«АВИЦЕННА» объявляет о скидках на УЗИ молочных желез и маммографию

Врачи КГ «Авиценна» владеют всеми методиками консервативного и хирургического лечения различных новообразований, а новейшее оборудование позволяет точно ставить диагноз на самой ранней стадии болезни. Фото: Медицинский центр «АВИЦЕННА».
Рак груди входит в тройку ведущих онкологических заболеваний у женщин во всем мире. При этом эффективность лечения зависит от стадии заболевания.
С 1993 года октябрь считается Всемирным месяцем борьбы с раком молочной железы. Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя» традиционно принимает участие в ряде мероприятий. В этом году на протяжении всего месяца проходит акция «АВИЦЕННА: Против рака груди - 2021».
Олег Зарубенков, заведующий онкологическим отделением, врач-онколог высшей категории, к.м.н. Фото: Медицинский центр «АВИЦЕННА».
Все женщины при предъявлении направления от врача с 1 по 31 октября могут пройти четыре вида обследования со скидкой 30%:
• УЗИ молочных желез специалистом категории А
• Маммография стандартная
• Маммография рентгеновская цифровая в двух проекциях (прямая, косая), две молочные железы
• Маммография рентгеновская цифровая в двух проекциях (прямая, косая), одна молочная железа
Опыт и профессионализм врачей Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» являются залогом успешной и эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями.
Записаться на исследования можно по тел. (383) 363-30-03.
Яков Таловский, руководитель клиники онкологии, врач-онколог высшей категории. Фото: Медицинский центр «АВИЦЕННА».
Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя»:
• ул. Коммунистическая, 17/1
• ул. Урицкого, 2
• пр-т Димитрова, 7
Тел. (383) 363-30-03
Клиника внесена в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации базовой программы по оказанию специализированной медицинской помощи за счет средств ОМС. Реестровый номер 540329.
Лицензия ЛО-54-01-006072 от 22.10.2020, лицензия ФС-54-01-002236 от 16.12.2020 выдана АО Медицинский центр «АВИЦЕННА».
АО Медицинский центр «АВИЦЕННА», ОГРН 1025402478782.
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