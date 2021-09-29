Как живет современный круглогодичный лагерь, куда пускают не только детей, но и взрослых

Торжественно открытие смены. Фото: Архив ЦСПМиЮ имени К. С. Заслонова

Центр социальной поддержки молодежи и юношества имени К. С. Заслонова - место уникальное. Он работает с 1937 года, в 2011 году его полностью реконструировали, а в течение последних трех лет здесь произошла в буквальном смысле техническая и творческая революция. Центр имени Константина Заслонова входит в состав Западно-Сибирской железной дороги, и главная его цель - создавать максимально комфортный, полезный, насыщенных отдых для железнодорожников и членов их семей. Но «Комсомолка» выяснила, что попасть сюда могут и люди, к «РЖД» непричастные. О том, как это сделать и какие творческие, спортивные, виртуальные приключения ждут гостей центра, нам рассказала его руководитель Екатерина Гомерова.

Екатерина Гомерова. Фото: Предоставлено Екатериной Гомеровой

УДИВЛЯТЬ КАЖДУЮ СМЕНУ

Екатерина в системе «РЖД» трудится уже больше 10 лет, последние три она посвятила новому любимому делу: развитию Центра имени Константина Заслонова.

Главное волшебство здесь творится во время детских заездов - в летние, осенние, весенние и зимние каникулы. К каждой смене тщательно готовятся, продумывают тематику, стараются удивить и предложить что-то новое.

- В летнем заезде у нас были две необычные программы: «Созвездие Skills» и «Железное здоровье». Ребенку, который участвовал в «Созвездии Skills», выдавали дневник, и он прокачивал свои навыки по шести направлениям, получая за успехи в каждом из них звездочку. В конце смены тот, кто набрал больше всего звезд по какому-то из направлений, получил приз. Детям эта тема очень понравилась, - рассказывает Екатерина.

В Центре имени Константина Заслонова дети играют в обучающие VR-игры. Фото: Предоставлено ЦСПМиЮ имени К. С. Заслонова

Участники программы «Железное здоровье» изучали правильные привычки, следили за своим питанием. Главной целью было донести до детей мысль, что, заботясь о здоровье сегодня, они закладывают крепкий фундамент своего будущего. Екатерина личным примером демонстрировала принципы здорового образа жизни: проводила по утрам разминку. Здоровью в лагере уделяют особое внимание, в этом году здесь прошла Спартакиада для детей железнодорожников, в которой, кроме традиционных дисциплин, появились такие популярные направления, как велотриал, арчери таг (игра наподобие пейнтбола, но вместо ружей используются луки со специальными мягкими наконечниками на стрелах) и киберспорт.

«ОНИ ИЗМЕНЯТ НАШ МИР»

- На осенний период мы уже разработали концепцию кампуса молодежных инноваций. Современные дети не такие, как мы: они на лету схватывают информацию в цифровом мире. Им важно дать возможность проявить себя. Сейчас мы имеем дело с детьми, которые будут менять наш мир. Они ответственные, смотрят на будущее реалистично, умеют планировать и, если у них что-то получается лучше, сразу делают упор именно на это. Цель всех наших программ - дать ребенку попробовать себя во всех сферах, чтобы понять свои сильные стороны и раскрыть таланты, - объясняет Екатерина.

Главный корпус ЦСПМиЮ имени К. С. Заслонова. Фото: Предоставлено ЦСПМиЮ имени К. С. Заслонова

В центре действительно множество возможностей проявить себя. На территории площадью 13 гектаров разместились 10 спортивных площадок, включая два футбольных поля с профессиональным покрытием, теннисный корт, велосипедные, беговые и роликовые дорожки, крытый бассейн на 25 метров, профессиональный спортивный и тренажерный залы. Отдельное направление - творческие мастерские, в которых ребята осваивают как традиционные виды прикладного искусства, так и современные компьютерные и видеотехнологии, изучают робототехнику и 3D-моделирование, играют в обучающие VR-игры.

