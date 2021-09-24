На выборах в Госдуму «Единую Россию» поддержал каждый третий новосибирец

Андрей Травников. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Секретарь Новосибирского регионального отделения «Единой России», глава региона Андрей Травников поблагодарил команду единомышленников-однопартийцев за убедительную победу на выборах в Государственную Думу РФ. Голосование длилось три дня: 17, 18 и 19 сентября. Губернатор возглавил территориальную группу «Единой России» на выборах в Госдуму. Региональная группа включала Новосибирскую и Омскую области.

- Это был напряженный период. Хочу отметить слаженную работу нашей команды. Мы обеспечили нужный результат, хочу поздравить наших кандидатов - Олега Иванинского, Дмитрия Савельева и Виктора Игнатова. Сейчас важно сформировать конструктивную обстановку для эффективной работы, - отметил Андрей Травников.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Секретарь реготделения еще раз сообщил итоговые результаты выборов в регионе. Явка по Новосибирской области составила 37,62% - почти на 3% больше, чем на выборах в 2016 году (34,88%). Наиболее высокий уровень явки - выше 60% - показали на сельских территориях: Сузунский, Здвинский, Кочковский и Краснозерский районы. Явка больше 35% наблюдалась в трех районах города Новосибирска - Центральном, Железнодорожном и Советском. По партийным спискам в Новосибирской области безоговорочную и убедительную победу одержала «Единая Россия», набрав 35,33% голосов. Таким образом, партию поддержал каждый третий избиратель, пришедший на участки в эти дни.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив подчеркнул, что партия не ошиблась в кандидатах.

- Они истинные бойцы. Может, со стороны кажется все просто, но это по-настоящему адская работа - пройти на выборах в Государственную Думу. Это показатель эффективной работы всех уровней власти. Результат говорит сам за себя, - подчеркнул спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

На заседании президиума регионального политического совета партии единороссы обсудили, как можно улучшить работу депутатского корпуса и сделать взаимодействие с жителями региона эффективнее.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Первый заместитель секретаря Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панферов отметил, что в этом созыве депутаты-единороссы будут отчитываться о проделанной работе каждый год, а не по истечении срока полномочий. Такую инициативу ранее выдвинул секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

- Подобные мероприятия показали свою эффективность. Предлагаю разработать порядок ежегодного отчета с выездом на избирательные округа и проводить их в сентябре или октябре каждого года по следующим позициям: отчет перед депутатами поселковых уровней по выполнению наказов, а также информирование о планах по выполнению наказов от жителей на предстоящий год. Все это предлагается проводить с фото- и видеофиксацией и размещением информации в соцсетях депутатов, - сказал Андрей Панферов.