«Он начал задыхаться, впал в кому»: пятиклассник заболел коронавирусом в бассейне и чуть не умер

Матвей 11 лет живет с редким генетическим заболеванием. Теперь ему нужна помощь. Фото: Предоставлено благотворительным фондом «Защити Жизнь»

Перенесенный коронавирус разбудил у мальчика серьезное генетическое заболевание. За несколько дней у ребенка отказали ноги, его подключили к аппарату ИВЛ. Врачи подозревают редкую патологию, генетическое заболевание — полинейропатию. Чтобы начать лечение, нужен дорогой генетический тест за 99 тысяч рублей, который не входит в ОМС. Родители собирают деньги.

11-летний Матвей Шаламов рос примерным ребенком — из школы приносил пятерки, а из кружка по шахматам — победы. Но родители мальчика были начеку еще с его младенчества. Семья жила в страхе перед неизвестной болезнью, которую врачи не смогли определить.

— Через пару месяцев после того как Матвей родился, начались проблемы. Малыш поздно начал держать голову, не как все дети. А переворачиваться научился только месяцам к 7 — 8, обычно детки в это время уже уверенно сидят... Мы побежали по врачам, прошли с десяток обследований, но причину найти так и не смогли. Точного диагноза не было, но мы делали с ребенком различные упражнения, и нам удалось сдержать развитие болезни, — рассказал папа Матвея Шаламова.

Специалисты направили ребенка на ЛФК и физиотерапию, мальчика удалось «расшевелить» — он пошел в детский сад, затем в школу. Матвей почти не отличается от одноклассников, только медленно поднимается по лестнице — ноги плохо слушаются.

— Второй класс Матвей окончил почти отличником. Он у нас вообще умный парень. В шахматах, например, умеет ставить мат всего за три хода! Сын увлекался рисованием, ходил на ЛФК и в бассейн, — описывает Матвея его отец.

Серьезные проблемы со здоровьем начались в июле: Матвей сходил в бассейн, сильно переохладился. Родители подумали, что это обычная простуда, но вскоре мальчик перестал чувствовать запахи. Оказалось — COVID-19. Родители повезли ребенка на КТ — томография выявила пневмонию. Состояние Матвея стало ухудшаться, ребенок попал в реанимацию и впал в кому.

— На фоне развития заболевания Матвей начал задыхаться, поэтому он до сих пор дышит при поддержке аппарата ИВЛ. Сейчас его пытаются реабилитировать. Матвей практически не ходит, ноги стали слушаться еще хуже, самостоятельно мальчик не дышит, — объяснили в благотворительном фонде «Защити Жизнь».

Мальчика поддерживают одноклассники, он общается и шутит даже с аппаратом ИВЛ. Фото: Предоставлено благотворительным фондом «Защити Жизнь»

Пятиклассника с мамой перевели из реанимации Новосибирской областной больницы в центр «Синеглазка». Придя в сознание, мальчик стал общаться — одноклассники поддержали веселого отличника. Сейчас Матвей активно переписывается с ними, разрабатывает ноги. Вот только говорить не может из-за трубочки в горле, через которую его подключили к аппарату ИВЛ.

Доктора предполагают, что коронавирус разбудил компенсированную генетическую патологию. Но без точного диагноза врачи не могут начать лечение врожденной болезни и гарантировать, что страшная ситуация не повторится.

— По всем признакам у ребенка миелополинейропатия недифференцированная, осложненная постгипоксической энцефалопатией — редким последствием поражения головного мозга. Эта болезнь поражает почти все периферийные нервы и приводит к параличу легких и конечностей. Сейчас Матвею очень важно провести генетический анализ — полногеномное секвенирование, чтобы установить точный диагноз, продолжить реабилитацию и лечение, — сообщили в благотворительном фонде «Защити Жизнь».

Специалисты уточнили, что медицинский генетический тест ДНК не входит в ОМС и семье Матвея нужно собрать 99 тысяч рублей. Часть суммы — более 22 тысяч рублей — уже собрана.

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