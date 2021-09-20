Из замарашек в принцессы: сибирячка дает новую жизнь игрушкам из СССР

Женщина начала реставрировать кукол в декрете. Фото: предоставлено Светланой ЖЕЛЕЗНОВОЙ

43-летняя жительница Новосибирска Светлана Железнова взяла на себя ответственную миссию: она восстанавливает старых кукол. Грязные и замусоленные игрушки в ее руках превращаются в новенькие, словно только с завода. Сначала это было просто хобби в декрете, сейчас же к мастеру обращаются женщины со всей страны: они просят вернуть Машам, Дашам, Сашам свежий вид. Бывшие девочки мечтают, чтобы с их игрушками понянчились дочки и внучки. Светлана рассказала КП-Новосибирск, как делает из сломанных игрушек симпатяшек.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С БАРБИ

Новое хобби Светлана открыла для себя год назад. Сибирячка родила второго ребенка и ушла в декрет. Тогда у нее и появилось желание заняться чем-то необычным и интересным.

— Я раньше работала в отделе персонала. Когда ушла в декрет, возникло дикое желание купить себе куклу Барби, ведь, когда они появились в магазинах, мне было около 17 лет, и о куклах я уже не думала. А тут захотелось восполнить пробел. Для куколки я сшила платье, а потом решила, что хочу заниматься реставрацией, — рассказала КП-Новосибирск Светлана Железнова.

Самая первая кукла Маша (Киев, «Победа»). Фото: предоставлено Светланой ЖЕЛЕЗНОВОЙ

Самой первой отреставрированной куклой была Маша, произведенная в городе Киеве на заводе «Победа». Женщина увидела потрепанную игрушку на блошином рынке. Отдала за нее всего 300 рублей. На игрушке не было живого места: косые глаза, растрепанные и выгоревшие волосы, разрисованное лицо… В общем целый полигон для творчества.

— Я очистила ей лицо, поменяла волосы, сшила одежду и… оставила себе на память. Где была первая, там и вторая, третья кукла. Я создала группу в социальных сетях, чтобы показывать свое творчество. Делала фото до и после, это привлекло подписчиков, — продолжает сибирячка.

Как вам такое преображение? Фото: предоставлено Светланой ЖЕЛЕЗНОВОЙ

РЕСНИЦЫ ИЗ КАНЦЕЛЯРСКОЙ ПАПКИ

Процесс реставрации непрост. От чернил, грязи и сажи кукол прекрасно очищает собачий шампунь. Волосы делаются из полипропиленовой нити, а ресницы Светлана вырезает из черной пластиковой папки. Одежду шьет сама из лоскутов.

— Иногда я беру специальные синтетические волосы и прошиваю ими головы кукол. На весь материал трачу всего рублей 500, а времени это занятие занимает много. У меня двое детей, и поэтому я иногда утром этим занимаюсь, иногда ночью шью. Трачу примерно около двух-трех недель на один экземпляр, — говорит Светлана.

На голове либо синтетический волос, либо полипропиленовая нить. Фото: предоставлено Светланой ЖЕЛЕЗНОВОЙ

Когда число подписчиков увеличилось до нескольких сотен, стал появляться спрос: кто-то захотел просто купить обновленную куколку, другие просят обновить их старую игрушку.

— Я же реставрирую еще и разных Барби, и пупсов — мне их присылают из разных городов или покупают отреставрированных мной кукол. Я продаю недорого, максимум 3 тысячи рублей, — добавляет Светлана.

Светлана отмывает и чумазых Барби. Фото: предоставлено Светланой ЖЕЛЕЗНОВОЙ

Бросать свое хобби сибирячка не собирается. Женщина уже начала делиться опытом с другими рукодельницами и учит их не только реставрировать кукол, но и шить для них.

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