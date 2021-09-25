«Ужасно и стыдно!»: новосибирцы облепили мусорный контейнер, расхватывая просрочку

В Новосибирске люди расхватывают выброшенные продукты. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Мусорный контейнер. Во всему периметру – люди. Человек десять. Им с трудом хватает места – бак, все-таки, не большой. Звучит такой галдеж, что не разобрать слов. Но вот действия видны хорошо: каждый норовит пониже склониться над содержимым и вытащить из мусорки что-нибудь повкуснее.

Судя по всему, в контейнере – просроченный товар, от которого избавились торговые прилавки. Если верить автору, все происходит около супермаркета на улице Зорге. Видимо, охотники за просрочкой хорошо знают свое дело и подготовились. Ведь откуда-то у них есть табуретки, вставая на которые можно занырнуть пятерней поглубже.

Контингент – разнообразный. По некоторым можно предположить, что уже на пенсии. А некоторые – вполне боевого возраста.

Уверенней всех над контейнером возвышается крепкий мужчина в кепке. Он явно не самый расторопный, но вполне вдумчивый: взяв в руки очередной «трофей» бегло осматривает и, если понравился, передает кому-то рядом в пакет. Мелькает в кадре и кто-то юркий совсем небольшого роста. Вероятно, ребенок.

Охотников за просрочкой не остановила даже съемка на видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Видео, выложенное в паблик «АСТ-54» всего за час набрало 30 тысяч просмотров и претендует на то, чтобы стать настоящим «хитом» месяца по популярности.

Возможно, что ситуация – не уникальна. Во всяком случае, на это указывают многие комментарии.

«Так всегда у всех магазинов. Они знают, когда будут выкидывать и приходят туда. Даже толпятся в ожидании», - пишут очевидцы.

Многие комментаторы сопереживают охотникам за просрочкой, считая, что они доведены низким уровнем жизни. Есть, впрочем, и противоположные высказывания

«Ведь нормально одеты, и, наверняка, ни разу не голодают. Зачем самостоятельно смешивать себя с дерьмом, употребляя продукты из мусорного бака?» - задает риторический вопрос один из комментаторов.

Самый короткий комментарий состоит из трех слов: «Ужасно и стыдно».

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