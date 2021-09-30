В Калининском районе высадился «Трудовой десант»

Пенсионерка Галина Алексеева благодарна неравнодушным сибирякам за помощь. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В конце сентября новосибирская молодежь собрала «Трудовой десант», чтобы помочь пожилым сибирякам: волонтеры мыли окна, выпиливали деревья, вскапывали огороды и чистили придомовые территории. Организовали такое нужное мероприятие молодежный центр «Патриот», депутат Совета депутатов города Новосибирска Елена Воронина, ТОС «Северный» и администрация Калининского района.

ПЕРЧАТКИ, ГРАБЛИ - И ВПЕРЕД!

По словам специалиста по работе с молодежью молодежного центра «Патриот» Натальи Рахваловой, трудовой десант проводят с 2008 года. Начинали с пяти участков, в прошлом году их было 65, а в этом добавилось еще три.

- Мы помогаем ветеранам, пожилым людям, инвалидам. Сегодня в нашем «Трудовом десанте» участвуют ребята добровольной трудовой дружины центра «Патриот». Они помогают нашим подопечным в течение всего года: если нам звонят и просят помочь, они всегда откликаются. В нашей дружине около 25 человек, а сегодня к акции «Трудового десанта» присоединились ребята из машиностроительного, монтажно-строительного колледжей и лицея питания. Направлять их и помогать им будут руководитель ТОС, старшие по улицам, социальные работники. Нас ждут, эта акция согласована с председателем Совета ветеранов поселка Северный и с председателем ТОС «Северный» Еленой Алексеевной Ворониной, - рассказала Наталья Рахвалова.

К назначенному времени подтягиваются ребята: народу набралось много - 56 человек. Их всех распределяют группами по 17 участкам, чтобы за один день помочь как можно большему количеству пенсионеров. Студенты разбирают перчатки, грабли и отправляются каждый по своему адресу.

Курсант добровольной молодежной дружины Юлия Коваленко активно помогает новеньким, все объясняет и рассказывает, ведь она уже опытный «десантник».

- Я учусь в машиностроительном колледже, где девочек, прямо скажем, мало. Работа там физически непростая, и поэтому помощь пенсионерам я тяжелой не считаю. Уже третий год с удовольствием участвую в таких акциях. Здорово видеть, что твой труд помогает людям, приятно делать хорошие дела, - поделилась Юлия.

ГОРДОСТЬ ЗА СВОЮ РАБОТУ

В частном доме № 25 по улице Фадеева группу ребят встретила его хозяйка Галина Александровна Алексеева. Пенсионерка была очень рада гостям, ведь ей уже пошел 91-й год, в таком возрасте помощь ой как нужна! Хозяйка не мешкая раздала всем задания и внимательно следила за работой. Парни убрали листву во дворе и на улице рядом с домом, после чего принялись обсуждать, как лучше прорыть канавку, чтобы рядом с огородом не застаивалась вода.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Елена Воронина (депутатское объединение «Единая Россия») приехала на акцию трудового десанта прямиком с работы, сразу после совещания. Говорит, не могла пропустить такое событие.

Елена Воронина.

- Эта традиция зародилась у нас давно, на протяжении многих лет трижды в год мы навещаем наших пенсионеров, проживающих в частном секторе. Весной помогаем расчищать снег, отбрасываем его от стен дома и вывозим. Технику привлекаем за счет средств, выделяемых депутатами. Нанять машины и организовать вывоз снега помогает мой коллега из Заксобрания Иван Леонидович Сидоренко. По весне мы копаем огороды, а осенью помогаем с уборкой придомовых территорий и копкой огородов. Кроме того, на старте нашего десанта мы всегда стараемся радовать детей и раздаем им шоколад: это не только поднимает настроение, но и придает бодрости и сил перед предстоящей работой, - считает Елена Воронина. - Очень приятно видеть, как довольны сами ребята, как их наполняет гордость от того, что они помогают другим. Сегодня наши девчонки отмыли окна в частном доме, а потом любовались, как они сверкают чистотой на солнышке. Понимаете, здесь ведь важно не только то, что мы помогаем ветеранам, одиноким людям. Очень важен воспитательный аспект, то, что молодежь ощущает свою нужность. Ведь это наше подрастающее поколение, и очень важно, какими вырастут наши дети.