С юбилеем, профессор!

Константин Леонидович Комаров со студентами. Предоставлено центром по связям с общественностью СГУПС

22 сентября исполняется 80 лет профессору, доктору технических наук, заслуженному деятелю науки РФ, почетному железнодорожнику, экс-председателю Сибирского отделения Российской академии транспорта Константину Леонидовичу Комарову. С 1990 по 2004 год он был ректором НИИЖТа-СГАПСа-СГУПСа и до сих пор активно участвует в жизни родного вуза.

КАКОЙ КАПИТАН, ТАКОЙ И КОРАБЛЬ

Константин Леонидович начал работать в СГУПСе, тогда еще НИИЖТе, в 1964 году: сначала - ассистентом, доцентом кафедры «Теоретическая механика», затем - профессором, завкафедрой «Физика». Руководить вузом Константину Леонидовичу пришлось в непростое время, с 1990 года. Фактически он - последний советский ректор СГУПСа и одновременно первый российский.

Какой капитан, такой и корабль: несмотря на сложный постсоветский период, когда замерли производство, наука и образование, СГУПС оставался на вершине волны и двигался вперед. За время ректорства Константина Леонидовича был построен бассейн, система очистки воды в котором до сих пор считается одной из лучших в городе. В 1997 году был возведен дом для сотрудников вуза, в 2002 году - десятиэтажный учебный корпус, а в 2004 году заложен еще один жилой дом для сотрудников вуза. В самом старом и самом красивом вузовском общежитии, которое расположено на остановке «НИИЖТ», была проведена капитальная реконструкция: все деревянные перекрытия 1950-х годов снесли и заменили на железобетонные. Общежитие стало не только красивым и уютным, но и безопасным. Кстати, из него можно прямиком попасть в главный корпус университета по подземному переходу, и это тоже заслуга Константина Леонидовича. Он по-отечески заботился о своих сотрудниках и студентах.

Большое внимание Константин Комаров уделял спорту: сам большой его любитель, участник уникальной оборонно-спортивной эстафеты СГУПСа, он усиленно развивал спортивную инфраструктуру. Так, к примеру, современный стадион университета - любимое место не только сгупсовских студентов, но и многих жителей Калининского и Заельцовского районов города.

«ТАКИХ ЛЮДЕЙ - ЕДИНИЦЫ»

По словам коллег, Константин Леонидович - удивительно разноплановый человек, он вкладывал все силы в развитие родного университета. При нем СГУПС начал сотрудничать с Сибирским отделением Российской академии наук и даже стал на несколько лет филиалом Института теоретической и прикладной механики СО РАН.

Константин Леонидович не сидел на месте и не довольствовался тем, что есть, а думал о будущем. Благодаря ему на базе вуза открылся первый в городе факультет мировой экономики и права плюс еще два новых для вуза факультета: бизнес-информатики и управления персоналом. Он подтолкнул коллег к качественно новому развитию, запустил процесс вхождения вуза в европейскую сеть по аккредитации в области инженерного образования.

За профессором Комаровым подмечают необычный талант: находить ценных сотрудников, которые обогащают университет, не дают ему застояться. Он и сам до сих пор работает на открытой им кафедре «Системный анализ и управление проектами», является членом ученого совета, членом диссертационного совета по транспорту. Константин Леонидович написал множество научных статей, книг, своим личным примером вдохновляя коллег и студентов на непрерывное развитие. Для мотивации студентов к правильному подходу в получении образования он ввел рейтинговую систему оценок в вузе, чтобы сделать учебу ритмичной. Это значит, что в СГУПСе нельзя пропускать пары целый семестр, не учиться, а за учебники засесть только перед экзаменами. Здесь трудятся и учатся постоянно - по-другому никак!

Студенты за такой подход не в обиде, наоборот: сотни поздравлений с юбилеем ежедневно поступают на электронную почту вуза. Константина Леонидовича благодарят за то, что научил смотреть на вещи глубже и анализировать, за актуальные знания и умения.

Коллеги говорят о Константине Леонидовиче тепло, с улыбкой:

- Это потрясающий человек, примерный семьянин, сильный организатор. Его энергия и жизнелюбие и по сей день заряжают нас. Он всегда помогает, поддерживает и словом, и делом. Таких людей - единицы, и то, что судьба привела Константина Леонидовича именно в НИИЖТ-СГУПС - наша большая радость и удача!