В Белых Росах появится новая дорога

Депутаты помогли сибирякам добиться ремонта. Фото: Никита МАНЬКО

5 тысяч дач и коттеджей в Зеленом Мысе находятся на границе Новосибирска и Краснообска - места живописные, рядом река и городские леса. Недавно по соседству возвели поселок таунхаусов - ЖК Белые Росы. Новый микрорайон заселили семьи с детьми - около 12 тысяч человек. В этом году минтранс Новосибирской области даже запустил речной трамвай от причала до Речного вокзала. Но главной болью местных жителей оставалась дорога - ее не ремонтировали почти четверть века.

- Строительство дороги от Белых Рос до причала - очень актуальный вопрос для новосибирцев. В течение 20 лет с момента создания дачных обществ не было ни одного ремонта этой дороги. Она в ужасном состоянии, к нам не могут доехать ни скорая, ни пожарные. В Белых Росах живут 12 тысяч человек из Кировского района и поселка Краснообск, тут расположены 5 тысяч земельных участков, поэтому обеспечение нормального, комфортного проезда просто необходимо, - рассказала КП-Новосибирск и. о. главы Краснообска Татьяна Эссауленко.

Местные жители написали наказы депутату Законодательного собрания Новосибирской области Вениамину Паку и депутату Совета депутатов города Новосибирска Сергею Трубникову (депутатское объединение «Единая Россия). Однако найти средства на строительство дороги оказалось не так просто: для того чтобы реализовать проект, требовались немалые затраты.

Сергей Трубников.

- Жители дачных сообществ добираются в свои дома как по фронтовой дороге: все пришло в негодность. Еще в прошлом созыве мы с депутатами Законодательного собрания и Совета депутатов города Новосибирска поднимали этот вопрос, после чего мэрия взяла участок на баланс. Но средств в бюджете Новосибирска не оказалось, и мы с коллегами-депутатами обратились к Андрею Травникову с просьбой рассмотреть возможность выделить из областного бюджета дополнительные средства на восстановление и ремонт дорог частного сектора. 130 миллионов на ремонт дорог и 50 миллионов на ремонт тротуаров были выделены. На строительство дороги до Зеленого Мыса направили 10 миллионов рублей. Работы будут начаты на следующей неделе и завершены до конца ноября. Дорога будет выполнена по всем нормативам, с щебеночно-гравийным покрытием и водоотведением, - отметил депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Трубников (депутатское объединение «Единая Россия»). - Я очень рад, что благодаря помощи партийного ресурса у нас есть возможность решать глобальные проблемы, касающиеся тысяч новосибирцев, проживающих в частном секторе. Губернатор и коллеги из Законодательного собрания нас слышат и помогают решать проблемы города.

Теперь осталось дело за малым: согласно требованиям законодательства администрация Краснообска проведет аукцион на выбор подрядчика. Еще один важный момент: к финансированию подключится частная компания «Причал», большегрузы которой разбивают дорогу. Депутаты уверены: эти 2 километра дороги не только помогут дачникам сократить время поездки, но и сделают Белые Росы одним из мест, куда с удовольствием будут приезжать и новосибирцы, и гости города - полюбоваться рекой и погулять на свежем воздухе.

- Для нас - депутатского корпуса и жителей Южно-Чемского микрорайона - очень важно, чтобы дорога, которая строится на областные деньги, была качественной и долговечной. Поэтому мы вместе с активными жителями будем контролировать ход работ.

А это значит, что если какие-то недочеты и обнаружатся, то подрядчик их оперативно устранит. И новосибирские водители смогут радоваться дороге, по которой с комфортом можно добраться до очень красивых мест.