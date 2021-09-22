Где в Новосибирске конструкторы зарабатывают более 100 тысяч рублей

Отгрузка оборудования дуговой тигельной вакуумной гарнисажной плавильно-заливочной печи НЕВА-4 для производства отливок из титановых сплавов на АО «ПО «СЕВМАШ» 2021 г. Фото: АО «СКБ Сибэлектротерм».

С наступлением эпохи рыночной экономики множество промышленных предприятий растащили по кусочкам. Тех, кто пережил непростые 1990-е, со временем ждали новые испытания: экономические кризисы, необходимость адаптации к неравным рыночным условиям, снижение квалификации работников. Не каждый специалист решался оставаться инженером, конструктором, проектировщиком за мизерную зарплату, когда перед ним стояла главная цель - выжить и прокормить семью.

Тем не менее существуют примеры того, что и в наши дни можно не торговать сырьем или перепродавать чужой продукт, а создавать свое. Причем делать это хорошо, качественно, так, чтобы это ценилось на современном рынке.

Генеральный директор АО «СКБ Сибэлектротерм» Александр Речкалов. Фото: АО «СКБ Сибэлектротерм».

В преддверии дня машиностроителя, который в этом году празднуется 26 сентября, «Комсомолка» встретилась с генеральным директором АО «СКБ Сибэлектротерм» Александром Речкаловым. Мы узнали, как компании удалось сохранить и развить бизнес в сложной отрасли тяжелого машиностроения, и платить своим работникам достойную зарплату.

ЗНАЮТ, КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ОТХОДОВ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА

В АО «СКБ Сибэлектротерм» проектируют и изготавливают крупное электрометаллургическое оборудование, плавильные и другие печи, которые так или иначе используются во всех отраслях промышленности. Без них практически немыслима ни одна серьезная технология. Кроме естественной актуальности такой продукции для рынка, спрос на нее в последнее время резко вырос из-за санкций в отношении России.

Изготовление оборудования рудовосстановительной печи РКЗ-16,5 для производства титанового шлака поставляемой на АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (АО «УКТМК») 2021 г. Фото: АО «СКБ Сибэлектротерм».

- Многим нашим предприятиям просто закрыли доступ к покупке зарубежного оборудования, плюс ко всему курс доллара вырос в два раза. Это создало для нас преимущества, которые мы до сих пор ощущаем. Даже по сравнению с китайским оборудованием наша продукция дешевле. Мы работаем активно, и география наших поставок широка, от Белоруссии до Дальнего Востока. А сейчас мы изготавливаем очень актуальную печь для Китая. Дело в том, что после сжигания мусора на мусоросжигающем заводе остаются отходы - золошлаковая смесь, пропитанная ядовитыми химическими элементами. Эти ядовитые вещества вымываются водой, поэтому их нельзя хранить под открытым небом. И в Китае с этими отходами огромная проблема. У них таких заводов много, и уже образовались просто горы золошлаковых ядовитых смесей. Их негде хранить. Вместе с Даляньским технологическим университетом (университет в городе Далянь в Китае известен хорошей подготовкой специалистов по машиностроению и научной школой. - Ред.) мы строим установку для переработки этой золошлаковой смеси. Идея заключается в том, чтобы ее расплавить: при высокой температуре ядовитые соединения разлагаются, уходят в виде компонентов вместе с газами, которые улавливаются специальным способом. А расплав золы после обработки имеет стекловидную структуру и подходит для засыпок в качестве строительного материала. Он инертный, не растворяется, из него уже ничего не выделяется, он экологически безопасен, - объясняет Александр Речкалов. - В мире и до этого делались попытки решения проблемы утилизации ядовитых золошлаковых смесей, но не особо успешно. Вариант переработки, о которой я рассказал, - это совместная инициатива Института теплофизики из Академгородка и Даляньского технологического университета. А наше бюро под эту задачу предложило адаптировать имеющуюся у нас установку для получения базальтового волокна. Первую установку мы уже изготавливаем.

Контрольная сборка в цехе АО «СКБ СИБЭЛЕКТРОТЕРМ» современной дуговой сталеплавильной печи ДСП-6 емкостью 6 тонн поставляемой на АО «ПО «СЕВМАШ» 2021 г. Фото: АО «СКБ Сибэлектротерм».

КОМПЕТЕНЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, ДЕНЬГИ

Заказов у предприятия много, каждая печь уникальна: ее адаптируют и дорабатывают под конкретные условия и конкретного заказчика. Мощное конструкторское бюро работает в современных программах объемного 3D-моделирования с возможностью передавать данные чертежей напрямую в цеха. Это снижает возможность ошибок, повышает точность и скорость изготовления.

