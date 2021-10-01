Какой будет зима 2021 - 2022 в Новосибирске: что обещают синоптики и народные приметы

Выясняем, будет ли зима теплой или морозной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Российского гидрометцентра обнародовали прогноз, какой будет зима 2021 - 2022 в Новосибирске. По их данным, декабрь будет морозным, а вот январь с февралем ожидаются более мягкими.

— В декабре 2020 года среднемесячная температура в Новосибирске будет ниже нормы, в январе и феврале — в пределах нормы, с небольшим повышением. Показатели нормы такие: среднемесячная температура в Новосибирске в декабре -15,5, в январе -18,3, в феврале -17,5, — сообщили в пресс-службе Росгидрометцентра. Тем не менее синоптики указывают: оправдываемость их прогнозов колеблется в пределах 58 — 81%.

Приметы говорят, что в декабре нужно ждать морозов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погодные агрегаторы показывают ту же самую картинку. По прогнозу «Погода.Mail.ru», большую часть декабря столбик термометра будет держаться на отметке от -11 до -15, а вот январь выдастся куда холоднее: сибиряков ждут морозы от -20 до -32 почти весь месяц, лишь под конец ожидается потепление от -3. В начале февраля будут оттепели до +1, а в середине — морозы от -17 до -27.

Сайт «Ну и погода», наоборот, сообщает, что в декабре будут оттепели: температура в среднем от -2 до -9, иногда до +1. Январь тоже будет относительно теплым, со средней температурой от -7 до -12, но будут и морозные дни до -23. А февраль порадует небольшим морозом от -2 до -7, в этом месяце обещают и похолодание до -18, и несколько дней, когда столбик термометра поднимется до +1.

Январь и февраль станут чуточку теплее. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Что говорят народные приметы

По народным поверьям, если сентябрь был теплым и сухим, то зима придет поздно. В 2021 году сентябрь был очень холодным и дождливым, а первый снег пошел 26 сентября. Следовательно, зима должна прийти быстрее. В прошлом году эта примета сработала: сентябрь тогда был солнечным и сухим, а настоящая зима пришла 12 ноября — тогда выпал снег, который не растаял. До этого самым теплым днем было 8 ноября — температура достигала +8.

Дождь на Яблочный Спас - к снежной зиме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если июль жаркий, то декабрь будет морозный. Июль 2021 года выдался очень жарким, до +33. В прошлом году вслед за июлем с такой же жарой под +30 пришла зимняя стужа: в предновогоднюю неделю столбик термометра опускался до отметки -41. Примета совпадает с прогнозом синоптиков.

Каков Яблочный Спас, такова будет и зима. Второй Спас считался поворотным днем с лета на осень, и по нему определяли, какая будет погода зимой. Если день праздника был ветреным, то готовились к суровому январю, если дождливым — к снежному, с оттепелями. Яблочный Спас приходится на 19 августа: в 2021 году он был с дождями и грозами. В прошлом году этот день также был дождливым, но в январе снег шел нечасто. Так что примета может сработать, но не стопроцентно.

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