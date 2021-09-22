«Купите жалюзи, фанеру и туалетную бумагу»: в школьных чатах взвыли от поборов. Что делать родителям?

Родители в недоумении от того, сколько взносов требуют за ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учебный год начался, и родители уже вздрагивают от бесконечных сообщений в школьных чатах. И ладно бы речь шла только о домашних заданиях и сменной обуви: от мам и пап незаконно требуют платить за вещи, которые должна предоставлять школа. Руководитель общественного движения «Поборам СТОП!» Анна Тажеева предоставила скрины таких переписок из чатов и объяснила, на что имеют право родители.

«КУПИТЕ ПРОПИСИ»

Итак, начнем вот с какой ситуации: в школе требуют купить рабочие тетради. Родители первоклассников одной из новосибирских школ получили в чат сообщение:

- Родители, нужно решить вопрос по прописям, чтобы с понедельника уже начать в них работать.

Родителям приходится покупать прописи. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

Анна Тажеева подчеркивает: просьба приобрести рабочую тетрадь может быть законной только в том случае, если речь идет об обычных тетрадках в клетку или линейку. По закону никаких других тетрадей педагоги требовать не могут.

- Есть понятие УМК - учебно-методический комплекс. Данные о нем должны быть размещены на сайте школы. Как он составляется? Педсовет школы определяет, по какой учебной программе будет работать каждый преподаватель. И педагоги подают заявки на финансирование, необходимое для обеспечения школьников учебными материалами на занятиях. Эти заявки подаются в городской департамент образования или региональное министерство образования. Никаких других вариантов нет! - утверждает Анна Тажеева. - Рабочие тетради входят в перечень того, чем ученика обеспечивает школа. Это разъяснено в письме Министерства просвещения РФ от 16 мая 2018 года.

«НА ТРУДЫ НУЖНА ФАНЕРА»

А такая просьба в одном из школьных чатов была обращена к родителям семиклассников:

- Мальчикам для работы на уроках технологии нужно закупить следующие материалы (дальше указывается нужный размер доски и фанеры. - Ред.)… Список для всего класса.

В школе попросили приобрести материалы для урока труда. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

Анна Тажеева категорична: ничего этого родители покупать не обязаны.

- Вспоминаем про УМК: все материалы должна закупать школа, а не мама с папой.

- А девочкам на уроки труда родители должны покупать муку и яйца, если, к примеру, учатся печь блины?

- Многие родители привыкли покупать нужные продукты. Однако за это отвечает школа!

«ХОТИМ В КЛАСС ЖАЛЮЗИ»

Но если продукты и фанера - вещи не столь затратные, то иногда в чатах заходит речь о куда более дорогостоящих вещах. К примеру, в одном из школьных чатов было это сообщение:

- Уважаемые родители, сейчас поступило предложение оставить жалюзи, которые у нас в кабинете, но отдать за них 5 «А» классу 7000 рублей. В любом случае на них надо будет скидываться.

На жалюзи родителям тоже приходится тратиться. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

Анна Тажеева уверяет: не надо! Покупка жалюзи - не задача родителей:

- Мамы и папы не должны участвовать в оснащении школы: это муниципальное здание, и за него отвечает муниципалитет. Есть федеральные государственные стандарты образования, и если перед началом учебного года подписывается акт приемки школы, то это означает, что школа полностью готова. И когда 3 сентября вдруг начинают собирать деньги на какой-то ремонт или жалюзи, то возникает резонный вопрос: если школа не готова, то на каком основании должностные лица подписали акт приемки школы? А если родители действительно сами настояли на покупке жалюзи, то в школе их должны оформить как благотворительный взнос и присвоить инвентарный номер. И уж точно они не должны передаваться из кабинета в кабинет.

Ровно те же правила применимы к покупке туалетной бумаги (да-да, и на нее родителей просят скидываться):

- По нормам СанПиН в школьном туалете должны быть туалетная бумага, ведра с педалью, жидкое мыло и сушилка для рук. И это покупают не родители, а школа. Как быть, если этого нет? Попросите ребенка снять на видео школьный туалет и отошлите этот ролик директору с просьбой исправить ситуацию. Я сама сталкивалась с подобным: в школе, где учится моя дочь, в туалете даже дверей не было! Я написала директору письмо. Никакой реакции не последовало, и я обратилась в Роспотребнадзор. Директору выписали штраф порядка 3 тысяч рублей и предписание устранить нарушения. В итоге все привели в порядок.

В ненкоторых школах скидываются и на туалетную бумагу. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

Еще одна хозяйственная забота - вода для детей. Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам питьевой режим обеспечивает школа.

- В школе должны быть питьевые фонтанчики либо чайник с кипяченой водой и чистые стаканы, - отмечает Анна Тажеева.

…И ПРИНТЕР ТОЖЕ

Особо активные родители иногда хотят помочь педагогам и предлагают скинуться на что-то:

- В дальнейшем можно поднять вопрос о приобретении принтера. Школа не выдает их, и в нашем кабинете его, естественно, нет!

Анна Тажеева подсказывает, как быть в такой ситуации:

- Никто из родителей не обязан скидываться на принтер! Мой совет таков: напишите обращение к директору школы через электронную приемную на сайте школы и попросите обеспечить вашего учителя принтером, который необходим для распечатки материалов. Обычно школа решает такие вопросы в течение недели.

«СДАЙТЕ В ФОНД ШКОЛЫ»

А вот эта жалоба, пожалуй, самая частая, и суммы варьируются в зависимости от учебного заведения:

- Доброе утро! Сегодня на собрании можно будет сдать ежемесячный взнос в попечительский (фонд школы. - Ред.), сумма - 200 рублей в месяц, с многодетных и малообеспеченных - 100 рублей в месяц, - такое сообщение появилось в одном из чатов. В другой школе и вовсе просят в два раза больше.

Сборы в фонд школы должны быть только добровольными. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

Анна Тажеева оценивает эту ситуацию однозначно:

- Это поборы в чистом виде, а не благотворительность, как пытаются представить. Никто не может обязать родителей сдавать в фонд школы или фонд класса! Всегда выстраивайте конструктивный диалог с руководством школы. Если не получится, пишите нам в «Поборам СТОП».

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Штраф до 50 тысяч рублей для школы

Вот как прокомментировал ситуацию адвокат Михаил Спиридонов:

- Согласно статье 43 Конституции РФ гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования.

Согласно ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность за нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования. По данной статье предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Родители вправе осуществлять на добровольной основе пожертвования в пользу образовательного учреждения, принудительно взимание денежных средств не допускается. В случае если нарушается право на получение бесплатного образования, родители вправе обратится в прокуратуру с заявлением, в котором указать о нарушении данного права.

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