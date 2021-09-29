«Нашли под кустом»: сибирячка, младенцем брошенная в лесу, взяла под опеку пятерых детей

Татьяна вместе с детьми. Фото: Анна ПАШАГИНА

История Татьяны Шапиной началась 43 года назад. Ее нашли не в капусте и не в клюве аиста, а в лесу. Кто-то оставил новорожденную девочку погибать под кустом, но сама Таня предпочитает более сказочную интерпретацию. Говорит: «Меня нашел принц на коне». Словно в продолжение суровой реальности она сама устроила в своей жизни счастливую развязку: создала крепкую дружную семью, взяла из детского дома пятерых ребят. Говорит, им тоже очень нужна была сказка.

«МЕНЯ УНЮХАЛА СОБАКА»

1978 год, август, раннее утро. В лесу в Алтайском крае лежит новорожденная девочка. Она не плачет — спит. Как будто ждет, что ее вот-вот найдут и согреют.

Свою историю Таня знает с чужих слов и пересказывает ее именно так.

— По лесу ехал парень на коне, а рядом с ним бежала собака. Пес как-то нашел меня, унюхал и привел своего хозяина ко мне. Парень завернул меня в фуфайку и повез в местную больницу. Все это было в Алтайском крае, — рассказала многодетная мама Татьяна Шапина. — В общем, моя жизнь началась с мужчины на коне, а не в роддоме.

Сибирячку привезли в местный медицинский пункт, а оттуда уже при помощи санавиации доставили в ближайшую больницу — в Горно-Алтайск (тогда Алтай был единым регионом). Затем Татьяна попала в дом малютки, а чуть позже — в детский дом.

— Меня взяла под опеку семья. Это была пожилая пара, и я называла их бабушкой и дедушкой. Когда мне было 7 лет, они отправили меня к своей дочери. Мне тогда вообще сказали, что это моя мама, но потом меня снова отдали в детский дом, — продолжает сибирячка.

Татьяна вышла замуж за Виталия в 18 лет. Фото: предоставлено Татьяной ШАПИНОЙ

Жизнь Танюши была непростой, испытания героини окончились нескоро. До 18 лет она сменила около семи приемных семей. Девочка постоянно сбегала от них или изводила попечителей специально, чтобы ее вернули. Таня хотела вернуться к дедушке с бабушкой и до последнего верила, что ее заберут обратно.

— Мы поддерживали с ними отношения, я на них не в обиде. Видимо, так сложились у них обстоятельства. — О том, что меня нашли в лесу, я узнала, когда мне было 35 лет. Знакомые помогли. Сначала был шок, а потом я стала относиться к этому проще. Не злюсь. Живая же? Живая... — грустно улыбается Татьяна. — Зато моя жизнь началась с принца на коне.

Настоящих родителей она не искала, хотя, зная район, где ее нашли, наверняка можно было бы найти и деревню, и тот самый дом, из которого вынесли ребенка. Но Таня старается относиться к жизни проще. Не рвется узнать все тайны прошлого — живет настоящим и будущим. Несмотря на трудное детство, она не озлобилась: наоборот, главная ценность для нее сегодня — семья.

ВРАЧИ ЗАПРЕТИЛИ РОЖАТЬ

После выпуска из детского дома Татьяна вышла замуж за адвоката Виталия, сама выучилась на фельдшера. Родила двух сыновей. Пожив немного в Алтайском крае, семья переехала в Новосибирск.

— Я не боялась быть мамой, а, наоборот, очень этого хотела. От деда и бабули я получила столько любви и видела столько мудрости — мне правда очень повезло, что они меня растили. Я была у них принцессой, — признается Татьяна.

Старше всегда помогают с младшими. Фото: предоставлено Татьяной ШАПИНОЙ

В скором времени муж с женой поняли, что хотят еще детей, но врачи сказали, что Татьяне опасно рожать.

