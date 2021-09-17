Председатель Общественной палаты рассказала, кто и как будет следить за выборами-2021

В здании НГУАДИ оборудовали высокотехнологичный штаб для видеомониторинга. Фото: Татьяна СКРИПКИНА

Представители Общественной палаты Новосибирской области рассказали о том, как будет контролироваться голосование на выборах 17 - 19 сентября. Наряду с работой наблюдателей непосредственно на избирательных участках также оборудован штаб общественного центра видеонаблюдения, который в этом году расположился в здании НГУАДИ - ранее площадку для видеомониторинга предоставляло правительство Новосибирской области.

НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ

По словам организаторов, в новом штабе предусмотрено 45 рабочих мест. Кроме того, создан небольшой штаб на 5 рабочих мест в Бердске. Видеокамеры установлены на всех крупных избирательных участках, а в сумме охват видеонаблюдения составляет 79%.

Обязанности специалистов центра - следить за ходом голосования и оперативно реагировать в случае возможных нарушений. Работа центра организована в две смены: с 7.45 до 15.00 и с 15.00 до завершения дня голосования. Кроме того, предусмотрено ночное дежурство, которое обеспечит сохранность сейф-пакетов до начала нового дня. На базе штаба будут работать кол-центр, мониторинговая оперативная группа юристов и ситуационный центр.

Председатель Общественной палаты Галина Гриднева рассказала, кто и как будет следить за выборами-2021. Фото: Татьяна СКРИПКИНА

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева рассказала, что текущая избирательная кампания от предыдущих отличается двумя важными достижениями: во-первых, это новое удобное место в центре города, оснащенное высокотехнологичным оборудованием. К примеру, здесь впервые разместили видеостену, на которую транслируются материалы с видеокамер. Само помещение разделено стеклянными перегородками на отдельные классы, это сделано для соблюдения требований открытости и безопасности. В центре налажена оперативная обратная связь с избирательными участками. Если поступит сигнал о нарушении с самого участка или наблюдатели за мониторами заметят какой-то спорный момент, специалист немедленно свяжется с сотрудниками избирательной комиссии, чтобы это нарушение оперативно устранили.

- Второе важное преимущество - это профессионализм наших наблюдателей. В этом году мы совместно с Общественной палатой РФ и Независимым общественным мониторингом провели обучение наблюдателей по единым стандартам. Были приглашены наблюдатели не только от Общественной палаты, но и от политических партий и независимых кандидатов. Таким образом, они будут работать на избирательном участке как партнеры, понимая и дополняя друг друга, - отметила Галина Гриднева.

Кроме общей правовой подготовки, разъяснения всех этапов выборного процесса, разбора обязанностей наблюдателей и их прав, в программу обучения входили деловые игры. Такая форма подачи информации позволила будущим наблюдателям научиться предупреждать и разрешать конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в ходе работы избирательного участка.

Обязанности специалистов центра - следить за ходом голосования и оперативно реагировать в случае возможных нарушений. Фото: Татьяна СКРИПКИНА

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Мероприятие посетил исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. Он рассказал о проектах, связанных с цифровизацией голосования - например, о сервисах «Мобильный избиратель» и «Голосование на дому».

- Я хочу сказать, что цифра сейчас практически во всех сферах жизнедеятельности, и выборы - не исключение. Существуют востребованные сервисы на портале Госуслуги. И конечно, цифровизация - в видеотрансляциях, видеонаблюдении, благодаря этому каждый избирательный участок находится под четким местным контролем избирателей, - пояснил он.

Напомним, что в дни голосования на сайте Общественной палаты доступна видеотрансляция работы наблюдателей. Кроме того, желающие могут в дни голосования посетить штаб общественного центра видеонаблюдения, чтобы убедиться в эффективности его работы.