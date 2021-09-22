Отчет энергетиков: к зиме готовы

В этом году встречу в таком формате СГК проводит второй раз. Фото: Предоставлено пресс-службой СГК.

Представители компании СГК встретились с жителями Новосибирска в кинотеатре «Победа». Они представили размещенный на онлайн-платформе отчет о летней ремонтной кампании, рассказали о начале отопительного сезона и ответили на вопросы горожан. После встречи в зале общение продолжилось за чаем и кофе. Затем желающие участники смогли посмотреть кинопремьеру.

ИНТЕРАКТИВ И ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

Все о подготовке к осеннее-зимнему периоду, о том, как проверить начисления за отопление, куда обращаться, если случилась авария, и другую полезную информацию СГК еще перед очной встречей разместила на своей интернет-платформе в виде интерактивного отчета. Все описания даны простым языком, оформлены инфографикой, легки для понимания.

В начале встречи директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков рассказал о старте отопительного сезона: подключение всех социальных объектов и жилых домов пройдет в три этапа и продлится с 20 по 27 сентября. Уточнить, когда тепло дадут в ваш дом, можно в публичном докладе компании в разделе «График подключения тепла».

КАПРЕМОНТ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Согласно интерактивному докладу вложения в тепловую инфраструктуру в Новосибирске в 2021 году составят порядка 2 миллиардов рублей. Это не только ремонт и реконструкция, но и строительство, техническое перевооружение. В том числе 770 миллионов рублей компания направила на капитальный ремонт теплотрасс - это тарифные и собственные средства компании.

В холле кинотеатра можно было увидеть фрагменты изношенных труб. Фото: Предоставлено пресс-службой СГК.

Капремонт в этом году провели на девяти участках теплосетей Новосибирска: переложили трубы по адресам: улица Беловежская, 10, 12; улица Дуси Ковальчук, 183а, 185; улица Сибиряков-Гвардейцев, 44/2; улица Кавалерийская, 2; улица Лескова на пересечении с улицей Ипподромской. Также отремонтировали участок теплосети на дамбе Октябрьского моста и площади Лыщинского. Сейчас подрядчики компании завершают работы на отдельных участках.

Андрей Колмаков отметил, что в этом году объем капремонта теплосетей сократился вдвое из-за того, что цены на металл и дерево с января выросли в 2 - 2,5 раза. И если в прошлом году удалось заменить 5 километров теплотрасс, то в этом - только 2 километра.

На ремонт оборудования четырех тепловых электростанций города СГК направила около 2,5 миллиарда рублей. В программу традиционно вошел капремонт котлов, турбоагрегатов и турбогенераторов - всего 18 единиц основного оборудования.

Часть вложений - в экологические мероприятия. На ТЭЦ-5 провели капремонт электрофильтров, на ТЭЦ-4 отремонтировали две дымовые трубы, а на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 спроектировали новую, более экологичную систему гидрозолоудаления, что практически полностью прекратит сбросы осветленной воды из золоотвалов в окружающую среду.

На часть вопросов Андрей Колмаков ответил на месте, а сложные взял на контроль. Фото: Предоставлено пресс-службой СГК.

ВОПРОСЫ ГОРОЖАН

На встрече в таком формате любой новосибирец мог задать вопрос и сразу получить ответ. К примеру, обеспокоенная женщина спросила, возможно ли обойтись без гидравлических испытаний, ведь в некоторых городах из-за этого рвались трубы, образовывались размывы и проваливался асфальт. Участвовавший во встрече начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев ответил, что без опрессовки труб пока никак не обойтись - гидравлические испытания прописаны в нормативных актах. Немало вопросов было о расчетах за тепло, причинах частых разрытий, благоустройстве. На часть вопросов представители СГК ответили на месте, наиболее сложные взяли на контроль.