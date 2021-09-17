Как юные патриоты преодолели «Маршрут выживания»

Участники соревнований собирают спилс-карту Новосибирской области. Фото: Татьяна СКРИПКИНА

В рабочем поселке Ордынское состоялась межрайонная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная памяти Героя Советского Союза Александра Демакова, погибшего в Афганистане. За победу в соревнованиях боролись 10 команд курсантов военно-патриотических клубов из Доволенского и Ордынского районов, а также Оби, Бердска и Искитима. О том, как прошли соревнования, читайте в нашем материале.

Как рассказала Валентина Срещикова, педагог-организатор МБОУ ДО «Дом детского творчества» р. п. Ордынское, идея провести «Зарницу» в поселке появилась в 2018 году у руководителей ВПК «Ягуар» Дмитрия Заболотнева и Марины Цуприк, а первая игра прошла в 2019 году под их же руководством.

- В этом году мы усовершенствовали полосу препятствий, добавили к ней элементы юнармейской полосы. Кроме того, наладили отношения с Центром патриотического воспитания, пригласили представителей различных общественных организаций. Например, сегодня здесь воины-афганцы, которые подготовили для участников урок мужества, - рассказывает Валентина Срещикова.

Мероприятие началось с торжественного открытия и возложения цветов на Аллее воинской славы.

- От имени министерства региональной политики я приветствую всех, кто сегодня пришел на это замечательное мероприятие. И то, что открытие проходит на этой аллее, говорит о многом. Сегодня у вас есть возможность еще раз вглядеться в лица наших героев, проникнуться гордостью за то, что мы сегодня стоим на этой земле и чтим память героев. И у вас есть шанс проявить себя на сегодняшней игре, показать себя достойными этой памяти, - приветствовала участников Ирина Ким, заместитель начальника управления по связям с общественностью и патриотическому воспитанию министерства региональной политики Новосибирской области.

Команды выстроились на Аллее воинской славы в ожидании торжественного открытия. Фото: Татьяна СКРИПКИНА

После приветственных слов команды переместились в парк «Луневка», где и прошла основная часть игры.

СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ САМЫХ МЕТКИХ И ЭРУДИТОВ

Игра началась с четырех состязаний: стрельба из пневматической винтовки, неполная сборка и разборка автомата АК-74 на скорость, а также конкурс эрудитов и сборка спилс-карт России и Новосибирской области.

- Атмосфера очень приятная, спасибо организаторам за то, что так гостеприимно нас встретили. Все проходит на позитивной ноте. Мы только что собрали спилс-карту - справились успешно. Шансы на победу - это уже другой вопрос, но мы настроены на нее! - делится впечатлениями Анастасия Шугай, командир команды военно-патриотического клуба «Стрижи» (г. Обь, школа № 2).

После обеда для курсантов провели урок мужества, где ветераны Афганистана подготовили выставку оружия и рассказали о его свойствах. На выставке были представлены пистолеты-пулеметы, автомат Калашникова, снайперская винтовка и другие образцы вооружения.

- Мы проводим различные мероприятия со школьниками и студентами, объясняем, почему был необходим ввод войск в Афганистан, рассказываем о героизме и мужестве солдат, которые там находились, - отметил Виктор Черницкий, представитель лекционной группы Новосибирского отделения Российского союза ветеранов Афганистана.

Соревнование по стрельбе из пневматической винтовки. Фото: Татьяна СКРИПКИНА

ПОМОЩЬ ТОВАРИЩАМ - ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

Финальным аккордом игры стала комбинированная полоса препятствий «Маршрут выживания», где участникам требовалось проявить не только ловкость и выносливость, но и умение работать в команде, помогать товарищам.

- Хотелось бы поблагодарить Центр патриотического воспитания министерства региональной политики, администрацию поселка Ордынское и администрацию Ордынского района за это прекрасное мероприятие. Может быть, и не для победы сюда прибыли участники. Главное - поучаствовать, почтить память Героя Советского Союза Александра Ивановича Демакова», - считает руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Военно-спортивный союз М. Т. Калашникова», начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» генерал-майор Владимир Попков.

По итогам соревнований I место занял ВПК «Память» (МКОУ «Усть-Луковская СОШ Ордынского района»), II место - ВПК «Барс» (МКОУ «Устюжанинская СОШ Ордынского района»), а III место - ВПК «Гвардия» (МКОУ «Кирзинская СОШ Ордынского района»). Поздравляем победителей!

По словам организаторов, следующие игры «Зарница», посвященные памяти наших земляков, пройдут в Куйбышевском (в сентябре) и Маслянинском районах (в ноябре).