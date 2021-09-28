В Новосибирской области охотник порезался и умер от бешенства

Лисы - одни из переносчиков болезней. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА.

28 сентября - Всемирный день борьбы с бешенством. Это болезнь, о которой говорят редко - все-таки обычно она бьет по диким животным. Но если вирус доберется до жилого поселка, последствия могут быть страшными.

- Помню в Новосибирской области единственный случай, который закончился смертью человека, - рассказал в прямом эфире начальник Управления ветеринарии по Новосибирскому району Владимир Теске. - В конце 1980-х годов охотник снимал шкуру с убитой лисы и порезался. И это привело к заражению. Из Москвы приезжали ученые, наблюдали за ним. Но человек в итоге умер.

Кто-то скажет: «Ну, один человек за десятки лет - не так уж и страшна угроза». Может, и так. Только учтите, что ветеринары постоянно прививают домашних животных от бешенства. И, быть может, остановили эту заразу тысячу раз. Кто знает, сколько было бы жертв, если бы не вакцина.

Владимир Теске - ветеринар с колоссальным опытом. Он регулярно отвечает на вопросы слушателей Радио «Комсомольская правда». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Характерные для Сибири носители бешенства - волки, лисицы, шакалы, енотовидные собаки, барсуки, летучие мыши, грызуны. Если человек с диким зверьем не сталкивается, посредником может стать собака или кошка.

- Та же лиса, зараженная бешенством, может забрести в населенный пункт, укусить собаку, и та заболеет. А животное, которое поражено таким вирусом, не соображает, оно не отдает отчета своим действиям. Бежит в угаре и кусает любого, включая человека. Если есть подозрения, что домашнее животное заражено, нужно обязательно позвонить в ветеринарную службу, закрепленную за населенным пунктом, и врачи изолируют животное, - предупреждает Владимир Васильевич.

Ну а чтобы снизить риск, домашнее животное лучше привить. Как и вакцину от коронавируса человеку, прививку от бешенства зверю можно поставить бесплатно.

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