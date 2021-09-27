Туры на Новый год 2022 из Новосибирска: направления, цены, как сэкономить

Новогодние праздники — популярный вариант для мини-отпуска на пляже. Фото: Иван МАРКОВ

Новогодняя ночь — пора исполнения желаний, а потому многие сибиряки ищут, где приобрести туры на Новый год 2022 из Новосибирска, чтобы было приятно отдохнуть и потом с теплотой вспоминать. Мы предлагаем вашему вниманию рейтинг самых популярных направлений и ориентировочную стоимость путешествий на праздники.

ТРОПИКИ НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

Первые строчки самых популярных стран для отдыха у россиян занимают Турция и Египет — круглогодичный пляжный отдых, развлекательные центры, парки, аттракционы, бассейны и отели All Inclusive по доступным ценам.

Курорты Ближнего Востока остаются самыми доступными из зарубежных. Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

Неделя в Анталье для двух взрослых обойдется в 80-85 тысяч рублей. Пляжные курорты в городе Кемер немного дешевле — от 66 тысяч рублей, а желающим отдохнуть на пляжах Бодрума тур будет стоить от 100 тысяч рублей.

Египет чуть дороже: за путевку на самый популярный курорт Шарм-эль-Шейх придется заплатить от 105 тысяч рублей за двоих, на курорты Хургады — от 113 тысяч рублей.

Другое популярное направление — ОАЭ, Греция и Кипр. Теплый климат и восточный колорит на курортах Шарджи и Дубая обойдутся в среднем в 127 тысяч рублей за двоих. Живописной природой островов Крит и Родос можно насладиться по цене от 102 тысяч рублей за двух человек, а походить по берегам Кипра — от 106 тысяч рублей.

ЗИМНЯЯ ЕВРОПА

Отличный вариант для тех, кто не любит жару и пляжи, а хочет окунуться в рождественскую атмосферу узких улочек, украшенных к праздникам. Но пандемия наложила свой отпечаток: многие европейские страны по-прежнему закрыты для туристов.

В настоящее время открыты границы Венгрии, Австрии, Сербии, Хорватии и Болгарии. В Австрии для непривитых путешественников обязателен двухнедельный карантин после прибытия. Это правило не распространяется на тех, кто прошел полную вакцинацию. Туры в эти страны стоят от 90 тысяч рублей за двоих.

Большинство новосибирцев в качестве выбирают путевки в Юго-Восточную Азию. Фото: Виктория МИНАЕВА

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Путешествия в азиатские страны, такие как Таиланд и Мальдивы, занимают почетное второе место по популярности у новосибирских туристов. Любителям Вьетнама в этом году не повезло: границы страны закрыты.

Отдых на таиландском курорте Паттайя — от 92 тысяч рублей за двоих. Полежать на пляжах мальдивских атоллов можно за 117 тысяч рублей.

АМЕРИКАНСКАЯ И АФРИКАНСКАЯ ЭКЗОТИКА

Лидеры нашего списка — дорогие экзотические направления: Мексика, Куба, Доминикана, Сейшелы. Встретить Новый год у лазурной воды с питанием «все включено» — такой вариант по карману лишь немногим сибирякам, жаждущим новых впечатлений.

Туры из Новосибирска в Мексику на праздники начинаются от 760 тысяч рублей, на Кубу — от 530 тысяч, в Доминикану — от 492 тысяч рублей. Отдых на сейшельских виллах обойдется в 250 тысяч рублей за двоих.

Самый выгодный вариант - отметить праздник в России. Фото: Евгения ГУСЕВА

НА РОДНЫХ ПРОСТОРАХ

В 2021 году стали популярны, как никогда, путешествия по России. Новый год можно встретить в отеле не слишком далеко от родного города.

Самые популярные направления на Новый год — Крым, Сочи и Санкт-Петербург. Путевки туда можно приобрести за 40 — 50 тысяч рублей.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ПОКУПКЕ ТУРА

Внимательно изучите сайты турагентств за несколько недель до отпуска. Хорошие распродажи и возможность купить место в отеле, куда не попасть в пиковый сезон, бывают именно при раннем бронировании. Перед Новым годом во многих фирмах действуют акции и скидки. По очень низкой цене можно урвать туры с вылетами через 2-6 дней после покупки.

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