На семинаре «Школа наблюдателя» объяснили, как работать на выборах

В мероприятии приняла участие председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева. Фото: Екатерина КРАСИКОВА

В Новосибирске прошел семинар «Школа наблюдателя», где разъяснили правила проведения выборов, описали процесс голосования и напомнили наблюдателям их права и обязанности. Семинар провел Новосибирский облизбирком совместно с Общественной палатой Новосибирской области.

«КОНКУРЕНЦИЯ БУДЕТ СЕРЬЕЗНАЯ»

По словам главы Новосибирского облизбиркома Ольги Благо, семинар «Школа наблюдателя» стал уже традиционным. Он помогает дать еще больше информации, расширить и дополнить знания наблюдателей.

- Приближается трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы, которое будет проходить 17, 18 и 19 сентября. Я напомню, что в федеральные списки кандидатов зарегистрировались 14 политических партий. По одномандатным округам зарегистрировано 40 кандидатов. На 135-м округе - 12, на 136-м и 137-м - по 10, на 138-м - 8 кандидатов, то есть конкурентность политической борьбы достаточно серьезная, - такими словам открыла семинар Ольга Благо и отметила, что одним из важнейших условий обеспечения легитимности любых выборов является обеспечение наблюдения за происходящим на избирательных участках.

Глава Новосибирского облизбиркома Ольга Благо. Фото: Екатерина КРАСИКОВА

«ЦЕЛЬ - СДЕЛАТЬ ВЫБОРЫ ЛЕГИТИМНЫМИ»

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева отметила, что обучение общественных наблюдателей проводилось совместно с ОП РФ и НОМ по единым стандартам по всей стране.

- Наши наблюдатели всех уровней работают и оценивают профессионально, у них есть документ, в котором они фиксируют свою оценку. Конечная цель их работы - сделать выборы для избирателя понятными, прозрачными и самое главное - легитимными, - подчеркнула Галина Гриднева.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева обозначила, на какие моменты наблюдателям нужно обратить особое внимание, и напомнила, что в дни выборов все наблюдатели могут звонить на горячую линию уполномоченного по правам человека в случае возникновения спорных моментов или вопросов.

Заместитель начальника отдела информационного обеспечения и обучения организаторов выборов Светлана Азарова рассказала о статусе наблюдателя на выборах, его правах и обязанностях, разъяснила особенности выборного процесса в дни голосования. Также она представила участникам семинара памятку, где расписаны все этапы работы наблюдателя.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ РАБОТА

Галина Гриднева подробно описала роль Общественной палаты Российской Федерации и Общественных палат регионов в формировании института наблюдателей. В Новосибирске создан большой штаб Общественного наблюдения, председателем которого является Галина Гриднева. В работе этого штаба участвуют не только члены Общественной палаты, но и экспертное сообщество, независимые эксперты, члены партии, которые идут на выборы. В структуре штаба работает штаб общественных наблюдателей на участках, центр видеонаблюдения, кол-центр, мониторинговая оперативная группа юристов, ситуационный центр, а в муниципальных образованиях на базе ресурсных центров также будут работать муниципальные штабы. Таким образом замыкается система взаимосвязи с наблюдателями по всей области.

- Впервые мы формировали институт общественных наблюдателей на выборах президента. В 2020 году, когда мы голосовали за поправки к Конституции, к нам прибыла делегация из Франции, от которой мы получили высокую оценку уровня проведения общественного наблюдения в России. Коллеги сказали, что такой системы нет нигде в Европе, объяснила Галина Гриднева и рассказала о новинке грядущих выборов - работе центра видеонаблюдения.

В одной аудитории будут сидеть 30 наблюдателей, в другой уже установили 20 мониторов, которые предоставят политическим партиям, кандидатам и средствам массовой информации. Если в штаб поступит замечание или его зафиксируют в центре видеонаблюдения, оно будет оперативно передано в избирательные комиссии и тут же устранено. Дополнительно в этом году будет работать филиал центра видеонаблюдения в Бердске. По словам Галины Гридневой, даже ночью в центре будут работать дежурные наблюдатели, чтобы в любой момент люди могли убедиться в том, что выборы идут действительно честно и прозрачно.