«АВИЦЕННА» объявляет о скидках на УЗИ молочных желез и маммографию

Врачи КГ «Авиценна» владеют всеми методиками консервативного и хирургического лечения различных новообразований, а новейшее оборудование позволяет точно ставить диагноз на самой ранней стадии болезни. Фото: Медицинский центр «АВИЦЕННА».

Рак груди входит в тройку ведущих онкологических заболеваний у женщин во всем мире. При этом эффективность лечения зависит от стадии заболевания.

С 1993 года октябрь считается Всемирным месяцем борьбы с раком молочной железы. Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя» традиционно принимает участие в ряде мероприятий. В этом году на протяжении всего месяца проходит акция «АВИЦЕННА: Против рака груди - 2021».

Олег Зарубенков, заведующий онкологическим отделением, врач-онколог высшей категории, к.м.н. Фото: Медицинский центр «АВИЦЕННА».

Все женщины при предъявлении направления от врача с 1 по 31 октября могут пройти четыре вида обследования со скидкой 30%:

• УЗИ молочных желез специалистом категории А

• Маммография стандартная

• Маммография рентгеновская цифровая в двух проекциях (прямая, косая), две молочные железы

• Маммография рентгеновская цифровая в двух проекциях (прямая, косая), одна молочная железа

Опыт и профессионализм врачей Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» являются залогом успешной и эффективной борьбы с онкологическими заболеваниями.

Записаться на исследования можно по тел. (383) 363-30-03.

Яков Таловский, руководитель клиники онкологии, врач-онколог высшей категории. Фото: Медицинский центр «АВИЦЕННА».

Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя»:

• ул. Коммунистическая, 17/1

• ул. Урицкого, 2

• пр-т Димитрова, 7

Тел. (383) 363-30-03

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Клиника внесена в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации базовой программы по оказанию специализированной медицинской помощи за счет средств ОМС. Реестровый номер 540329.

Лицензия ЛО-54-01-006072 от 22.10.2020, лицензия ФС-54-01-002236 от 16.12.2020 выдана АО Медицинский центр «АВИЦЕННА».

АО Медицинский центр «АВИЦЕННА», ОГРН 1025402478782.

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