- Главное, понимать детей, смотреть, чем они увлекаются, и вовремя направлять в правильное русло. Мы стараемся формировать обучающие программы с учетом интересов подрастающего поколения, чтобы дети, вернувшись домой, могли продолжить начатое в лагере увлечение. Для этого проводим воркшопы, приглашаем лидеров разных профессий, которые многого добились в жизни и могут поделиться своим опытом. Даже видеоблогинг мы подаем с практической стороны: дети сами придумывают сюжеты, пишут сценарии, участвуют в съемках, а потом осваивают навыки видеомонтажа, - поделилась Екатерина и заметила, что неправильно думать, что ничего, кроме блогерства, сегодняшних тинейджеров не интересует.

Уроки робототехники в центре всегда проходят весело! Фото: Предоставлено ЦСПМиЮ имени К. С. Заслонова

- Когда есть выбор, подростки предпочитают не повторяться, а идут своей дорогой. Кто-то выбирает языки, причем не традиционный английский, а, например, корейский. Каждый летний сезон (до закрытия границ) в центре с ребятами работают носители разных языков, включая китайский и японский. В прошлом году мы не могли принимать детей из-за ограничений. Но ОАО «РЖД» - социально ориентированная компания, здесь очень трепетно относится к подрастающему поколению, и, учитывая ситуацию, руководство предложило нам реализовать летние смены в виртуальном пространстве. Мы провели смену «Страна железных дорог» в режиме онлайн, где дети находились в виртуальном лагере. Они снимали фильмы и мультфильмы, изучали робототехнику, моделировали, творили в арт-студии, - перечисляет Екатерина.

«ПУТЬ РАЗВИТИЯ»

На вопрос о том, как такой хрупкой женщине хватило сил за три года вывести центр на новый уровень и наполнить инновациями, Екатерина отвечает просто и открыто:

- Нужно найти свое призвание и делать то, к чему лежит душа. Тогда от работы вы всегда будете получать удовольствие и на все хватит сил. Для нашего коллектива важно, чтобы, приезжая к нам, вы чувствовали, что вас здесь любят, заботятся о вас. Поэтому мы постоянно ищем пути развития и что-то улучшаем. Даже на кухне мы готовим с любовью, а в штате свой собственный пекарь, ведь мы хотим вкусно накормить своих гостей, чтобы у нас они по-настоящему отдыхали от трудовых будней, - продолжает Екатерина.

Центр имени Константина Заслонова действительно уникален. Он находится в сосновом бору. Здесь потрясающий воздух, и при этом добраться до места из центра города можно всего за 15 минут. А еще здесь предлагают разнообразные программы не только для детей: сюда едут взрослые, пенсионеры, есть семейные, корпоративные заезды. И насладиться отдыхом в лагере могут все желающие, не только железнодорожники.

На территории центра проходят различные спортивные мероприятия. Фото: Предоставлено ЦСПМиЮ имени К. С. Заслонова

- Взрослые к нам заезжают с сентября. Для них есть особая программа «Лагерь для взрослых», идея которой возникла благодаря многочисленным упоминаниям родителей о том, как им самим хочется поехать в лагерь и вернуться в детство. В детство, увы, вернуться невозможно, но человек должен быть счастлив здесь и сейчас. Вот мы и решили создать своими руками это счастье: погружаем наших гостей в детские эмоции, которые возникают сами собой, лишь только они переступают порог молодежного центра. Для взрослых работают арт-студии, проводятся мастер-классы, в том числе и кулинарные. Как и детям, каждому взрослому гостю мы помогаем реализовывать свои уникальные способности. У нас проводят корпоративные мероприятия различные компании, на нашей территории можно организовать любые события не только в актовом или конференц-зале, но даже на улице, - отмечает Екатерина.

Напоследок мы поинтересовались у нашей героини: как человек, организующий отдых для других, отдыхает сам?

- Я считаю, что человек счастлив, когда у него любимая работа, хорошая атмосфера в семье и имеется возможность познавать что-то новое. Мне нравится путешествовать, это наполняет меня яркими эмоциями и впечатлениями. Общение с семьей - одна из главных составляющих в жизни любого человека. А любимая работа - это то, что позволяет мне реализовываться. Вот моя простая формула отдыха и счастья! - добавила наша собеседница.