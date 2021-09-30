Музей смерти в Новосибирске раскрыл тайну фотографий с призраками

Матрешка с того света – обычный экспонат в Музее мировой погребальной культуры. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Его «грим» похож на хохлому - красный с желтыми лепестками. Так выглядит череп, что стоит на полке рядом с такими же яркими собратьями и, кажется, немного ухмыляется. В гробу лежит тело в черном костюме. По чертам лица и характерной бородке легко узнать Владимира Ленина. А вот сверкают гранями красавцы-бриллианты. В таком месте драгоценные камни могут показаться чужаками, если не знать, что они сделаны из останков человека.

Мрачный капитан приветствует тех, кто направляется в Музей мировой погребальной культуры. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Мы - в Музее смерти. Единственном в России. Находится в Новосибирске. Здесь на тебя на каждом шагу смотрят пустые глазницы, повсюду шелестят траурные одежды, «веселая» деревянная скульптура оказывается гробом, а у безобидных фотографий с детьми, оказывается, такой секрет, что по телу пробегает холодок.

Впрочем, это музей не ужасов, а скорее - истории. Той ее грани, о которой обычно не говорят, боясь затрагивать тему смерти. А мы не побоимся.

В Музее смерти быстро привыкаешь к таким «персонажам». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ - СТАЛ БРИЛЛИАНТОМ

Мы проходим вдоль манекенов. На них траурные, но красивые платья, пышные шляпы. Под стеклом витрины - украшения. Глядя на брошки и перстни, сразу и не поймешь, как они связаны с тематикой музея.

Посетителям разрешается сделать фото в траурной шляпе. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- В Северной Америке в годы войны между Севером и Югом мужчины уходили на фронт, а женщины хранили локоны их волос. И порой это было все, что оставалось от солдата. Из этих локонов делали украшения. Браслеты, колье, которые вы видите, - все сплетено из человеческого волоса. В серьгах, кольцах - тоже волос, - рассказывает журналистам «КП» - Новосибирск» директор музея Татьяна Якушина. - На самом деле в Европе такие украшения использовали еще с XIV века и воспринимали их как семейные обереги.

Еще немного из традиций далекого прошлого. Впрочем, тема остается актуальной и сейчас. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Традиция хранить частичку умершего человека существовала в Средние века, существует и сейчас. Типичный пример можно увидеть в голливудских фильмах. Вспомните эпизоды, в которых показывают камин, а на нем - красивую урну, которая похожа, скорее, на вазу. Внутри - прах близкого человека.

Сразу и не поймешь, что это произведение искусства сделано из человеческого волоса. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В России традиция кремировать умершего относительно новая. Но люди все чаще прибегают к такому варианту. Урну с прахом, бывает, помещают в колумбарий - своего рода кладбище, но без привычных нам могил. А могут и предать урну земле.

Экоурна. Ее преимущество - в быстром разложении. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Сейчас большой популярностью пользуются биоразлагаемые урны, или экоурны, - подходит к очередному экспонату Татьяна Якушина.

Пройдет всего несколько лет, и такое захоронение «растворится», превратившись в землю. А есть вариант прямо противоположный: сохранить прах умершего родственника на века.

Мы стоим перед стеклянной витриной. Внутри сверкают красивые, идеально ограненные бриллианты. Глядя на них, даже не предствляешь, какую тайну через секунду раскроет экскурсовод.

Человек во многом состоит из углерода. Это и позволяет делать драгоценные камни. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- В Китае, Японии и Европе есть компании, которые занимаются выращиванием бриллиантов из праха человека, - объясняет она. - Прах - это углерод практически в чистом виде. Углерод - второй по концентрации элемент, из которого состоит организм. Есть еще металлы, которые во время такой процедуры вычищают. Иногда оставляют свинец, потому что он придает бриллианту красивый оттенок.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ТУР… В КОСМОС

Итак, после смерти частица человека может быть предана земле или храниться в изящной урне, может стать драгоценным камнем, а может… отправиться в космос.

- Есть такая современная услуга: капсула с прахом вместе с искусственным спутником выводится на орбиту. В последнем из запущенных спутников Илона Маска было отправлено несколько таких «космических туристов», - говорит Татьяна Якушина и добавляет, что право на подобное посмертное путешествие есть и у основателя Новосибирского крематория. Он - обладатель сертификата на такую услугу.

Обратите внимание на колокольчик - последний шанс погребенного. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Очередной экспонат может показаться гротеском. В гробу - муляж скелета. Вверх от кисти поднимается нить и ведет к колокольчику.

- В те времена, когда не проводилось медицинское освидетельствование умершего, люди боялись быть похороненными заживо, - отмечает наша спутница. - Поэтому и придумали такой звоночек, привязанный за веревку к конечности. Если человек очнется - начнет шевелиться, звоночек зазвенит. Сторож должен услышать звук, прийти и выкопать «ожившего». Но исторически не зафиксировано фактов, чтобы, вскрыв гроб, сторож застал живого человека.

Экспонаты музея проносят посетителя по разным временам и странам. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Где-то, выходит, максимально заботились о человеке, предавая земле. А где-то оставляли даже без гроба. То есть гроб-то был, но ненадолго. Как секонд-хенд: воспользовался сам - уступи другому.

- История с многоразовым гробом была в Вене, - показывает на деревянную конструкцию Татьяна. - В конце XVIII века король Австрии посчитал, что жители тратят на похороны слишком много денег, и решил: пусть хотя бы гроб будет многоразовым. Его доносили до могилы, поворачивали рычаг, снизу открывались створки, и тело падало в яму. Гроб же передавали следующей семье.

