«Пошел в магазин и пропал»: стали известны подробности гибели мужчины в яме под Новосибирском

Мужчина захлебнулся в яме. Фото: «Инцидент Новосибирск»/соцсети.

ЧП произошло в рабочем поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района, что в 74 километрах от Новосибирска. Ночью в яму в центре села упал 49-летний Игорь*: спастись мужчине не удалось. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили подробности случившегося.

«НАШЛИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ»

- Игорь был отличным мужиком. У него семья осталась - жена, дочки. Он перестраивал свой старый дом, делал пристройку из сибита - все своими руками, - рассказали КП-Новосибирск местные жители. - На работу в Новосибирск ездил, чтобы семью содержать.

Ушел из дома сибиряк вечером: нужно было сходить в магазин. Но домой так и не вернулся.

- Обнаружили его в яме в центре поселка, на пересечении улиц Октябрьской и Комсомольской, - говорят сельчане. - Он упал туда, потерял сознание и захлебнулся - в яме скопилось много воды. Нашли его даже не ночью, а только на следующий день, когда коммунальщики приехали чинить трубу.

ПОЧЕМУ ЯМУ НЕ ОГОРОДИЛИ?

Жители поселка, узнав о случившемся, были в шоке: рядом с этой ямой находится не только магазин, но и аптека - в беду могли попасть многие…

- Это длится уже давно! ЖКХ всюду оставляют ямы открытыми на долгое время! Яма прямо в центре поселка была открыта все лето, ее никто даже не огородил! И все молчали! Домолчались: человек погиб, - возмущена местная жительница Марина. - Игоря уже похоронили…

В администрации поселка ситуацию комментируют кратко.

- Произошел несчастный случай, в причинах предстоит разобраться, - заявила КП-Новосибирск глава поселка Татьяна Личманюк. - Если семья погибшего обратится в отдел соцзащиты, мы постараемся оказать всю необходимую поддержку.

Тем временем местные уверяют: пьяным мужчина не был.

- Экспертиза тоже показала, что он был трезв, так что на алкоголь списать это не получится, - добавляют сельчане.

Сейчас проверку проводит Следственный комитет. Напомним, в Новосибирской области это не первая подобная трагедия. Самый громкий случай произошел в рабочем поселке Колывань 2 февраля 2018 года. Там погибли два брата - 6 и 11 лет. Старший мальчик забрал младшего из садика. По пути домой дети провалились в выкопанную коммунальщиками яму. Она была не огорожена и после неудачного ремонта наполнилась водой. Дети погибли, и начался громкий процесс. В колонию отправили мастера-разгильдяя и директора МУП «Коммунальное хозяйство». А обязанность по выплате 3 миллионов рублей - компенсации морального вреда Людмиле Кузьминой, маме мальчиков - возложили на само предприятие.

* Имя героя публикации изменено.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Родные могут отсудить до 1,5 миллиона рублей»

Вот как прокомментировал ситуацию юрист Михаил Жуков:

- Скорее всего, гибель мужчины будет квалифицирована как причинение смерти по неосторожности. Родные погибшего вправе требовать компенсацию морального вреда: они могут рассчитывать на сумму от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей - такова судебная практика.

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