Как Tele2 покоряет Сибирь

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Мобильные рекорды в Сибири компания Tele2 ставит вот уже 6 лет. Российский оператор провел связь в тайгу Красноярского края, в хакасские степи и алтайские горы - и это только небольшая часть достижений. Руководители сибирских филиалов Tele2 поделились, чего удалось добиться за эти годы.

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Сеть Tele2 отлично ловит в Горно-Алтайске, Чемале, заповеднике Ергаки и других туристических местах, откуда раньше нельзя было даже позвонить, не то что выложить фото в соцсети. Теперь в удаленных уголках Сибири есть связь не только для туристов, но и для местных жителей, которые живут в отдаленных селах. Например, самая северная базовая станция Tele2 находится в селе Хатанга в Красноярском крае за полярным кругом. Эта и несколько других базовых станций в крае до сих пор работают по спутниковой связи - при каждом звонке или запросе в поисковике сигнал уходит на спутник, а уже оттуда попадает на «большую землю».

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Есть территории, где Tele2 - единственная компания, которая оказывает услуги сотовой связи. К примеру, в Алтайском крае в поселке Суетка Краснощековского района и игорной зоне «Сибирская монета».

- Мы действительно меняем рынок связи в Сибири. За 6 лет компания Tele2 выросла из регионального оператора и стала трендсеттером в отрасли. Покорять Сибирь мы начали в 2004 году. Наша компания развернула сети GSM в Омской и Кемеровской областях, через 5 лет к ним присоединились Новосибирская и Томская области. И до 2014 года мы работали только в этих четырех регионах. У нас не было никаких лицензий, кроме голоса и очень медленного интернета в 2G. Все изменилось после сделки по объединению мобильных активов Tele2 и «Ростелекома»: мы не только получили возможность строить новые современные сети и предлагать клиентам быстрый интернет, но и серьезно расширили географию присутствия бренда, - рассказал Дмитрий Кромский, директор МР «Сибирь» Tele2.

Дмитрий Кромский. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

КУРС НА ПЕРВОЕ МЕСТО

В 2017 году оператор начал развивать сети 4G в новых регионах. И когда 4G стал массовым стандартом в 2018 году, компания Tele2 уже была готова предложить эту технологию своим клиентам. Кроме того, в Хакасии, Туве и Алтайском крае у предшественника Tele2 вовсе не было быстрого мобильного интернета.

- За 6 лет мы зафиксировали многократный рост трафика при сравнении потребления в 2021 и 2015 годах. Во втором квартале 2021 года жители Хакасии и Тувы в среднем в месяц качали более 4000 Тб интернет-трафика, а в четвертом квартале 2015 года - всего 17 Тб. Рост - в 243 раза. Мы достигли этого не только расширением покрытия, но и увеличением клиентской базы, - объясняет Виталий Чернышов, директор филиала в Хакасии и Туве.

Tele2 не только самостоятельно ставит рекорды, но и помогает другим. Компания обеспечивала связь на двух крупных объектах Универсиады в Красноярске.

- В начале 2019 года мы реализовали крупный проект, став базовым оператором на двух важных объектах Универсиады - в «Арене.Север» и в новом здании красноярского аэропорта. На каждом из этих объектов мы построили очень сложные базовые станции с десятками антенн и километрами фидерного кабеля. Сейчас по этой же технологии мы обеспечиваем качественной связью крупные ТРЦ в Красноярске. Строим базовые станции внутри ТЦ и размещаем специальные антенны так, чтобы у каждого клиента или сотрудника был стабильно быстрый интернет, - объясняет Дмитрий Горожанинов, директор филиала в Красноярском крае.

Дмитрий Горожанинов. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Кстати, аналогичные программы Tele2 реализует и в других регионах. Например, в городах Новосибирской области в этом году установлено уже несколько десятков базовых станций, которые обеспечивают интернет в торговых центрах, на подземных парковках, в полуподвальных помещениях.

Еще один рекорд компания Tele2 поставила в гибкости тарифов. Это первый из мобильных операторов, разрешивший дарить, сохранять, продавать неиспользованные минуты и гигабайты другим абонентам и даже покупать на них фильмы.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Еще один финансовый рекорд - в изменении тарифной линейки. Ежемесячная плата за 6 лет осталась крайне демократичной. Например, на тарифе «Самый черный» - самом дорогом в линейке, который оператор предлагал жителям одного из Сибирских регионов в 2015 в году, плата за месяц была 450 рублей. В нее входили 6 Гб мобильного интернета и 800 минут для звонков. Сейчас тариф «Мой онлайн+» (который занимает у оператора примерно то же место, что и «Самый черный») составляет 500 рублей - в него входят 30 Гб и 600 минут, то есть услуга подорожала всего на 50 рублей, а опций в интернете стало больше в разы. При этом в плату по тарифу включены безлимитные звонки внутри сети Tele2, которые не расходуют пакет, и бесплатный трафик четырех мессенджеров и шести разных социальных сетей.

В планах у Tele2 - запускать инновационные услуги и делать связь еще более удобной, выгодной для клиентов. Как сказали в компании, скоро в Сибири станет доступна услуга звонков в сети 4G с ультравысокой четкостью передачи речи.