«Достал этот лабрадор»: соседи подрались из-за лая собаки и попали на видео

Потасовка произошла в подъезде. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске соседи подрались из-за лая собаки. Теперь видео с разборками — главная улика. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«О ЛАЕ СОБАК В ЗАКОНЕ НЕ СЛОВА»

29-летний Игорь Мордухов купил квартиру в доме на улице Линейной год назад. По его словам, в квартире этажом ниже регулярно выла и лаяла собака. Поначалу он не придавал этому значения, но соседский пес не прекращал скулить сутками напролет, и Игоря это стало раздражать.

— Осенью собаки не было слышно — видимо, ее куда-то увозили. А в январе она вернулась и снова начала лаять. Достал этот лабрадор!.. Я пошел в ТСЖ и узнал, что на этих соседей много раз жаловались и делали им замечания, но ничего не помогает, — рассказал КП-Новосибирск Игорь.

Игорь решил заглянуть к соседям в гости. Сделал им замечание, но в ответ услышал, что после 10 часов вечера пес не лает, поэтому никому не мешает.

Новосибирец избит. Фото: предоставлено Игорем Мордуховым

— Я не встретил понимания и стал регулярно вызывать полицию. На вызов приезжали, я писал заявления о том, что собака лает с самого утра и до вечера, но участковый ход делу не дал. Сказал, что в законе «О тишине» ничего не сказано про лай собак днем, поэтому сделать он ничего не может, — объясняет сибиряк.

Мужчина решил действовать самостоятельно. Проконсультировался с юристом и начал собирать доказательства о нарушении закона «О тишине» для иска в суд. По закону даже днем уровень шума не должен превышать 60 децибел.

— Я записывал, когда собака лаяла и как это слышно в моей квартире: фиксировал все на видео, составлял акты с членами ТСЖ, причем неоднократно. Должен был сделать экспертизу о превышении шума, — продолжает новосибирец. — Кстати, когда я приходил к соседям, то видел в комнате клетку. Видимо, собаку запирают там, чтобы не разнесла квартиру. Поэтому она и воет постоянно в одном углу.

НАКИНУЛИСЬ И ПЫТАЛИСЬ ВЫТАЩИТЬ ИЗ ЛИФТА

Конфликт обострился 27 сентября. Игорь пересекся с хозяином пса в подъезде и, по его словам, просто спросил, когда уже собака перестанет лаять.

— Я прошел вперед, а он пнул меня в спину, а потом ударил по лицу. Я пошел к председателю ТСЖ, и мы сняли видео с камер. Затем поехали на мой этаж (председатель живет на одной лестничной клетке с пострадавшим. — Ред.). Я услышал, как в дверь кто-то долбится, и тут же достал телефон, — вспоминает Игорь.

Дальше камера записала все от и до. На парня накинулись хозяин собаки и его супруга. Женщина материлась, пыталась ударить Игоря. Сам он пытался спрятаться в лифте, но его хватали за одежду, пытаясь вытащить.

— Был полный хаос. Мне их бить не хотелось, потому что я знаю, чем это может грозить. В итоге они вытащили меня из лифта и начали бить. Я написал заявление в полицию и снял побои, — добавляет мужчина.

Игорь ездил в больницу. Фото: предоставлено Игорем Мордуховым

«МЕНЯ ЗАПУГИВАЮТ»

На этом история не закончилась. Игорю стали поступать угрозы в социальных сетях.

— Они звонили моей маме и обещали со мной разобраться. Потом мне в директ писала дочка этих людей. Говорила, чтобы я ходил и оборачивался, запугивала меня, — показывает Игорь скрины переписки.

Кстати, соседи Игоря тоже написали на него заявление, ведь на лестничной клетке на первом этаже удары друг другу наносили оба мужчины.

Угрозы поступали в социальных сетях. Фото: предоставлено Игорем Мордуховым

— Стороны конфликта подали встречные заявления в полицию. По данному факту в настоящее время проводится проверка, — заявили КП-Новосибирск в пресс-службе регионального МВД.

Редакция КП-Новосибирск готова выслушать и опубликовать мнение второй стороны конфликта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.