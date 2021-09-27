«Жизнь так переплела наши судьбы...»: больницу, где 28 лет назад перепутали новорожденных девочек, не накажут

Светлана восемь месяцев не решалась сказать правду девочке, которую растила как родную. Фото: предоставлено Светланой ПЕДЧЕНКО.

Жизнь Светланы Педченко перевернулась с ног на голову почти два года назад: именно тогда жительница Новосибирска случайно узнала, что воспитывала не родного ребенка. Оказалось, что девочку подменили в роддоме. Рожала Светлана в Казахстане, в городе Павлодаре. Правда открылась случайно. После переезда в Россию, в Новосибирск, Светлана скучала по Павлодару, часто сидела в соцсетях и листала местные городские группы. И однажды увидела снимок. С него смотрела женщина, показавшаяся Светлане знакомой.

- Этот кадр лайкнула моя подруга. Я не могла вспомнить, где и когда я видела ту женщину. Зашла к ней на страницу и испытала шок: на меня смотрела я сама в молодости! Оказалось, это ее дочка. Я стала выяснять, и оказалось, что эта девочка родилась в тот же день, что и моя. Я показала фото мужу. У нас внутри все будто оборвалось, и мы решили срочно ехать в Павлодар, - вспоминает Светлана.

Женщина, которую Светлана увидела на фото у знакомой, лежала в том же роддоме, что и сама Светлана. Увидев, что девочка похожа на нее как две капли воды, Светлана сразу все поняла. Детей тогда подменили! Тест на родство с девочкой, которую Светлана воспитывала с рождения, опасения подтвердил: показал, что они чужие по крови.

Светлана говорит, что родная дочь очень похожа на нее в молодости. Фото: Предоставлено Светланой ПЕДЧЕНКО.

Женщина решила обратиться в суд и потребовать компенсацию морального вреда за подмену, вот только в Павлодаре биологическая дочка Светланы и женщина, воспитавшая ее, идею не поддержали.

- Не могу объяснить их реакцию: неужели не хочется наказать тех, кто так перевернул наши жизни? - поделилась с КП-Новосибирск Светлана.

Но сама не отступила: вместе с иском отправила в суд результаты ДНК-теста. Иск рассматривал сначала областной, а потом арбитражный суд Павлодара. Но требования женщины о компенсации не были удовлетворены.

- Мотивировали это тем, что больница в Павлодаре, в которой я родила в августе 1993 года, давно расформирована, ответчика нет. А та клиника, которая сейчас находится на ее месте, юридически совсем другая организация и никакой ответственности нести не может, - объяснила КП-Новосибирск Светлана. - Сейчас вместе с адвокатом думаем, как поступить дальше…

Отношения с биологической дочкой тоже пока не складываются.

- Дело в том, что из-за карантина я даже не могу сейчас приехать к ней в Павлодар и поговорить. Она даже вносила мой номер в блок, но потом разблокировала. Биологическая мать девочки, которую растила я, с ней не общается, - добавляет Светлана. - Мне просто хочется общаться, знать, что с ними все в порядке, они здоровы, раз жизнь так переплела наши судьбы…

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Пробуйте подать иск на территории России»

Вот как прокомментировала ситуацию юрист Инесса Рябинина:

- Светлана должна подать иск к Министерству здравоохранения Казахстана, если оно является отдельным юридическим лицом, и к правительству Республики Казахстан как правопреемнику Казахской ССР. Есть и еще один вариант: подать иск к Министерству финансов и казначейству Российской Федерации. Россия является правопреемником СССР, и раз роддом находился на территории СССР и был в ее ведомстве, то можно попробовать взыскать компенсацию с них.

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