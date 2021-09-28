Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2021 2:00

В Новосибирске началось строительство квартала «Скандиа. В Кедровом»

Директор компании «Скандиа. Новосибирск» Александр Говоров рассказал журналистам о новом для города квартале «Скандиа. В Кедровом» и его особенностях
КомментироватьОставить комментарий(0)
В первом доме комплекса будет 11 квартир с террасами. Фото предоставлено Скандиа Девелопмент.

В первом доме комплекса будет 11 квартир с террасами. Фото предоставлено Скандиа Девелопмент.

Новый жилой комплекс появится в Заельцовском районе рядом с существующей застройкой «Кедрового». Квартал будет состоять из трех домов переменной этажности: от 4 до 7 этажей. Срок сдачи первого дома - II квартал 2023 года.

Географически место расположено очень удачно: до станции метро «Заельцовская» 15 минут на машине, до центра города можно добраться за 20 - 25 минут. Рядом с кварталом Генпланом города предусмотрена территория под строительство детского сада и школы. В самом квартале залпанированы помещения под кафе, продуктовый магазин, спортивный зал и др.

Квартальный тип застройки, низкая этажность, стильная архитектура - все это формирует атмосферу уюта. Одна из особенностей архитектуры, поддерживающая концепцию гармонии и спокойствия, - отсутствие прямых углов на элементах фасада.

Благоустройство придомовой территории продумано до мелочей. Фото предоставлено Скандиа Девелопмент.

Благоустройство придомовой территории продумано до мелочей. Фото предоставлено Скандиа Девелопмент.

Особое внимание уделено организации отдыха, детского досуга и безопасности. Дворы закрыты от машин и оборудованы видеонаблюдением. Отдельное внимание уделяется озеленению: будут высажены уже взрослые деревья. Застройщик признается, что при создании жилого комплекса команда вдохновлялась скандинавским стилем и образом жизни.

В первом строящемся доме квартала будет всего 132 квартиры, причем некоторые из них - в единичном экземпляре, с отдельными входами и большими террасами. Есть и варианты квартир с зенитными окнами в кровле и эркерами. Для комфортного проживания и сохранения концепции единства с природой предусмотрено 100 машино-мест в подземном паркинге.

- Бытует мнение, что качественный продукт может быть только за баснословные деньги. Но задача девелопера как раз обеспечить баланс «качество продукта - доступность покупки». У нас получается соблюдать этот баланс благодаря накопленному опыту и продуманному подходу к проектированию на каждом этапе, - прокомментировал директор компании «Скандиа. Новосибирск» Александр Говоров и отметил, что на старте продаж квартир в первом доме заявлены очень доступные цены.

Сайт: kdr.scandia.life

БИЗНЕС-ПРЕСС