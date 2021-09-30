«Умные» счетчики на страже интересов добросовестных потребителей

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Работа в данном направлении ведется в соответствии с положениями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» и в рамках цифровой трансформации электросетевого комплекса региона. Безусловным лидером в данном направлении на территории Новосибирской области выступает акционерное общество «Региональные электрические сети», являющееся системообразующим электросетевым предприятием региона.

В настоящее время специалистами АО «РЭС» уже установлено более 30 тысяч интеллектуальных приборов учета, а до конца текущего года планируется смонтировать еще 40 тысяч штук. С каждым днем в регионе все больше счетчиков становятся «умными».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Интеллектуальные приборы учета, которые устанавливаются в индивидуальных жилых домах, соответствуют современным функциональным и техническим требованиям действующего законодательства и входят в автоматизированную информационно-измерительную систему комплексного учета энергоресурсов бытовых потребителей (АИИСКУЭ БП).

Применение систем интеллектуального учета электроэнергии дает ряд дополнительных возможностей и несомненных преимуществ как сетевой организации, так и непосредственно самим потребителям. Вот только некоторые из них:

- прибор учета устанавливается в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности (как правило, на ближайшей опоре линии электропередачи), а значит, не требуется место для размещения внутри или на фасаде дома;

- показания счетчика снимаются дистанционно и передаются автоматически, потребителю не нужно тратить на это время и следить за своевременной передачей данных;

- нет необходимости впускать в свой дом незнакомых представителей сетевой организации для проверки приборов учета и контрольного снятия показаний, что особенно актуально в условиях пандемии;

- контролировать показания можно дистанционно, на расстоянии до 30 - 50 метров, благодаря выносному дисплею, который выдается каждому потребителю безвозмездно и позволяет отслеживать целый комплекс характеристик (показания по активной и реактивной энергии, фактические значения напряжения, тока, мощности суммарно и по фазам);

- класс точности интеллектуальных приборов учета выше, чем у интегральных счетчиков (0,5 против 1,0).

Казалось бы, сплошные преимущества, но это только для добросовестных и законопослушных потребителей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Дело в том, что помимо широкого функционала в части фиксации и передачи данных устанавливаемые приборы учета электроэнергии имеют опцию контроля потребляемой мощности, а также позволяют исключить незаконное потребление - иными словами, хищение электроэнергии. Стоит ли говорить, что не всем по нраву такие «умные» приборы?

Некоторые домовладельцы используют всевозможные электроприборы и технику, ни в чем себе не отказывая и потребляя электроэнергии в десятки раз больше предусмотренной документами о технологическом присоединении и договором энергоснабжения максимальной мощности, которая для индивидуальных жилых домов, как правило, составляет 5 - 15 кВт. Несколько таких «экономных» потребителей, использующих все и сразу (котел отопления, пилу, сварочный аппарат, шлифовальную машинку, тепловую пушку и т. п.), могут с легкостью превысить нагрузку, рассчитанную на целую улицу.

Электрические сети проектируются на определенную величину нагрузки, рассчитанную по количеству надлежащим образом оформленных потребителей и допустимой мощности их энергопринимающих устройств. Превышение допустимых нагрузок на питающую сеть создает угрозу возникновения аварийных ситуаций в электроустановках и чревато массой негативных технологических последствий. К сожалению, в подобной ситуации соседи такого потребителя, особенно те, чьи дома расположены в конце улицы, неизбежно столкнутся с перепадами напряжения, мерцанием освещения и выходом из строя бытовой техники, не говоря уже об аварийных отключениях.

Превышение максимальной мощности является нарушением обязательств потребителя по договору энергоснабжения, а также нарушением действующего законодательства, за которое предусмотрено введение ограничения режима потребления.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Именно с этой целью в интеллектуальных приборах учета предусмотрена функция по контролю потребляемой мощности. Она позволяет автоматически регулировать нагрузку на электрическую сеть путем отключения сверхнормативных перегрузок в точках превышения величины максимально допустимой мощности подключенных электроприемников (приборов и оборудования). Проще говоря, прибор прекратит передачу электроэнергии только тому потребителю, который превысил максимальную мощность. При этом отключение не затронет его соседей, а как раз позволит избежать перегрузки в сети и всех сопутствующих проявлений (скачки напряжения, короткие замыкания и т. п.).

Таким образом, «умные» счетчики помогают не только выявить правонарушение, но и обеспечить надлежащее качество электроэнергии, тем самым защищая интересы добросовестных потребителей Новосибирской области.