Мастер-класс по бережливому производству проведут в рамках форума территорий развития «InPark»

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО.

Одним из мероприятий программы будет мастер-класс по бережливому производству «5С в офисе».

Программа стажировки пройдет при поддержке Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР). Она направлена на профессиональный рост сотрудников.

Программа, в том числе, будет включать экскурсии на предприятия и инвестиционные площадки, обучающий семинар и знакомство с работой структурных подразделений Агентства инвестиционного развития НСО. Среди них - Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Основным направлением его работы является адресная поддержка предприятий, вошедших в национальный проект «Производительность труда».

Участники стажировки посетят и региональный учебный центр «Фабрика процессов», для них также пройдет мастер-класс по внедрению инструментов бережливого производства в офисные процессы: «5С в офисе», который проведут тренеры РЦК.

- В этом году по просьбе наших членов мы запустили программу профессиональных стажировок ключевых сотрудников спецорганизаций по работе с инвесторами в региональных институтах развития. Первые два этапа мы провели в спецорганизациях Москвы и Республики Татарстан. Третий этап стажировки планируем провести в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области. Коллеги поделятся опытом проактивного привлечения инвесторов, работы с инфраструктурными проектами и развития центров компетенций, в том числе в рамках нацпроектов, - сообщил Рафаэль Хусяиншин.