Так сразу и не поймешь, что рыба эта - не просто скульптура из дерева. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

РЫБА-ГРОБ

С большинством экспонатов сразу все ясно. Траурное платье, мумия, урна - в Музее смерти им самое место. Но вот мы видим огромную цветную… рыбу. Из дерева. Прямо скажем, не ожидаешь увидеть такую скульптуру здесь.

Присмотревшись, видим, что рыба-то непростая. Это своего рода ящик. Оказывается - гроб. В России такой не купишь, но посмотреть можно. Рыбу-гроб смастерил умелец из Ганы, который приезжал в Новосибирск по приглашению крематория. Он же делает гробы в виде самолета, краба, курицы.

На секунду может показаться, что они смотрят на вас. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Яркими красками наполнены еще несколько стендов. Вот, например, витрина с целой коллекцией разукрашенных черепов. И краски позитивные, и стразы сверкают. Прям в Инстаграм просятся.

- Это иллюстрация к мексиканскому культу Санта Муэрте. Он возник на стыке религии ацтеков и католичества. У католиков же есть День всех святых - Хеллоуин, когда живые поминают своих ушедших родственников. Вот и у мексиканцев есть такой праздник. Культ считается запрещенным из-за традиции жертвоприношения у ацтеков, но его атрибутику используют для привлечения туристов, - добавляет Татьяна Якушина.

Крайний справа раскрашен словно под хохлому. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ТАЙНА ПРИЗРАКОВ НА СТАРЫХ ФОТОГРАФИЯХ

А вот экспозиция со старыми черно-белыми снимками. На первый взгляд, обычные фотографии. И только внимательно присмотревшись, чувствуешь, что люди выглядят не совсем естественно. Еще не понимаешь, в чем дело, но интуиция подсказывает, что снимки эти не совсем обычные.

- Жанр фотографий - Post Mortem. Это когда мертвых людей фотографировали как живых. В современном понимании ситуация жуткая. Но тогда была велика детская смертность, и не каждый успевал сделать фото при жизни - не каждый мог себе это позволить, - подчеркивает экскурсовод. - И вот когда человек умирал, фотограф предлагал сфотографировать его так, словно он живой. Умершего фиксировали с помощью специального штатива и делали снимок.

Посмертные фотографии прошлого. На таких снимках периодически появлялись «призраки». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Фотографии тех времен часто были населены призраками. Вот - люди, включая умершего, а вот - размытые контуры, в которых едва различим человеческий силуэт. С одной стороны, такое явление было ошибкой фотографа, с другой - его хитростью. В те времена не было мгновенного щелчка затвора. Техника действовала так, что на снимок требовалось некоторое время, и людям приходилось сохранять неподвижность (живым приходилось сложнее). А вот фотограф, случалось, подходил, чтобы поправить одежду или что-то сделать с интерьером. Он и оставлял зловещую тень. При этом не спешил объяснять природу ее появления.

- А в связке с фотографами работали экстрасенсы, в те времена их называли медиумами. Они предлагали семье помощь и «устраняли привидение». Потом еще и фотограф контрольный снимок делал - без призрака, - продолжает познавательную экскурсию наша собеседница.

Костюм чумного доктора. Клюв наполняли ароматными травами. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

АНТИМАСОЧНИКИ ПРОШЛЫХ ВЕКОВ

Отдельный сектор музея посвящен вирусам. Этот сектор появился не сейчас, когда мы столкнулись с ковидом. Действовала экспозиция и раньше. Мы смотрим на черно-белые снимки далекого прошлого и узнаем современность: люди в масках. Только на этих фотографиях защищались они не от коронавируса, а от инфекций далекого прошлого.

А вы знали, что сейчас повторяются события далекого прошлого? Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Кстати, обратите внимание, как надеты маски. На некоторых снимках - так же, как некоторые носят сейчас, под носом. Тогда так же сопротивлялись и ношению масок, и вакцинации, и карантину, - напоминает экскурсовод. - Еще много лет назад Россия славилась холерными бунтами. Дезинфекторы засыпали колодцы хлористой известью, чтобы обеззаразить воду, а их избивали и убивали, думая, что пришли отравители.

Вакцинация в далеком прошлом. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Холера, бубонная чума, герпес - в Музее смерти есть манекен, который «поражен» всевозможными вирусами. Очень наглядный экспонат для тех, кто еще не верит в серьезность эпидемий. Татьяна Якушина рассказывает поучительную историю:

- В конце 1959 года, когда страна была уже свободна от оспы, художник, лауреат двух Сталинских премий Алексей Кокорекин отправился в командировку в Индию, а прививку не сделал. Когда вернулся, дома ему стало плохо. А когда он умер в больнице, решили, что из-за гриппа. Но опытный патологоанатом определил, что это черная оспа. Москву закрыли на карантин, подключили КГБ, чтобы быстро определить круг контактов, и смогли остановить эпидемию. И никто тогда не спрашивал, есть ли у населения желание привиться.

Может быть, и в советские годы были люди, которые твердили: «гриппа не существует, это заговор фармацевтов». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Когда экскурсия заканчивается, понимаешь, что пролетело два с половиной часа. А ведь многие экспонаты хочется порассматривать, так что остаешься еще. Потом, вечером и даже на следующий день, обдумываешь увиденное. Слишком много впечатлений оставляет этот необычный музей.