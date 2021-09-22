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Умные вещи22 сентября 2021 5:00

Как Tele2 покоряет Сибирь

История развития бренда в пяти сибирских регионах
Дарья МУЛОВА
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Мобильные рекорды в Сибири компания Tele2 ставит вот уже 6 лет. Российский оператор провел связь в тайгу Красноярского края, в хакасские степи и алтайские горы - и это только небольшая часть достижений. Руководители сибирских филиалов Tele2 поделились, чего удалось добиться за эти годы.

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Сеть Tele2 отлично ловит в Горно-Алтайске, Чемале, заповеднике Ергаки и других туристических местах, откуда раньше нельзя было даже позвонить, не то что выложить фото в соцсети. Теперь в удаленных уголках Сибири есть связь не только для туристов, но и для местных жителей, которые живут в отдаленных селах. Например, самая северная базовая станция Tele2 находится в селе Хатанга в Красноярском крае за полярным кругом. Эта и несколько других базовых станций в крае до сих пор работают по спутниковой связи - при каждом звонке или запросе в поисковике сигнал уходит на спутник, а уже оттуда попадает на «большую землю».

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Есть территории, где Tele2 - единственная компания, которая оказывает услуги сотовой связи. К примеру, в Алтайском крае в поселке Суетка Краснощековского района и игорной зоне «Сибирская монета».

- Мы действительно меняем рынок связи в Сибири. За 6 лет компания Tele2 выросла из регионального оператора и стала трендсеттером в отрасли. Покорять Сибирь мы начали в 2004 году. Наша компания развернула сети GSM в Омской и Кемеровской областях, через 5 лет к ним присоединились Новосибирская и Томская области. И до 2014 года мы работали только в этих четырех регионах. У нас не было никаких лицензий, кроме голоса и очень медленного интернета в 2G. Все изменилось после сделки по объединению мобильных активов Tele2 и «Ростелекома»: мы не только получили возможность строить новые современные сети и предлагать клиентам быстрый интернет, но и серьезно расширили географию присутствия бренда, - рассказал Дмитрий Кромский, директор МР «Сибирь» Tele2.

Дмитрий Кромский. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Дмитрий Кромский. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

КУРС НА ПЕРВОЕ МЕСТО

В 2017 году оператор начал развивать сети 4G в новых регионах. И когда 4G стал массовым стандартом в 2018 году, компания Tele2 уже была готова предложить эту технологию своим клиентам. Кроме того, в Хакасии, Туве и Алтайском крае у предшественника Tele2 вовсе не было быстрого мобильного интернета.

- За 6 лет мы зафиксировали многократный рост трафика при сравнении потребления в 2021 и 2015 годах. Во втором квартале 2021 года жители Хакасии и Тувы в среднем в месяц качали более 4000 Тб интернет-трафика, а в четвертом квартале 2015 года - всего 17 Тб. Рост - в 243 раза. Мы достигли этого не только расширением покрытия, но и увеличением клиентской базы, - объясняет Виталий Чернышов, директор филиала в Хакасии и Туве.

Tele2 не только самостоятельно ставит рекорды, но и помогает другим. Компания обеспечивала связь на двух крупных объектах Универсиады в Красноярске.

- В начале 2019 года мы реализовали крупный проект, став базовым оператором на двух важных объектах Универсиады - в «Арене.Север» и в новом здании красноярского аэропорта. На каждом из этих объектов мы построили очень сложные базовые станции с десятками антенн и километрами фидерного кабеля. Сейчас по этой же технологии мы обеспечиваем качественной связью крупные ТРЦ в Красноярске. Строим базовые станции внутри ТЦ и размещаем специальные антенны так, чтобы у каждого клиента или сотрудника был стабильно быстрый интернет, - объясняет Дмитрий Горожанинов, директор филиала в Красноярском крае.

Дмитрий Горожанинов. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Дмитрий Горожанинов. Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Кстати, аналогичные программы Tele2 реализует и в других регионах. Например, в городах Новосибирской области в этом году установлено уже несколько десятков базовых станций, которые обеспечивают интернет в торговых центрах, на подземных парковках, в полуподвальных помещениях.

Еще один рекорд компания Tele2 поставила в гибкости тарифов. Это первый из мобильных операторов, разрешивший дарить, сохранять, продавать неиспользованные минуты и гигабайты другим абонентам и даже покупать на них фильмы.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Еще один финансовый рекорд - в изменении тарифной линейки. Ежемесячная плата за 6 лет осталась крайне демократичной. Например, на тарифе «Самый черный» - самом дорогом в линейке, который оператор предлагал жителям одного из Сибирских регионов в 2015 в году, плата за месяц была 450 рублей. В нее входили 6 Гб мобильного интернета и 800 минут для звонков. Сейчас тариф «Мой онлайн+» (который занимает у оператора примерно то же место, что и «Самый черный») составляет 500 рублей - в него входят 30 Гб и 600 минут, то есть услуга подорожала всего на 50 рублей, а опций в интернете стало больше в разы. При этом в плату по тарифу включены безлимитные звонки внутри сети Tele2, которые не расходуют пакет, и бесплатный трафик четырех мессенджеров и шести разных социальных сетей.

В планах у Tele2 - запускать инновационные услуги и делать связь еще более удобной, выгодной для клиентов. Как сказали в компании, скоро в Сибири станет доступна услуга звонков в сети 4G с ультравысокой четкостью передачи речи.

БИЗНЕС-ПРЕССНовости компаний