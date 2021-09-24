В Совете депутатов города Новосибирска выбрали четвертого вице-председателя

Евгений Лебедев. Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов города Новосибирска.

На прошедшей сессии Совета депутатов города Новосибирска прошли выборы четвертого вице-председателя. Его задача - повысить эффективность работы Совета депутатов города Новосибирска. О самых важных моментах заседания - в нашем материале.

РАБОТА ДОЛЖНА СТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ

На сессии депутаты внесли изменения в подпункт 1.2 решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2020 № 7 «О структуре Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва», что позволило ввести должность четвертого заместителя председателя.

- Представленный нами проект решения подготовлен в целях оптимизации работы Совета депутатов города Новосибирска, а также повышения эффективности взаимодействия с коллегами, общественностью и Законодательным собранием Новосибирской области, - объяснил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Отвечая на вопросы коллег, председатель Дмитрий Асанцев уточнил, что та деятельность, которую ранее осуществляли трое его заместителей, будет перераспределена между четырьмя вице-спикерами. Также было сказано, что четвертый заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска будет осуществлять свою деятельность на непостоянной основе, то есть оплата его работы из бюджета не предусмотрена.

Дмитрий Асанцев. Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов города Новосибирска.

ЧТО ПРЕДЛАГАЛИ КАНДИДАТЫ?

Всего было 2 кандидата. Евгения Лебедева выдвинули коллеги из фракции ЛДПР, а, Светлана Каверзина предложила кандидатуру Наталью Пинус. Сама Светлана Викторовна тоже было выдвинута коллегами, но взяла самоотвод.

Перед началом голосования кандидаты выступили с краткой программной речью и ответили на вопросы коллег.

- Я считаю, что приобретенный мной опыт позволит мне работать в интересах не только избирателей, которые меня делегировали, но и жителей всего Новосибирска. Да, мне придется работать над собой. Но я готов к этому и прекрасно понимаю, какую ответственность я на себя беру в случае поддержки при голосовании, - сказал Евгений Лебедев.

Наталья Пинус отметила, что, хотя и не планировала выдвигаться на данную должность, однако готова использовать свои возможности на благо города - в частности, уделить внимание проблемам финансирования муниципалитета, административной реформе мэрии, а также работе с общественными организациями.

- Я хочу сказать, что готова стать вице-спикером в Совете депутатов города Новосибирска и могу принести большую пользу в отношении эффективности работы, - отметила она.

После выступления кандидатов была создана счетная комиссия для подсчета голосов, а в работе сессии был организован перерыв на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Выборы четвертого вице-председателя проходили путем тайного голосования депутатов Совета депутатов города Новосибирска.

По итогам голосования должность занял Евгений Лебедев, депутат партии ЛДПР. 30 голосов было подано в поддержку кандидатуры Евгения Лебедева, 8 - в поддержку Натальи Пинус. Кроме того, 6 бюллетеней оказались недействительными.

- Уважаемые коллеги, я искренне благодарю тех, кто поддержал мою кандидатуру. Тех, кто не поддержал, я тоже благодарю за плюрализм, за разность мнений в нашем рабочем коллективе, - добавил Евгений Лебедев после оглашения результатов голосования.

Новый заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска предложил Наталье Пинус сотрудничать в качестве внештатного советника, чтобы решение рабочих вопросов и реализация запланированных проектов было максимально эффективным. А это значит, что депутатам удастся реализовать в столице Сибири еще больше важных проектов, которые сделают Новосибирск еще более комфортным для горожан.