЛЬНО

«Комсомолка» публикует выдержку из распоряжения Минтранспорта РФ от 4 декабря 2001 года № НА-424-р «О чрезвычайном происшествии с самолетом Ту-154М RA-85693».

В 9 часов 45 минут UTC магнитофон СКЦ АУВД «Стрела» зафиксировал звуковой сигнал, соответствующий выходу экипажа на внешнюю связь, сопровождавшийся эмоциональным криком. В дальнейшем в течение 45 секунд было зафиксировано еще несколько сигналов от нажатия членами экипажа кнопки бортовой KB-радиостанции с последующими шумами и криками членов экипажа (в том числе фраза «…куда попала(о)…»), свидетельствующими о внезапном возникновении на борту воздушного судна аварийной ситуации. Практически одновременно с первым нажатием на экране радара СКЦ АУВД «Стрела» диспетчером было отмечено исчезновение метки самолета.

В 9 часов 46 минут UTC на связь с диспетчером вышел экипаж самолета Ан-24 армянской авиакомпании, сообщивший о наблюдении им взрыва в воздухе и, предположительно, падения самолета. На неоднократные вызовы органов УВД и экипажа самолета Ан-24 экипаж самолета Ту-154М RA-85693 не отвечал.

Чрезвычайное происшествие с самолетом Ту-154М RA-85693 произошло в результате поражения воздушного судна боевой частью 5Б14Ш ракеты 5В28 зенитного комплекса С-200В, стартовавшей в ходе учений войск ПВО Украины с позиции, расположенной в районе города Феодосии на полуострове Крым.

При поражении конструкция самолета получила существенные повреждения, которые вызвали разгерметизацию пассажирского салона и воспламенение топлива и других горючих веществ самолета. Самолет столкнулся с водой, разрушился и затонул на глубине до 2000 метров. В результате происшествия все находившиеся на борту воздушного судна пассажиры и члены экипажа погибли.