- Сегодня одним из важных, необходимых условий является компетенция в том бизнесе, которым вы занимаетесь. Вторым важным условием является доступность денежных средств, потому что без денег невозможно ничего. И конечно, важны люди, потому что любая техника без людей - это груда металла. Компетентные люди, оборудование и денежные средства - вот главные составляющие успешного предприятия, - поделился секретом Александр Речкалов и показал, как работает «мозг» бюро: конструкторский и технологический отделы.

Заглядываем в конструкторский отдел: большие площади, отличное техническое оснащение, за мониторами и зрелые сотрудники, и молодежь - все погружены в творческий процесс.

- Зарплата наших конструкторов варьируется от 45 до 140 тысяч рублей. 45 тысяч - это минимум. И такие зарплаты я считаю абсолютно адекватными. Конечно, нужна качественная загрузка предприятия, тогда и будет возможность платить столько. Такая зарплата у нас последние три года. Отсутствие заказов –это скрытая безработица. Главным условием нашего активного развития явились профессионализм и целеустермленность всего трудового коллектива, несомненно,определенным толчком стали санкции,ну и - банкротство завода «Сибэлектротерм». Они, делая то же самое и имея двадцатикратный производственный потенциал, дошли до банкротства. Просто кто-то умеет, а кто-то не умеет вести дела правильно. Они не умели. Я уже говорил, что первое необходимое условие успешного бизнеса - это компетенции. Даже если у тебя есть желание, все-таки существует предел компетенций, когда, как бы ты ни хотел, ты уже не сможешь чего-то добиться, - считает генеральный директор.

Контрольная сборка в цехе АО «СКБ СИБЭЛЕКТРОТЕРМ» современной дуговой сталеплавильной печи ДСП-6 емкостью 6 тонн поставляемой на АО «ПО «СЕВМАШ» 2021 г. Фото: АО «СКБ Сибэлектротерм».

О ЛЮДЯХ

На стене коридора в конструкторском отделе висит яркая газета с коллажем из фотографий: совсем недавно для детей сотрудников провели экскурсию по цехам. Лица ребятишек довольные, глаза горят! Они теперь знают, где работают их папы и мамы, а когда вырастут, возможно, тоже захотят стать, как их родители, инженерами, технологами, конструкторами. Такое мероприятие - часть социальной политики, где главное - забота о сотрудниках.

По словам Александра Речкалова, очень важно не забывать о людях и при этом помнить, что каждый человек живет своей жизнью, а на работе проводит лишь ее часть:

- Нельзя всех сотрудников грести под одну гребенку. Разная деятельность требует разных подходов. Творческая деятельность, к которой относится конструкторский отдел, не требует просиживания от звонка до звонка, потому что здесь сидение за компьютером - не показатель эффективной работы. В этом отношении у нас либеральная обстановка. А на производстве все строго, там немного другой стандарт дисциплины. Все приходят и уходят вовремя. Конечно, человеческое отношение к работникам крайне важно. Мы выдаем своим сотрудникам много практически беспроцентных ссуд, оказываем материальную помощь. Помогаем тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, даем деньги на лечение. Наши акционеры откликаются на подобные инициативы.

Отгрузка оборудования высокотемпературной вакуумной печи для производства крупногабаритных углекомпозитных изделий специального назначения на АО «УНИИКМ». Фото: АО «СКБ Сибэлектротерм».

О ПРИБЫЛИ

- Кажется, японцы говорили о том, что зарабатывание прибыли - это форма служения обществу. Японские бизнесмены послевоенной эпохи именно так видели свою общественную роль. А работа без прибыли - это вообще-то преступление, потому что на самом деле в таком случае ты просто проедаешь чужие ресурсы. Прибыль надо зарабатывать, чтобы потом иметь возможность тратить ее на развитие, на помощь, на зарплату сотрудникам. На нашем предприятии много молодых людей. Как бы им жилось, если бы не было уверенности в завтрашнем дне? Те, кто работает здесь по 10 лет, уже и квартиры себе купили. Люди трудятся у нас и видят достойный результат своего труда, - говорит Александр Речкалов.

А на вопрос о том, как удается находить заказы, генеральный директор ответил просто:

- Приходится колесить по всей стране, чтобы обеспечивать нашему производству загрузку. Контракт сначала нужно добыть, а потом еще его нужно и выполнить. У нас нелегкий бизнес - это постоянная напряженная работа. Но я понимаю, что иначе просто не получится. Если ты не будешь своей энергией затягивать остальных в работу, то все остановится. Так и живем. Только в движении вперед.