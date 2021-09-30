В 2023 году под Новосибирском начнут разрабатывать крупнейшее месторождение антрацита

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К началу 2024 года входящая в «Коулстар» фирма «Разрез Богатырь» планирует наладить добычу антрацита, который является самым древним из ископаемых углей. Чтобы начать добывать антрацит, нужно финансирование в сумме 1,2 миллиарда рублей. По словам топ-менеджеров «Коулстара», выход на проектную мощность позволит обогатительной фабрике ежегодно добывать в разрезе 10 миллионов тонн угля. Добытый уголь будут перевозить по железной дороге в морской порт в Приморье. Его возведет еще одна «дочка» «Коулстара».

Структура «Коулстара» вместе с ОАО «Российские железные дороги» построит новые пути и погрузочные станции. Это необходимо для расширения железнодорожных подходов к новому порту. На эти цели потребуется 8,4 миллиарда рублей.

По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Ильи Макарова, реализация портового проекта позволит избежать существующих «узких мест» при перевалке угля. Предположительно, доля «Коулстара» достигнет порядка 20 - 30% от экспорта антрацита в Российской Федерации.

Отметим, что по прошествии пары лет разработка участка «Богатырь» стартует в границах первоочередной отработки. Отгружать антрацит планируется с собственных погрузочных комплексов, находящихся возле разреза, - в скором времени их соединят с путями ОАО «Российские железные дороги». Около участка появятся обогатительная фабрика со складом готовой продукции, ряд административных и технических построек.

Специалисты надеются, что ежегодно разрез «Богатырь» станет приносить в федеральную казну 12,1 миллиарда рублей, в областной бюджет - 8,1 миллиарда рублей, а в местный - 47,7 миллиона рублей.

Аукцион на разработку «Богатыря» провели в середине 2021 года. В ходе мероприятия назвали несколько обязательных условий. Например, компания-победитель должна заложить не менее пяти крупнотоннажных специализированных кораблей для вывоза угля. Руководство «Коулстара» успело подписать договор с судостроительным заводом «Звезда». На его верфях соберут пять балкерных кораблей класса «Панамакс». Эти суда смогут не только заниматься экспортом угля, но и оказывать логистические услуги прочим участникам отрасли.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что объем мирового рынка антрацита равен где-то 120 миллионам тонн в год. Спрос на такой вид угля постоянно растет.