Новые люди и Игорь Украинцев: Мы собрали достаточно подписей для отставки мэра Новосибирска

Игорь Украинцев и Дарья Карасева. Фото: партия «Новые люди».

- Согласно Уставу города для продолжения процедуры отставки необходимы «автографы» 59 с лишним тысяч новосибирцев, но мы перешагнули отметку 60 тысяч подписей. Мы благодарны всем, кто в жару и в дождь собирал подписи за отставку мэра. Также хочется сказать спасибо новосибирцам, которые поддержали нашу инициативу. Новосибирск еще раз доказал, что это город, где живут неравнодушные люди, готовые не только критиковать, но и менять ситуацию к лучшему. Вместе у нас обязательно все получится! - сказала депутат Законодательного собрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

О начале процедуры отзыва мэра Новосибирска Игорь Украинцев заявил на сессии Совета депутатов города Новосибирска. Его поддержала партия «Новые люди». Следующим совместным шагом стал сбор инициативной группы из 1120 человек, как это прописано в Уставе Новосибирска. После этого Новые люди и Игорь Украинцев перешли к сбору подписей.

- Когда мы только запускали инициативу по отзыву мэра, Анатолий Локоть сказал, что это только наше личное мнение. Теперь мы можем уверенно ответить, что он был неправ, - подчеркнул Игорь Украинцев.

Дарья Карасева. Фото: партия «Новые люди».

- Мы, как инициаторы отзыва мэра Анатолия Локтя, судимся с городским избиркомом. Мы решили обжаловать решение членов комиссии, потому что те отказались регистрировать нашу инициативу, ссылаясь на то, что для отставки у мэра должны быть проигранные судебные дела. Решения в отношении мэрии, а не самого главы города, они отказались принять, - добавила депутат Законодательного собрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Если суд поддержит точку зрения инициаторов отзыва Анатолия Локтя, в Новосибирске пройдет референдум о доверии действующему мэру, а затем, возможно, и досрочные выборы нового главы города.

Кроме того, региональное отделение партии «Новые люди» подготовило проект независимых критериев оценки деятельности глав муниципальных образований. Там прописаны основные показатели работы действующих мэров. Предполагается, что после общественного обсуждения проект ляжет в основу поправок в федеральный закон о местном самоуправлении.