«Сломала нос за обгон на тротуаре»: в Новосибирске подростки из детдома напали на маму с ребенком

15-летняя девочка занимается единоборствами, это позволило ей избить взрослую женщину. Фото: предоставлены героями публикации

Жительница Новосибирска Наталья вела сына-пятиклассника из школы, когда на тротуаре встретила компанию подростков. Она пыталась обогнать их, обойти, но в итоге наступила на ногу одного из парней. В ответ его девушка (ей 15 лет) — нанесла несколько ударов женщине, в том числе в лицо, сломав ей нос. Свидетели говорят — девочка из детдома, трудный подросток, занимается спортом и часто вымещает агрессию не в спортзале. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

ПОПРОСИЛА УСТУПИТЬ ДОРОГУ — УСЛЫШАЛА МАТЫ

Конфликт случился возле дома на улице Вертковская, 14. Женщина с 11-летним сыном спешила на занятия в детский центр, впереди них шла компания из пяти подростков.

— Жена вежливо попросила уступить ей дорогу, хотела обогнать подростков. Но в ответ услышала маты в свой адрес. Она спросила: «В чем дело?». Тогда самая крупная девочка стала высказывать претензии. Якобы жена, обгоняя, случайно наступила ее парню на ногу. Супруга пыталась утихомирить девушку, но получила удар кулаком в лицо, и сразу — ногой в живот, — рассказал КП-Новосибирск муж потерпевшей Антон.

Все это произошло на глазах у мальчика. Он очень испугался за маму. Женщина говорит, что не стала вступать в драку с подростками, но достала телефон, чтобы их заснять. В ответ те надели капюшоны и разбежались.

ДЕТИ ИЗ ДЕТДОМА

После нападения Наталья отвела сына на факультатив неподалеку, а сама себе оттуда вызвала «скорую».

— Врачи зафиксировали перелом носа и подозрение на сотрясение, к тому же на лице остался синяк под глазом. Мы стали искать свидетелей в соцсетях, люди откликнулись. Очевидцы утверждают, что эти подростки из соседнего детдома. Такой вот у них стиль общения. Маты, злоба и претензии по малейшему поводу. Также мы поняли, что девочка-обидчица занимается спортом. Вроде единоборствами, так как была серия быстрых ударов — руками и ногой по болевым точкам, ей 15 лет, — сообщил Антон.

Ближайший центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Жемчужина» находится в двух кварталах от места, где произошел конфликт. Его сотрудники не стали опровергать информацию из соцсетей.

— В ситуации разбирается полиция, мы пока не можем давать никакую информацию, — уточнили в руководстве «Жемчужины».

Пользователи соцсетей осудили подростковый беспредел, к ситуации подключились и сотрудники ПДН по Кировскому району. В полиции сказали, что обидчица установлена и предложили устроить очную ставку.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что знают о ситуации и пообещали прокомментировать ситуацию позже. Редакция КП-Новосибирск следит за ситуацией.

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