— Роды проходили тяжело, да и группа крови у меня редкая. Я предложила мужу пройти школу приемных родителей. Он согласился, и мы встали на учет в опеку. Я очень хотела мальчика, потому что знала, как их воспитывать и что с ними делать. Через пару дней нам позвонили и сказали, что есть девочка-отказница, — вспоминает Татьяна. — Мы поехали с Виталием на нее смотреть.

Татьяна с мужем начали оформлять документы, проходить медкомиссию, но на суде их ждал неприятный сюрприз. На заседание пришла биологическая мама ребенка.

— Мы сразу же отказались от этой идеи и решили, пусть малышка растет с родным человеком. Прошло около 4 месяцев, и нам снова позвонили из опеки, сказали, что для нас есть девочка. Когда муж ее первый раз увидел, то спросил: «А почему она такая страшненькая?» Я засмеялась и сказала, что причешем ее, умоем — и будет красоткой, — говорит сибирячка. — Ане тогда было 3 недели. Сейчас ей 5 лет, она занимается балетом, ходит в модельную студию. А у нас появилась своя принцесса. Детям нужна любовь, чтобы расцвести.

«ОНА БЫЛА КАК ЗВЕРЕК»

Время шло, Татьяна вместе с мужем растила сыновей и лапочку-дочку. Однажды, листая страницы в социальных сетях, женщина наткнулась на девочку Алену, которая росла в детском доме. Ей было 15 лет, и она сама искала себе родителей: сняла про себя ролик и выложила в Сеть. Девочка общалась с взрослыми людьми, рассказывала, что хочет найти себе дом.

— Это было в конце 2016 года. Я стала с ней переписываться, но сразу объяснила, что не могу ее забрать. Я никак не могла представить себя мамой подростка. Алена жила в Кемерове и очень любила танцевать. Мы ездили к ней на концерты, — описывает Татьяна. — Я очень хотела ей помочь.

Алену в семье приняли, как родную. Фото: предоставлено Татьяной ШАПИНОЙ

В итоге Виталий принял решение за супругу: Алену нужно забирать. Пара поехала в Кемерово, а Татьяна не могла найти себе места. Ей было страшно. «Хоть бы ничего не случилось», — крутилась в голове у женщины мысль.

— Когда Алена села в машину, всю дорогу не меняла позу. Она была как зверек. Первое время из комнаты выходила только ночью, завернувшись в одеяло, и почти не разговаривала с нами. Только потом, спустя время, она начала адаптироваться. Со временем наши отношения наладились, мы стали семьей. Сейчас Алена уже окончила колледж, работает, — добавляет сибирячка.

ЗАБИРАЙТЕ ИХ ВТРОЕМ

Одного птенчика выпустили из гнезда, значит, пора брать новых. Сибирячка обратилась в организацию «Солнечный город», чтобы им с супругом помогли в опеке.

— Мы заново прошли школу приемных родителей. Мне понравился опыт с подростком. Я снова хотела взять под опеку уже подросшего ребенка. Но мне предложили малышей, причем сразу троих — кровных брата и двух сестер. Сейчас Артему 5 лет, Марине — 4 года, а Миле — годик, — перечисляет Татьяна.

Дети за просмотром мультиков.

Поначалу было сложно. Артем не воспринимал попечительницу как маму. Он старался окружить сестер своей заботой. Постоянно брал их вину на себя. Да и до сих пор старается помочь Марине в каких-то мелочах.

— Они не умели заходить в автобус. Приходилось стоять на остановке и объяснять, как правильно это делать. Артем не откликался на свое имя — только на фамилию. Около месяца я настойчиво звала его по имени, подходя к нему все ближе, обнимала, когда он оборачивался, — делится подробностями женщина.

Верный пес - всегда на страже порядка. Фото: Анна ПАШАГИНА

Сейчас в семье Шапиных полная идиллия. Сибирячка «работает мамой», а глава семьи Виталий ведет адвокатскую практику. Старшие помогают с младшими и всегда готовы кого-то отвезти, привезти, забрать из кружка. Татьяна сейчас счастлива и уверена, что у нее получилось создать настоящую сказку для своих пятерых ребятишек.

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