В Новосибирске началось строительство квартала «Скандиа. В Кедровом»

В первом доме комплекса будет 11 квартир с террасами. Фото предоставлено Скандиа Девелопмент.

Новый жилой комплекс появится в Заельцовском районе рядом с существующей застройкой «Кедрового». Квартал будет состоять из трех домов переменной этажности: от 4 до 7 этажей. Срок сдачи первого дома - II квартал 2023 года.

Географически место расположено очень удачно: до станции метро «Заельцовская» 15 минут на машине, до центра города можно добраться за 20 - 25 минут. Рядом с кварталом Генпланом города предусмотрена территория под строительство детского сада и школы. В самом квартале залпанированы помещения под кафе, продуктовый магазин, спортивный зал и др.

Квартальный тип застройки, низкая этажность, стильная архитектура - все это формирует атмосферу уюта. Одна из особенностей архитектуры, поддерживающая концепцию гармонии и спокойствия, - отсутствие прямых углов на элементах фасада.

Благоустройство придомовой территории продумано до мелочей. Фото предоставлено Скандиа Девелопмент.

Особое внимание уделено организации отдыха, детского досуга и безопасности. Дворы закрыты от машин и оборудованы видеонаблюдением. Отдельное внимание уделяется озеленению: будут высажены уже взрослые деревья. Застройщик признается, что при создании жилого комплекса команда вдохновлялась скандинавским стилем и образом жизни.

В первом строящемся доме квартала будет всего 132 квартиры, причем некоторые из них - в единичном экземпляре, с отдельными входами и большими террасами. Есть и варианты квартир с зенитными окнами в кровле и эркерами. Для комфортного проживания и сохранения концепции единства с природой предусмотрено 100 машино-мест в подземном паркинге.

- Бытует мнение, что качественный продукт может быть только за баснословные деньги. Но задача девелопера как раз обеспечить баланс «качество продукта - доступность покупки». У нас получается соблюдать этот баланс благодаря накопленному опыту и продуманному подходу к проектированию на каждом этапе, - прокомментировал директор компании «Скандиа. Новосибирск» Александр Говоров и отметил, что на старте продаж квартир в первом доме заявлены очень доступные цены.

Сайт: kdr.scandia.life