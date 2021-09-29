Как законно снизить платежи по ипотеке и стоит ли заказывать кредитную карту

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Вопросы по банковским продуктам у людей есть всегда. Если не хватает денег - может пригодиться кредит, если, напротив, остаются свободные - думаешь, куда вложить.

Чтобы разобраться с современными предложения на рынке финансовых услуг, мы побеседовали с топ-менеджерами банка «Открытие» в Новосибирске. На вопросы «КП» - Новосибирск» ответили управляющий Сибирским филиалом банка Вячеслав Брюханов и заместитель управляющего по розничному бизнесу Евгения Бояркина. А начнем мы разговор с самой, пожалуй, актуальной темы. Ипотека.

ЖДИТЕ АКЦИЙ И БОНУСОВ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

- Как полагаете, чего стоит ожидать потребителям от ставок по ипотеке? Как они могут повлиять на доступность недвижимости?

Вячеслав Брюханов:

- Льготная ипотека с ее появлением чуть больше года назад стимулировала продажи. Но обратная сторона этой медали - рост цен на недвижимость. С 1 июля 2021 года условия по льготной ипотеке несколько изменились, и ставка поднялась с 6,5 до 7%, сумма кредита теперь ограничена 3 миллионами рублей. Тем не менее падение цен на недвижимость до прежнего уровня сегодня вряд ли возможно.

- То есть доступнее жилье не станет?

Вячеслав Брюханов:

- Вероятно, произойдет снижение спроса, цены стабилизируются, а продажи замедлятся. Как следствие, на рынке появятся какие-то акционные предложения, завуалированные скидки, но большого отката цен вниз мы не предвидим.

Евгения Бояркина:

- В каждом крупном банке отдельные категории граждан (зарплатные партнеры или те, кто пользуется другими продуктами банка) имеют привилегии. А в «Открытии», например, отдельные клиенты могут получить ипотеку по ставке от 5,7% годовых.

- Догадываюсь, что и это не минимальная планка?

Евгения Бояркина:

- Один из самых популярных банковских продуктов с господдержкой - «Семейная ипотека». Это программа для граждан, чьи дети рождены или будут рождены в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. В нашем банке ставка по данной ипотеке составляет 4,95%. Это очень привлекательное предложение. Причем теперь воспользоваться программой могут и те семьи, в которых всего один ребенок, рожденный в указанный период.

- Придерживаться доступной ставки - это политика банка «Открытие»?

Евгения Бояркина:

- Как крупный федеральный банк, мы привязаны к ключевой ставке, но при этом не торопимся менять цену в большую сторону и максимально поздно реагируем в сторону увеличения ставки. А если вдруг цена ипотеки станет неактуально высокой, мы готовы рассмотреть вариант рефинансирования нашей ипотеки. Мы таким образом идем навстречу клиенту, хотя некоторые банки не рефинансируют собственные кредиты.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского филиала банка «Открытие».

КОГДА МОЖНО УМЕНЬШИТЬ ПЛАТЕЖИ

- В каких ситуациях стоит обращаться в банк с просьбой о рефинансировании?

Евгения Бояркина:

- Это первое, что нужно сделать, если вы понимаете, что рынок ипотеки «подешевел». Тогда есть смысл обратиться за рефинансированием. И если ваш банк отказывает в этом, то нужно поискать альтернативы в других банках. Второй вариант - когда ухудшается ваша финансовая ситуация и вы чувствуете тяжесть бремени платежей. Тогда есть смысл рефинансировать свой кредит, увеличив срок кредита и при этом снизив сумму ежемесячного платежа.

Еще один важный момент: мы выдаем ипотечный кредит не только работающим по найму, но и собственникам бизнеса, предпринимателям, чей уровень риска считается более высоким, чем у тех, кто работает в их организациях по найму.

- Мы часто слышим формулировку «объект аккредитован в банке». Что это означает и что дает покупателю?

Вячеслав Брюханов:

- Это значит, что получить кредит на покупку квартиры от этого застройщика проще. Банк уже посмотрел и оценил его по своим критериям и пришел к выводу, что выдавать деньги под квартиру на его объекте безопасно и для банка, и для заемщика. Аккредитация говорит о доверии со стороны банка. Чаще всего по совместным программам застройщика и банка действуют еще и льготные условия по ипотеке.

- Но отсутствие аккредитации конкретного застройщика не означает, что клиенту будет отказано в ипотеке?

