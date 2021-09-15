Депутаты обсудили, как выбрать лучший район Новосибирска

Депутаты предлагают учитывать сроки реагирования администрации на обращения при определении победителя. Фото: Андрей КОПАЛОВ

На заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению в Совете депутатов города Новосибирска обсудили вопрос о критериях оценки районов столицы Сибири. Его поднял зампредседателя постоянной комиссии по местному самоуправлению Георгий Андреев, отметив, что конкурс на лучший район города, проведенный мэрией, является не совсем объективным.

Суть конкурса заключается в том, что среди горожан проводят опрос о разных характеристиках района, таких как качество ремонта дорог, чистота дворов и тротуаров, работа коммунальных служб, правоохранителей и медучреждений. Оценки, данные новосибирцами, переводят в баллы. Район, набравший наибольшее их количество, побеждает. Однако Георгий Андреев предложил изменить существующие критерии так, чтобы они в большей степени отражали работу районной администрации.

Георгий Андреев.

- Как простой житель города и как депутат, я назвал бы этот конкурс несостоятельным из-за низкого качества составленного по его итогам рейтинга и некорректной системы оценивания. В подобных вопросах, на мой взгляд, нужно основываться, прежде всего, на той работе, которую проводят администрация района, депутаты и местная активная общественность. Кроме того, если сравнивать районы, то нужно учитывать вообще все влияющие на это факторы, а их огромное множество. Например, географическое расположение, ситуация с транспортом. Сейчас же в этом конкурсе большая доля критериев для оценки - это показатели, взятые в Новосибирскоблстате, то есть оценка работы отделов полиции, ситуация с учреждениями здравоохранения. А это находится в федеральном ведении, и местная администрация повлиять на это никак не может. И тогда если, например, в каком-то районе есть скопление медучреждений, то он в таком рейтинге автоматически вырывается вперед. Мне кажется, такой подход лишает администрацию мотивации улучшать показатели своей работы, - пояснил Георгий Андреев.

Сомнения в необходимости проведения подобного конкурса возникли и у депутата Совета депутатов города Новосибирска Светланы Каверзиной. Она пояснила, что не видит смысла в сравнении разных районов города друг с другом.

- Объясните мне, для чего в целом нужен подобный рейтинг сравнения районов друг с другом? Я вот, например, кто бы что ни говорил, всегда могу сказать, что мой Советский район - лучший, - подчеркнула Светлана Каверзина.

Светлана Каверзина.

Ее поддержал Георгий Андреев, отметив, что действительно не очень корректно сравнивать один район с другим. Гораздо лучше будет, если сравнение проведут между показателями одного и того же района с течением времени, чтобы была видна динамика развития.

- На мой взгляд, это сам по себе странный подход, потому что я тоже не понимаю, что вообще значит - «лучший район»? Это как будто сравнивать друг с другом разные органы одного и того же человека - некорректно. Но мы можем перевести все это в плюс, сделать так, чтобы подобные рейтинги действительно были объективны и приносили пользу. На мой взгляд, намного важнее будет сравнивать показатели каждого отдельного района с предыдущими. Оценивать рост, прогресс и уже на основании этого выбирать лучший район. Это не только более правильно, на мой взгляд, но и послужит куда большей мотивацией для местной администрации, чтобы работать более эффективно, - считает Георгий Андреев.

В качестве новых критериев оценки депутат предложил учитывать такие показатели, как сроки реагирования администрации на обращения граждан и количество повторных обращений от людей. Это будет напрямую демонстрировать, насколько активно работает орган местного самоуправления. На заседании депутаты рассмотрели возможность создания рабочей группы с целью выработки предложений по определению критериев эффективности деятельности администраций районов (округа по районам) города Новосибирска по итогам календарного года.