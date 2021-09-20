Общественная палата: Выборы стали прозрачными и открытыми

После завершения процедуры голосования эксперты областной Общественной палаты и представители политических партий собрались, чтобы поделиться впечатлениями о прошедшей избирательной кампании. Фото: Татьяна СКРИПКИНА

Для обеспечения прозрачности и легитимности голосования на выборах в Госдуму был создан центр наблюдения под руководством Общественной палаты Новосибирской области.

Вечером в воскресенье, после завершения процедуры голосования, эксперты областной Общественной палаты и представители политических партий собрались, чтобы поделиться впечатлениями о прошедшей избирательной кампании, оценить деятельность наблюдателей, а также высказать идеи о перспективах развития центра общественного мониторинга.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ НАБЛЮДЕНИЯ

Спикеры отметили ряд ключевых факторов, которые значительно повлияли на эффективность общественного наблюдения в этом году. По их словам, важную роль сыграло новое комфортное помещение центра, предоставленное НГУАДИ. Центр наблюдения был оснащен высокотехнологичным оборудованием - например, видеостеной из восьми мониторов, на которые транслировалось происходящее на избирательных участках. Также, отмечают специалисты, важную роль сыграл единый стандарт образования. В этом году Общественная палата и специалисты федерального общественного проекта «Независимый общественный мониторинг» совместно провели подготовку будущих экспертов центра общественного наблюдения по общему образовательному стандарту для всех регионов.

- Это система единого стандарта по всей России. В эту избирательную кампанию «Независимый общественный мониторинг» предоставил нам образовательные площадки. Преподаватели приехали и обучили технологиям работы тех специалистов, которые впоследствии обучали в регионах уже самих наблюдателей. Это обеспечило слаженную работу специалистов общественного наблюдения во всех регионах, - объяснила Галина Гриднева, председатель Общественной палаты Новосибирской области.

Кроме того, немаловажную роль сыграл золотой стандарт наблюдателя - своего рода отчет, который каждый из наблюдателей на участках должен заполнить после завершения дня голосования. Этот документ включает стандартные вопросы, которые касаются организации процесса наблюдения, готовности помещений, санитарного оснащения в связи с эпидемией COVID-19 и непосредственно процесса голосования.

Губернатор А.Травников высоко оценил роль общественных наблюдателей в сглаживании конфликтов в ходе предвыборной конкуренции. Фото: Татьяна СКРИПКИНА

Кроме того, эксперты Общественной палаты отметили, что на доверие избирателей повлияла активная работа в социальных сетях. Наблюдатели ежедневно публиковали посты с фотографиями, видеоматериалами и делились своими впечатлениями о том, как проходит голосование.

- Мы надеемся, что ту информацию и то, что они зафиксировали сами, наблюдая на избирательных участках, специалисты штаба донесут до своих близких, друзей, коллег по работе, и уровень доверия и к общественному наблюдению, и к процедуре выборов существенно вырастет, - сказал Роман Бубенов, эксперт федерального общественного проекта «Независимый общественный мониторинг» по Новосибирской области.

СПОКОЙНЫЕ ВЫБОРЫ

На встрече присутствовали представители политических партий - участниц текущей избирательной кампании. Они высоко оценили роль центра общественного наблюдения.

Также центр посетили губернатор Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть. Кстати, градоначальник отметил, что явка была несколько ниже ожидаемой: предполагалось, что в этом году она превысит 40%, однако за 30 минут до завершения голосования избирательные участки посетили немногим больше 30% избирателей.

Андрей Травников высоко оценил роль общественных наблюдателей в сглаживании конфликтов в ходе предвыборной конкуренции.

- Я подумал, можем ли мы дойти до того, что избирательные кампании, особенно в дни голосования, в период кульминации, будут проходить без каких-либо взаимных подозрений, без конфликтов? Наверное, нет. Потому что это соревновательный процесс, очень эмоциональный. Но с каждым годом я вижу, что он становится все более спокойным и конструктивным. Этому, кстати, способствуют в том числе и решения о создании технических возможностей для наблюдения.

НЕТ СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ - ТОЛЬКО НЕДОРАЗУМЕНИЯ

Галина Гриднева также рассказала, что в ходе мониторинга значительных нарушений зафиксировано не было - только незначительные недоразумения, которые удалось оперативно разрешить.

- Например, нам позвонили наблюдатели «Независимого общественного мониторинга» и сообщили, что задержан один из кандидатов, просили разобраться, по какой причине. Мы выяснили: да, действительно, такая ситуация была. Кандидат допустил нарушения по агитационным материалам, проводил агитацию по громкой связи. В результате он был задержан, предупрежден и отпущен. Но это было нарушение с его стороны. Что касается организации избирательной кампании, то истории были разные, мы их отрабатывали, проверяли, но нарушений как таковых мы не находили, - пояснила она.

Это подтвердили и присутствовавшие на встрече представители политических партий.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Игорь Галл-Савальский, представитель Общественной палаты Российской Федерации от Новосибирской области и руководитель регионального штаба видеонаблюдения, поделился своими представлениями о возможных перспективах развития процедуры общественного наблюдения. Он рассказал, что в этом году камеры были установлены на 914 участках, в то время как их общее число в регионе составляет свыше 1900, поэтому одно из приоритетных направлений развития - это повышение охвата видеонаблюдением.

Открытый штаб наблюдателей круглосуточно ведет мониторинг сообщений в социальных сетях, проводит разъяснение порядка голосования и наблюдения за процедурой в целях обеспечения максимальной открытости и законности голосования. Фото: Татьяна СКРИПКИНА

Кроме того, по мнению спикера, на пользу мониторингу пойдет привлечение большего количества наблюдателей. По его словам, это снизит нагрузку на одного специалиста и повысит качество наблюдения. - Наш наблюдатель может одновременно наблюдать за четырьмя избирательным участками, а на столе у него лежит список из 20. Значит, периодически он какой-то участок не видит, - пояснил Игорь Галл-Савальский.

Также он отметил, что значимым шагом вперед могло бы стать усовершенствование системы связи между центром видеонаблюдения и избирательными участками. По словам представителя Общественной палаты, видеонаблюдение позволяет оценить ситуацию на участке, однако у специалистов ограничены возможности для оперативной обратной связи: даже для того, чтобы передать короткое сообщение, требуются длительные телефонные переговоры.

Тем не менее эти ситуации названы скорее перспективами для развития, чем недочетами. В целом же, по оценке экспертов Общественной палаты, процедура наблюдения в этом году была организована на достойном уровне.

- Создание центров общественного мониторинга, благодаря которым процесс голосования становится прозрачным и понятным, где все мы становимся партнерами и можем оперативно решать возникающие вопросы, положительно отразился на всей избирательной кампании. Потому что предвыборная конкуренция хороша, когда она идет цивилизованно, прозрачно, понятно. А центр мониторинга способствовал именно такой цивилизованной конкурентной борьбе, - заключила Галина Гриднева.