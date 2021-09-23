Из пышки в секси-худышку: сибирячка скинула 55 килограммов за год

Светлана похудела за год. Фото: предоставлено Светланой КУЗЬМИНОЙ

Превратиться из пышки в худышку за год? Легко! Светлане Кузьминой 46 лет, она работает врачом-косметологом. Раньше блондинка весила 140 килограммов и была жутко закомплексованной. Как сибирячке удалось сбросить 55 кило — в материале КП-Новосибирск.

«Я ДОШЛА ДО КРАЙНЕЙ ТОЧКИ»

Проблемы с весом у Светланы были с самого детства, лишние килограммы не оставляли ее ни в школе, ни в университете.

— Конечно, в школе надо мной подшучивали, одноклассники иногда дразнили. Мой вес был моей болевой точкой, — призналась КП-Новосибирск Светлана Кузьмина. — Конечно, я пыталась похудеть. В школе просто ограничивала себя в питании, потом придерживалась серьезных методик.

Светлана перепробовала все на свете, однажды даже не на шутку увлеклась лечебным голоданием. Суть диеты очень проста: не есть. По 7 — 11 дней можно было пить только воду. Вес, конечно, уходил очень быстро, но когда женщина начинала есть снова, килограммы возвращались и приводили с собой «друзей».

— Я лечилась в медицинском центре, однако никакого эффекта не было. Когда уже наступил момент отчаяния, я сделала мини-операцию на желудке: врачи установили желудочный баллон, заполненный водой, — он оставляет для еды мало места. Вес ушел, но когда баллон вытащили, вес не только вернулся, но еще и добавились 20 килограммов, — говорит женщина.

Максимальный вес - 140 килограммов. Фото: предоставлено Светланой КУЗЬМИНОЙ

Последней каплей стало ДТП. Наша героиня ехала по трассе в Горный Алтай и не справилась с управлением. Машина слетела в Катунь. Ребенок Светланы повредил позвоночник. Стресс, который пережила Света, стал триггером для очередного скачка веса.

— Мой максимальный вес был 140 килограммов. Я уже и в зал начала ходить, но из-за неграмотности тренера ничего не помогало. Еще и сидячая работа добавляла проблем, — объясняет Светлана. — Я испробовала разные диеты, но безуспешно.

ПО 5 КИЛО В МЕСЯЦ

Однажды, листая социальные сети, Светлана наткнулась программу «Марафон желаний». Женщина решила пройти тренинг и сформулировала определенную цель: «Хочу регулярно заниматься физическими нагрузками, чтобы это приносило мне удовольствие».

— На нижнем этаже, под нашим кабинетом, было кафе, и бариста однажды предложил абонементы в спортзал на бесплатную неделю тренировок. Я согласилась, раздала их всем своим друзьям, и мы вместе пошли в зал, — вспоминает Светлана.

Женщина начала ходить в зал. Фото: предоставлено Светланой КУЗЬМИНОЙ

Первая тренировка прошла на ура. Женщине все понравилось, ведь занятие прошло легко и на позитиве.

— Ежемесячно я начала скидывать по 5 килограммов. Тренер подобрал хорошую нагрузку, и прогресс был виден. Я вышла из своей зоны комфорта и скорректировала питание, убрала из рациона глютен и сахар, — описывает сибирячка. — Знаете, наверное, главное в моей ситуации — это по-настоящему захотеть изменить образ жизни. Я занимаюсь собой не через мучение, а с большим азартом и радостью.

Посмотрите, какая красотка! Фото: предоставлено Светланой КУЗЬМИНОЙ

Сейчас Светлана весит 85 килограммов и считает этот вес идеальным. Она продолжает ходить на тренировки и поддерживать себя в форме.

Женщина продолжает поддерживать свой идеальный вес. Фото: предоставлено Светланой КУЗЬМИНОЙ

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