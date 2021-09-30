Что изменится в Новосибирске с 1 октября 2021 года: продлят режим повышенной готовности, повысятся цены на газ

Маски придется носить до конца ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что изменится в Новосибирске с 1 октября 2021 года — важный вопрос, который волнует жителей региона. Об всех важных нововведениях, которые принесет середина осени, читайте в материале КП-Новосибирск.

Масочный режим продлят на два месяца. Фото: Андрей АБРАМОВ

С МАСКАМИ ДО КОНЦА НОЯБРЯ

C 1 октября будет продлен режим повышенной готовности в связи с тем, что коронавирус не отступает, а эпидемиологическая ситуация, наоборот, становится напряженнее.

Сохранятся все те же запреты на проведение массовых мероприятий. На концертах, спектаклях, фестивалях заполняемость залов зрителями должна быть не больше 50% от общей вместимости.

Все новосибирцы в общественных местах обязаны будут надевать маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Огранияения будет действовать до 30 ноября.

Цены на природный газ вырастут почти на 3 рубля за кубометр. Фото: Олег ЗОЛОТО

УВЕЛИЧАТСЯ ЦЕНЫ НА ГАЗ

Департамент по тарифам установил новые цены на природный газ, которые начнут действовать для населения Новосибирской области с 1 октября 2021 года. Об этом сообщил «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

До 30 сентября 1000 кубических метров природного газа стоили 5564 рублей. С 1 октября стоимость вырастет на 256 рублей и составит 5820 рублей, если газ используется для отопления жилья.

Если же газ используется для приготовления пищи и нагрева воды, то стоимость 1000 кубометров составит 6758 рублей — больше на 297 рублей.

Поставщик газа напоминает, что абоненты могут передавать показания и оплачивать потребленный газ в любом удобном месте, воспользовавшись дистанционными сервисами.

Несколько электричек сменят график курсирования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИЗМЕНИТСЯ РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК

Со 2 по 25 октября 2021 будет меняться расписание электричек: постепенно будут выведены из расписания несколько пригородных электропоездов, которые с апреля возили жителей Новосибирской области на дачи. С 25 октября электрички будут ходить по такому графику:

— №6609 Новосибирск — Искитим и №6610 Искитим — Новосибирск, №6657 Новосибирск — Искитим и №6658 Искитим — Новосибирск будут курсировать только с понедельника по пятницу;

— №6323 Новосибирск — Коченево и №6318 Коченево — Новосибирск — только по будням;

— №6808 Тогучин — Новосибирск и №6809 Новосибирск — Тогучин — только по субботам и воскресеньям.

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