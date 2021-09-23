В Новосибирске выбрали самых фотогеничных собак сентября

Конкурс «ПОЛАЙКАЙ» проходит в соцсетях «КП» - Новосибирск». Фото: Алена РАЙФУТДИНОВА.

Для участия в сентябрьском фотоконкурсе нужно было подписаться на страницу Комсомольская правда» - Новосибирск» - KP.RU в социальной сети ВКонтакте, загрузить фотографию своей собаки в комментарии к конкурсному посту и поделиться конкурсом на своей странице.

Первого победителя выбирали наши подписчики, ставя лайки под фото понравившейся собаки, второго - наш партнер - новосибирский производитель товаров для собак «Сибирский пес», а третьего - редакция «Комсомолки».

ВЫБОР ПОДПИСЧИКОВ: ОБАЯШКА ГЕРДА

Овчарка Герда собрала больше всех лайков. Фото: Екатерина КРАСИКОВА

Немецкой овчарке Герде 5 лет, и, по словам ее хозяйки Алены Кудрявцевой, она - очень озорная непоседа. Овчарки отличаются не только острым слухом и обонянием, но еще и красотой и обаянием, что и доказала Герда получив наибольшее число лайков от наших подписчиков! Поздравляем Алену и ее питомицу с законной победой!

ВЫБОР ПАРТНЕРА КОНКУРСА: МИЛАШКА АДА

Озорной стаффордширский терьер Ада получила свой набор игрушек бренда «Сибирский пес». Фото: Екатерина КРАСИКОВА

Новосибирский производитель товаров для собак «Сибирский пес» - партнер нашего конкурса - в этом месяце выбрал своим фаворитом стаффордширского терьера по кличке Ада.

- Ада совсем юная, ей 1,5 года - озорная красотка, темпераментная, дерзкая, но очень сообразительная и дружелюбная, особенно к детям, - с любовью говорит о своей питомице Анастасия Гонец.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ: ОХОТНИЦА БАДРИЯ

Порода собак салюки предназначена для охоты. Фото: Алена РАЙФУТДИНОВА.

Редакция «КП» - Новосибирск» была очарована трехлетней Эмуль де Гепард Бадрией, обворожительной кокеткой, смотреть на которую можно бесконечно!

Порода Бадрии называется салюки, является одной их древнейших пород и относится к борзым охотничьим собакам. Вот как описала питомицу ее хозяйка Алена Райфутдинова:

- Бадрия - юный чемпион. Как и все собаки, любит резвиться во дворе и сбивать всех с ног, но в то же время дома ведет себя крайне спокойно, ненавязчиво, лежит целый день на диване, как плед. Очень любит поесть. Ворует тухлые помидоры с компостной кучи, а от предложенной вкусняшки может и отказаться. Очень интересно играет на улице с мячиком: подбрасывает его и убегает в сторону, делает пару кругов, прибегает к мячу, снова его подбрасывает и снова убегает. Потом бегает, забывает про него и успокаивается!

Поздравляем наших четвероногих конкурсанток и их владельцев с победой!

Всем победителям сентябрьского этапа достаются отличные призы: наборы с экологичными и безопасными игрушками от бренда «Сибирский пес».

Цель конкурса «ПОЛАЙКАЙ»: поддержка гуманного, ответственного и любящего отношения к животным.