Вячеслав Брюханов:

- Конечно нет. Механика кредитного процесса в данном случае предполагает, что потенциальный заемщик должен собрать пакет документов по недвижимости, которую выбрал, самостоятельно.

- Можно ли оформить ипотеку дистанционно?

Вячеслав Брюханов:

- Банки являются своего рода флагманами цифровизации. Есть только один нюанс, который удерживает нас от окончательного перехода на безвизитное заключение ипотечных сделок: очная идентификация клиента, которая закреплена законодательно. Подать же заявку, рассчитать сумму кредита, сделать оценку, застраховать, зарегистрировать сделку и многое другое можно на сайте или в мобильном приложении банка «Открытие», но на финальное подписание договора нужно будет прийти в банк лично.

Клиент «Открытия» отправится на киностудию в США

- Давайте поговорим о картах. Знаю, что банк «Открытие» и MasterCard запустили для держателей «пластика» совместную киноакцию. В чем она заключается?

Евгения Бояркина:

- Это дебетовая карта, рассчитанная преимущественно на молодую аудиторию, на тех, кто любит посещать кинотеатры. Карта - бесплатная. Один из бонусов, которые получает держатель, - кешбэк до 50% за посещение кинотеатров. Любые покупки по этой карте на сумму от 300 рублей бонусируются и входят в балл розыгрыша будущих призов. Главный приз - пара (то есть победитель плюс еще один человек) абсолютно бесплатно поедет на киностудию Warner Brothers. Плюс абонемент на бесплатное посещение кинотеатров на три года. Причем карту привезут вам абсолютно бесплатно по указанному в заявке адресу - на работу или в офис.

- У «Открытия» есть карта Travel, так что обращаюсь к вам, как к экспертам в части бонусов для путешественников. На что стоит обращать внимание тем, кто выбирает подобную карту?

Евгения Бояркина:

- Обратите внимание на те преимущества, которые дает вам такая карта именно в части сервиса путешествия: какие бонусы и в каком объеме вы получаете, какие скидки предусматриваются по авиабилетам и отелям, какие страховые услуги включены в страховой пакет по карте (к примеру, в стандартную страховку не входят занятия рискованными видами спорта и т. п.), распространяется ли и в какой сумме страхование на членов вашей семьи, на какую сумму и в каких клиниках по миру вы можете быть обслужены при страховом случае, сколько посещений бизнес-залов в аэропортах предусмотрено по карте и т. п. Наша карта позволяет возвращать бонусами по 3 рубля за каждые 100 потраченных. Также идет начисление процента на остаток, есть и другие привилегии.

- Ваша OpenCard неоднократно становилась победителем или входила в число победителей в различных рейтингах. Чем она хороша для клиента банка?

Вячеслав Брюханов:

- Меня, например, восхищает, что, совершая регулярные покупки, человек может накопить бонусы и погасить ими часть ипотеки. Например, 4 тысячи рублей оплатить бонусами при платеже по ипотеке 15 тысяч - это очень существенно. Есть такая опция, как кешбэк за покупки - как в отдельных категориях с более высоким процентом, так и за все покупки. Причем у нас кешбэк именно в рублях, а не в полумифических и не всегда понятных бонусах. Плюс для зарплатных клиентов - бесплатное снятие кредитных наличных в банкоматах по всему миру.

- А кредитная карта с льготным периодом 4 месяца? Расскажите о ней.

Вячеслав Брюханов:

- Да, в «Открытии» карта с льготным периодом 120 дней появилась одной из первых на рынке. Обычно условия банков таковы, что до истечения льготного периода нужно совершать и промежуточные платежи. И только это позволяет не платить проценты за пользование кредитом. У нас же особенность предложения в том, что промежуточных платежей можно не совершать. Есть лишь годовая комиссия по карте, но клиент ее не платит, если совершает по этой карте покупки на сумму не менее 5 тысяч рублей в месяц. Снятие наличных по этой карте - бесплатное.

Наряду с этой картой пользуется популярностью кредитная OpenCard с грейс-периодом 55 дней, которая объединяет все преимущества дебетовой OpenCard. По ней начисляется кешбэк, а ее обслуживание бесплатное.

И совсем свежее предложение - кредитная карта «Все что надо». Она сочетает преимущества всех вышеперечисленных карт (кешбэк, льготы для путешественников, хороший льготный период, бесплатные проходы в бизнес-залы и т. п.).