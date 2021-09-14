В Новосибирске появится 150 новых автобусов

Анатолий Локоть. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мэр Новосибирска провел аппаратное совещание, где рассмотрел вопрос о планах приобретения пассажирского транспорта в 2021 году и вводе его в эксплуатацию.

АВТОБУСЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ

Заместитель начальника департамента-начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Владимир Кондауров описал состояние автобусного парка ПАТП-4. Сейчас в автобазе находится всего 128 автобусов городского типа. Из них 55 — новые, закупленные в предыдущем году и 73 автобуса старые, из которых 26 эксплуатируются, а 47 полностью изношены и готовятся к списанию. Чтобы обновить парк, город закупит 150 новых автобусов.

— Из них предполагается 100 автобусов большого класса и 50 — среднего класса. Все закупаемые автобусы будут адаптированы под перевозку маломобильных граждан в рамках действующего законодательства, также в качестве дополнительных опций планируется дополнительное утепление. А для комфортной перевозки в летних условиях эти автобусы будут оснащены кондиционерами. Также планируется установка видеонаблюдения, навигаторов и датчиков подсчета пассажиропотока.

На данный момент полностью подготовлено техническое задание на приобретение автобусов, разработан проект конкурсной документации. До конца текущей недели планируется внести изменения в план-график закупки и объявить конкурс на закупку этих автобусов. Заключение контракта на финансовый лизинг планируется до конца октября.

Автобусы приедут в наш город в два этапа: 100 из них до конца года и 50 автобусов поставят до конца второго квартала 2022 года, — доложил Владимир Кондауров.

ГДЕ РАЗМЕСТЯТ И КУДА ПОЕДУТ?

Чтобы грамотно разместить такое количество нового транспорта, нужны дополнительные площади.

— Для размещения новых автобусов и ввода их в эксплуатацию подготовят дополнительный бокс на территории автобазы ПАТП-4, а также две производственные площадки на ПАТП-8 на проезде Автомобилистов в Советском районе и на Северном проезде в Кировском районе. То есть для ввода в эксплуатацию мы задействуем все три площадки. Первая партия автобусов в количестве 100 единиц разместится на двух площадках: 56 автобусов на территории ПАТП-4 и 44 автобуса – в Советском районе на проезде Автомобилистов, — перечислил Владимир Кондауров.

Для приемки второй партии из 50 автобусов подготовят базу в Кировском районе на Северном проезде. Для организации работы этих площадок уже разрабатывают новое штатное расписание, готовят помаршрутные планы. 65 автобусов планируют направить на докомплектование десяти действующих маршрутов ПАТП-4. 85 автобусов направят на увеличение доли перевозки ПАТП-4 в черте города.

— В частности, планируется возобновление работы маршрута номер 88 «ОРМЗ-Центральный корпус». Также прорабатываем дополнительное обслуживание трех новых маршрутов. Поставка новых автобусов обеспечит завершение в полном объеме обновление автобусного парка ПАТП-4, увеличение доли перевозки предприятия по маршрутной сети из 3,5% до 11% минимум. Кроме того, поставка новых автобусов позволит завершить оптимизацию маршрутной сети Первомайского и Советского районов и создание магистральных маршрутов на данных направлениях, – считает начальник управления пассажирских перевозок мэрии.

«ПРЕЖДЕ ВСЕГО МЫ ДОЛЖНЫ ЗАБОТИТЬСЯ О ПАССАЖИРАХ»

Анатолий Локоть попросил разъяснить, как работают над улучшением ситуации не только в Первомайском и Советском, но и других районах?

– Три дополнительных маршрута, которые мы сегодня прорабатываем, это как раз маршруты, которые будут обслуживать левобережную часть города, Кировский район и частично их следование будет пролегать по правому берегу. То есть, мы уже выходим в центральную часть города. Также будем прорабатывать направление Академгородка, Юго-Западный и Затулинский жилмассив, их связь с правобережьем, – прокомментировал Владимир Кондауров.

— Не скрою, что перед мэрией стоит задача увеличить на рынке транспорта долю именно муниципального транспорта. И эта задача должна решаться, причем, эффективно. Конечно, в первую очередь будем решать проблемы там, где общественный транспорт работает не ритмично. Но в целом, хотелось бы, чтобы город почувствовал, что у нас появились новые автобусы, обновляется муниципальный транспорт. Также я обращают ваше внимание, что нужно быть осторожными с заменой маршрутов. Обновление транспорта и появление новых маршрутов должно идти на удовлетворение потребностей пассажиров, прошу это учесть. И впредь, при изменении маршрута, в том числе, согласовывать его с администрацией района, потому что они понимают ситуацию на месте. Я прошу учитывать мнение пассажиров. У автоперевозчиков есть свои желания и потребности, но прежде всего, мы должны заботиться о пассажирах, – подчеркнул Анатолий Локоть.