В Новосибирске появился центр общественного наблюдения за голосованием

17 сентября в Новосибирске открылся центр общественного наблюдения за голосованием. Фото: Екатерина КРАСИКОВА

15 сентября в Новосибирске стартовали выборы депутатов Государственной Думы - главное политическое событие этого года в стране. И в первый день голосования состоялось важное событие для столицы Сибири: на территории Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств был открыт центр общественного наблюдения за голосованием. Это большой брат, который помогает следить за выборами и вмиг вычислить нарушителей.

На видеостене можно наблюдать за несколькими избирательными участками одновременно. Фото: Екатерина КРАСИКОВА

Итак, рассказываем, как все происходит. В центре оборудованы две аудитории для видеонаблюдения за голосованием на всех избирательных участках Новосибирской области. В первой аудитории размещена большая видеостена, на которой блоками транслируются события с каждого участка, а также расположены 30 компьютерных мониторов для работы наблюдателей от Общественной палаты Новосибирской области.

Места наблюдателей оборудованы всем необходимым для работы. Фото: Екатерина КРАСИКОВА

Во второй аудитории за 25 мониторами работают наблюдатели от политических партий и кандидатов в депутаты. Представители средств массовой информации, а также сомневающиеся горожане могут принять участие в наблюдении за ходом голосования.

Члены Общественной палаты Новосибирской области на открытии центра наблюдения. Фото: Екатерина КРАСИКОВА

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева подчеркнула открытость этого процесса. Любой желающий может увидеть, как работают наблюдатели, и посмотреть трансляции события с избирательных участков.

Каждый желающий может поделиться информацией о течении голосования. Фото: Екатерина КРАСИКОВА

И это еще не все: на территории центра работает горячая линия для приема звонков граждан, есть пресс-центр, в котором участники наблюдения могут обмениваться информацией. Наблюдатели направляют оперативные сводки о ходе голосования, фото- и видеоотчеты с каждого участка. В случае спорных ситуаций всегда можно пересмотреть запись и выяснить, все ли сделано по правилам.

Для того чтобы сделать процесс голосования понятнее для избирателей, фото и видеоотчеты с мест событий публикуются в социальных сетях.

Слева направо: Влад-Александру Крисан, Галина Гриднева, Анна Меркушина, Драгана Трифкович, Мария Янушевич. Фото: Екатерина КРАСИКОВА

Кстати, в первый день голосования на открытие центра видеонаблюдения прибыли делегаты из Румынии и Сербии.

Среди экспертов были руководитель общественно-политической НКО «Восток груп» Румынии Влад-Александру Крисан, политолог, директор Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович (Белград), общественник, бывший депутат Народной Скупщины Республики Сербия Мария Янушевич (Белград).

Сербский общественник Мария Янушевич и сотрудник протокола Анна Меркушина. Фото: Екатерина КРАСИКОВА

Делегаты были приятно удивлены выстроенной системой наблюдения и голосования. Гости подтвердили важность осознания для избирателей учета каждого голоса и понимания, что каждое их пожелание учитывается.

- Пример Новосибирска необходимо показывать всему миру, - поделилась впечатлением Мария Янушевич.

Галина Гриднева уверена в значимости каждого голоса новосибирцев для успеха выборов. Фото: Екатерина КРАСИКОВА

- Мы создаем широкое информационное поле и призываем всех, кто чем-то недоволен, прийти в наш центр. Почувствуйте себя участниками процесса, идите на избирательные участки, отдайте голоса кандидатам, чьи взгляды вам ближе. Не оставайтесь в стороне, потому что если граждане будут бездействовать, то страна зайдет в тупик. В жизни страны должен участвовать каждый! Каждый должен принять для себя решение, с кем он и какого будущего для своей страны хочет, - отметила Галина Гриднева, председатель Общественной палаты Новосибирской области.

Каждый желающий может посетить центр общественного наблюдения. Фото: Екатерина КРАСИКОВА

Центр общественного наблюдения: Красный проспект, 38 (здание Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова)

Телефон горячей линии: 8-800-600-2018