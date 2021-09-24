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24 сентября 2021 12:26

Девочке, которую обезобразила упавшая в колыбель свеча, собирают деньги на новое лицо

Избавить школьницу из Новосибирской области от шрамов готовы израильские врачи, но операция очень дорогая
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
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Последние две операции девочке сделали в Израиле. Ей исправили лоб и нижнюю часть щеки с правой стороны. Фото: предоставлено Бактыгул АБДРАЕВОЙ

Последние две операции девочке сделали в Израиле. Ей исправили лоб и нижнюю часть щеки с правой стороны. Фото: предоставлено Бактыгул АБДРАЕВОЙ

Нуркыз Абдраева живет в небольшом городке Куйбышеве Новосибирской области. Девочка ходит в школу, помогает маме по дому и нянчится с младшими детьми. Обычный подросток. Только есть одно но: она редко подходит к зеркалу. На ее лице — большой ожог, результат несчастного случая в детстве. Школьнице требуется дорогостоящая операция в Израиле. Цена нового лица — миллионы рублей.

СНАЧАЛА ЗАГОРЕЛОСЬ ПОКРЫВАЛО

Сильные ожоги Нури получила в 1,5 года. Ее мама вместе с отцом уехала в командировку в Москву и оставила дочь на бабушку.

— В доме отключили свет, и мама зажгла свечку. Она поставила свечу на покрывало возле колыбельки. Наверное, свечка упала, покрывальце загорелось и слетело на лицо моей дочери, — рассказала КП-Новосибирск Бактыгул Абдраева, мама Нуркыз.

В младенчестве на девочку упала свечка. Фото: предоставлено Бактыгул АБДРАЕВОЙ

В младенчестве на девочку упала свечка. Фото: предоставлено Бактыгул АБДРАЕВОЙ

Малышку срочно повезли в областную больницу, врачи огласили итог: ожог IV степени. У малышки сгорела левая часть лица, на нем не было живого места.

— Я узнала о случившемся от сестры. Тут же прилетела домой, — вспоминает сибирячка.

С того времени больницы для Нури стали вторым домом. В 4 года девочке сделали первую операцию в областной больнице: сформировали веко.

— Потом моей девочке делали несколько операций в платной клинике: лазером аккуратно разрезали шрамы, чтобы натяжение кожи немного ослабевало и она не была такой стянутой. Делать пластику врачи не брались до 12 лет. Говорили, нужно подождать, пока сформируется костная часть, — объясняет женщина.

СКОРО БУДЕТ НОВЫЙ НОСИК

Когда Нури исполнилось 12 лет, Бактыгул начала искать клинику, где смогут прооперировать ее дочь. По словам женщины, российские врачи, к которым она обращалась, сказали, что не смогут восстановить лицо ребенка. Тогда Бактыгул решила попытать удачу за границей.

— Мы нашли клинику в Израиле. Съездили на консультацию, нам все понравилось. Нужно провести четыре операции, тогда лицо будет восстановлено, — говорит мама Нури.

Родители начали откладывать деньги на пластику дочери, а также обратились в благотворительные фонды. На сегодняшний день девочке сделали уже две операции в Израиле. Впереди финальный этап.

— Дочке осталось сделать еще две операции. Ей под кожу вставляют экспандеры, растягивают ее, и она становится нормальной. Последние манипуляции врачи проводили 20 июля, теперь надо лететь в конце ноября. В этот раз снова поставят экспандеры, а затем сделают носик, — описывает процесс женщина.

Врачи растягивают кожу Нури, вставляя специальные экспандеры. Это болезненный процесс. Фото: предоставлено Бактыгул АБДРАЕВОЙ

Врачи растягивают кожу Нури, вставляя специальные экспандеры. Это болезненный процесс. Фото: предоставлено Бактыгул АБДРАЕВОЙ

Сейчас Нури 15 лет, она учится в 9-м классе и больше переживает не за операцию, а за экзамены. Волнуется, что не успеет подготовиться и сдать их вместе с одноклассниками.

— Я ее успокаиваю, говорю, что в 10-й класс или в колледж она пойдет уже с новым лицом. Это ее очень сильно мотивирует, — признается сибирячка.

Мама поддерживает дочку и надеется, что однажды Нури сможет посмотреться в зеркало и улыбнуться. Фото: предоставлено Бактыгул АБДРАЕВОЙ

Мама поддерживает дочку и надеется, что однажды Нури сможет посмотреться в зеркало и улыбнуться. Фото: предоставлено Бактыгул АБДРАЕВОЙ

На третью операцию школьнице требуется 4 миллиона 627 тысяч рублей. На сегодняшний день с помощью благотворительного фонда «География добра» уже удалось собрать немного денег. Ранее семья обращалась и в другие фонды.

— На предыдущие операции нам также помогли собрать более 5 миллионов рублей неравнодушные люди. Мы сами тоже откладываем деньги, собрали на перелет, проживание, — добавляет мама девочки. — Надеемся, в этот раз нам тоже помогут… Моя девочка хочет смотреться в зеркало и улыбаться.

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