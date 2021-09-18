Педофилом, развращавшим мальчиков в лесу у церкви под Новосибирском, оказался монтажник

Мужчина приставал к школьникам в лесополосе. Фото: «Подслушано Искитим».

Стали известны новые подробности дела о педофиле, который развращал мальчиков в лесу Индустриального микрорайона недалеко от церкви. Мужчина приставал к двум мальчикам - одному из них 12 лет, другому - 11 лет, - трогал их в интимных местах.

- Все происходило недалеко от пятиэтажки, в которой живут оба шестиклассника. Дети не только учатся в одной школе, но и давно дружат, поэтому в тот момент были вместе, - рассказал КП-Новосибирск источник.

К счастью, мальчишкам удалось вырваться, и они смогли убежать в местный магазин. Там они рассказали, что случилось. К поискам педофила подключилась полиция, и вскоре его удалось задержать.

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось выяснить, кем был мужчина, надругавшийся над школьниками:

- Это 42-летний житель Искитима, он работал монтажником трубопровода, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Ранее мужчина был судим за кражу и побои.

В отшении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ: ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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