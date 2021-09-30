Новосибирские ученые разработали уникальное средство

Новика Елена Геннадьевна. Фото: Глушкова Татьяна.

Разработчики назвали новый препарат «Андроэксперт SV1» - по их словам, это самое современное и высокоэффективное средство восстановления мужского здоровья. Оно создано на основе окисленного декстрана - вещества с подтвержденной безопасностью и способностью избирательно активировать клеточный иммунитет. Эксклюзивным производителем препарата является научно-производственная компания «АНДРОЭКСПЕРТ», специализирующаяся на трансляции новых медицинских технологий в практическое производство.

ЧЕМ ХОРОШ ДЕКСТРАН?

Главный научный сотрудник ФИЦ ФТМ, кандидат медицинских наук, уролог-андролог высшей категории Елена Новикова рассказала о свойствах декстрана и о том, почему в новом препарате используется именно его окисленная формула:

- Природный полисахарид декстран широко используется в медицине в качестве кровезаменителя, он абсолютно безвреден и обладает очень высокой биосовместимостью. Дополнительно декстран улучшает реологические свойства крови и обладает небольшой иммуностимулирующей активностью.

Ученым Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) удалось найти решение и значительно повысить иммуностимулирующую активность декстрана за счет его окисления.

«АндроэкспертSV1» продается без рецепта. Фото: Глушкова Татьяна.

Заведующий лабораторией биосовместимых наночастиц, наноматериалов и средств адресной доставки, кандидат медицинских наук Александр Васильевич Троицкий исследовал перспективы применения окисленной формы декстрана в медицине для профилактики самых различных заболеваний. Вместе с ним мы решили начать использование этого компонента и в практике андрологических заболеваний.

Такая форма не только эффективно стимулирует клеточный иммунитет, но и обладает способностью активно влиять на циркуляцию крови в сосудах, препятствует образованию тромбов и восстанавливает нормальный кровоток в органах, снижает фиброзные осложнения и защищает клетки от гипоксии.

Окисленная форма декстрана показала отличные результаты на этапе доклинических исследований по международному стандарту GLP (система качества проведения доклинических исследований лекарственных веществ. - Ред.). Главный результат этих исследований - подтвержденная безопасность, отсутствие какого-либо токсического воздействия на организм и очень ценный вид биологической активности: способность избирательно активировать клеточный иммунитет.

ФОРМА И СОСТАВ

Клиническую эффективность препарата оценили в центре мужского здоровья. Препарат хорошо влиял на клетки и трофику предстательной железы.

- Из-за анатомических особенностей предстательной железы и для достижения максимального эффекта мы создали препарат в форме суппозиториев. В ходе нашей работы мы заметили, что осложненный простатит часто сопровождается кальцинатами, поэтому в состав препарата «Андроэксперт SV1» мы включили несколько вспомогательных веществ - их клиническая эффективность доказана, они давно изучены, а главное, безопасны. Это биофлавоноиды из растений и ЭДТА, соль, которая применяется при кальцинозе различных органов. После клинического подтверждения эффективности препарата «Андроэксперт SV1» при активной поддержке академика РАН М. Б. Штарка мы приняли решение перевести его из сферы клинической науки в клиническую практику и поэтому запустили его в производство. «Андроэксперт SV1» продается без рецепта, его можно купить в аптеках, в нашем официальном инстаграм-аккаунте и у нас в клинике, - говорит Елена Новикова.

НОВАЯ ДОБАВКА

- Досконально изучив действие окисленного декстрана, мы поставили перед собой задачу выпустить препарат в нескольких формах. У нас появилась новая пищевая добавка в линейке «Андроэксперт» в виде капсул. В нее входит бархат амурский, известный противоопухолевой активностью. Основной эффект от этой добавки: профилактика вирусных инфекций, активное восстановление функции печени, в том числе при приеме большого количества лекарственных препаратов (антибиотиков, препаратов группы НПВС и т. д.), а также для эффективной профилактики онкологических процессов, в том числе рака предстательной железы, - перечисляет Елена Новикова. - Вообще, окисленная форма декстрана, являющаяся основным действующим компонентом препаратов «Андроэксперт», влияет только на специализированные иммунные клетки - макрофаги, которые являются основой клеточного звена нашего иммунитета. В результате макрофаги активируются, а в таком активированном состоянии они вырабатывают различные биологически ценные вещества, которые активно подавляют воспаление, защищают клетки от повреждения вирусами и бактериями, восстанавливают нормальный кровоток в предстательной железе и за счет этого восстанавливают ее нормальную структуру и функцию. Это средство поддерживает клеточный иммунитет, но не влияет на гуморальный. Сейчас на рынке много иммуномодулирующих препаратов, которые влияют как на клеточный, так и на гуморальный иммунитет. Но доказано, что искусственное воздействие на гуморальный иммунитет увеличивает вероятность развития аллергических заболеваний и аутоиммунных процессов, а это небезопасно для нашего организма.

В линейке «Андроэксперт» появилась новая пищевая добавка в виде капсул. Фото: ООО НПК «АНДРОЭКСПЕРТ».

О БЕЗОПАСНОСТИ

Елена Новикова рассказала, насколько безопасны новые препараты и в каких случаях она рекомендует их использовать:

- Уникальность наших препаратов в том, что пациенты могут их использовать даже без назначения лечащего врача, с диагностической целью. Если есть какая-то проблема, можно купить препарат, применить его согласно инструкции и оценить эффективность. Если же он вообще не помог - это повод обратиться к врачу, чтобы максимально обследоваться. К примеру, при активном инфекционном воспалении сначала нужна антибактериальная терапия, а затем восстановление функции предстательной железы с помощью препарата «Андроэксперт». Такую тактику должен выбирать врач после детального обследования. Ключевые принципы клинической эффективности препаратов «АНДРОЭКСПЕРТ» защищены патентом. Есть отзывы пациентов, которые были участниками клинических наблюдений, и врачей, которые уже пользовались препаратом в своей практике.

- В каких ситуациях вы рекомендуете использовать «Андроэксперт»?

- Средство в виде суппозиториев может быть использовано для улучшения показателей эякулята и поддержания здоровья простаты. Конечно, для хорошего эффекта его нужно принимать по инструкции, курсом. А вариант в виде капсул можно применять для профилактики вирусных инфекций и онкозаболеваний.

ООО НПК «АНДРОЭКСПЕРТ»

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